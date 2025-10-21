Alan Wake 2 для Xbox Series получила самую большую скидку за все время - 70%

Готовы посетить Темную обитель? Сейчас на консолях Xbox Series можно купить Alan Wake 2 по лучшей цене со времени ее релиза — всего за 17,99 $. Кроме того, если вы играете на ПК, AW2 доступна по низкой цене в Epic Games (в Steam ее нет), где она доступна по своей предыдущей исторической минимальной цене — $14,99.

И в том, и в другом случае скидка составляет 70%, что для игры такого качества — просто фантастическая цена. Так что, если вы готовы окунуться в параллельные, сходящиеся сюжетные линии, оккультные мотивы и страх, поднимающийся над жутким городком Брайт-Фоллс на северо-западе США, спешите воспользоваться этой возможностью.

С результатом 89 баллов на OpenCritic, Alan Wake 2 - один из тех редких случаев, когда сиквел лучше оригинала. И сейчас ее можно купить по очень выгодной цене.