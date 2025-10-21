Alan Wake 2 для Xbox Series получила самую большую скидку за все время - 70%

Готовы посетить Темную обитель? Сейчас на консолях Xbox Series можно купить Alan Wake 2 по лучшей цене со времени ее релиза — всего за 17,99 $. Кроме того, если вы играете на ПК, AW2 доступна по низкой цене в Epic Games (в Steam ее нет), где она доступна по своей предыдущей исторической минимальной цене — $14,99.
И в том, и в другом случае скидка составляет 70%, что для игры такого качества — просто фантастическая цена. Так что, если вы готовы окунуться в параллельные, сходящиеся сюжетные линии, оккультные мотивы и страх, поднимающийся над жутким городком Брайт-Фоллс на северо-западе США, спешите воспользоваться этой возможностью.
С результатом 89 баллов на OpenCritic, Alan Wake 2 - один из тех редких случаев, когда сиквел лучше оригинала. И сейчас ее можно купить по очень выгодной цене.
А еще оно бесплатно в самой дишманской подписке PS+
Ну лучше в стимушке да с переводом.
Кто пробовал она так же играется как 1я часть? Мне 1я под конец уже надоела сильно, по мне так затянули, и мобы однообразны. Хотя я пытался в сюжет вникнуть и тп, под конец выдохнул что прошел..
В плане геймплея даже подушнее будет. А вот в плане сюжета интересней.
Но разбор сюжета я потом посморел у Металлиста.
в этой ты точно в метро заблудишься, спасет только ютуб)
в стим добавьте лучше!)
Куда уж эти 70% по скидке. Игру даже с торрента за бесплатно не хочется качать.
спасибо добрым людям прошел полностью на русском