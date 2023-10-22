Alan Wake 2 - это первая игра, для которой потребуются сетчатые шейдеры DX12 Ultimate

Пару дней назад компания Remedy опубликовала официальные системные требования к ПК для Alan Wake 2 и это вызвало бурную дискуссию в сети. По сравнению с другими грядущими играми серии Triple-A эти требования выглядят довольно высокими. В конце концов, Remedy рекомендует NVIDIA RTX2060 для низких настроек. Однако, как оказалось, есть причина, по которой команда не указала ни один из графических процессоров серий NVIDIA 10 и AMD 5000.
По словам Леа-Ньюина из Remedy, для Alan Wake 2 потребуются видеокарты с поддержкой сетчатых шейдеров. А, как вы уже догадались, и NVIDIA 10, и AMD 5000 серии вообще не поддерживают эту технологию.
Короче говоря, Alan Wake 2 станет одной из первых игр, которая в полной мере воспользуется преимуществами DX12 Ultimate. Многие ПК-геймеры задавались вопросом, когда появится игра с поддержкой технологии сетчатых шейдеров. И вот они её дождались, но, как говорится, есть нюанс в виде больших системных требований.
Remedy выпустит Alan Wake 2 27 октября!
Я больше скажу - этим вопросом задавался каждый. Ведь это такая важная вещь для игрока
опять выпустят бенчмарк вместо игры. Хотят на всех стульях усидеть, ничего не скажешь)
И где те ПК-геймеры? Наверное там же, где и Хуанг, который говорил, что видеокарта должна стоить как консоль.
И даже если это отбросить, то нам говорили же, что сетчатые шейдеры повысят производительность. А тут что? 3070 с длсс в производительность со средними средними настройками для достижения 60 кадров в 1080р. Хорошее повышение производительности, просто, фука, великолепное!
Судя по тестам эти шейдеры должны давать сильный прирост производительности в сравнении с тем, что сейчас используют, но будет как обычно.
Это же маркетинг, чем новее технологии тем больше ресурсов они требуют, так задумали для продажи новых железок
КАРОЧЕ у кого видеокарты GTX 10 серии от нвидия и ниже и АМД 5000 серии эта игра даже не запуститься))))аххахахаххх Больные ублюдки желаю этому куску кала провалы в продажах
Надеюсь, она будет не только первой, но и последней.
Теперь тем более не понятно, зачем в требованиях указана необходимость использования апскейлеров.
По идее тогда 2060 должна быть и в минимальных и в рекомендуемых, так как это в 2 раза рендеринг ускоряет.
Как и было сказано давно, лютое днище, такой же конченый и убогий мусор как и 1я часть.
Я не хочу играть через сетку, если бы я хотел сетку я бы надел балаклаву или авоську на голову. Что вы мне тут впариваете?
Мне нужен пояснительный отряд технических экспертов: что это за сеточные шейдеры, как они работают и зачем они нужны?
Это, такие супер шейдеры, которые старые карты, естественно не потянут. Работаю так же, как обычные, ну камон, просто обнови компьютер
Да-да, это как Тод - не игра фигня, а ваше железо хня, обновите. Просто перефразировали. Видимо теперь это станет типичной отмазой студий.
Снова обнуляют карты что ли? Вот жуки лишь бы продвинуть свои новые железки, надеюсь никто это не поддерживает
1000й серии уже 7 лет. Да, на gtx1080 даже в 2к без проблем можно почти во все сейчас играть с фрисинком на максималках при 35-45 кадров (меня вполне устраивало), но пора уж обновлять железо.
Ты так говоришь будто это твоя обязанность обновлять железо)