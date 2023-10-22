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Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 587 оценок

Alan Wake 2 - это первая игра, для которой потребуются сетчатые шейдеры DX12 Ultimate

butcher69
Новости

Пару дней назад компания Remedy опубликовала официальные системные требования к ПК для Alan Wake 2 и это вызвало бурную дискуссию в сети. По сравнению с другими грядущими играми серии Triple-A эти требования выглядят довольно высокими. В конце концов, Remedy рекомендует NVIDIA RTX2060 для низких настроек. Однако, как оказалось, есть причина, по которой команда не указала ни один из графических процессоров серий NVIDIA 10 и AMD 5000.

По словам Леа-Ньюина из Remedy, для Alan Wake 2 потребуются видеокарты с поддержкой сетчатых шейдеров. А, как вы уже догадались, и NVIDIA 10, и AMD 5000 серии вообще не поддерживают эту технологию.

Короче говоря, Alan Wake 2 станет одной из первых игр, которая в полной мере воспользуется преимуществами DX12 Ultimate. Многие ПК-геймеры задавались вопросом, когда появится игра с поддержкой технологии сетчатых шейдеров. И вот они её дождались, но, как говорится, есть нюанс в виде больших системных требований.

Remedy выпустит Alan Wake 2 27 октября!

-15
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Лариан Яна
Многие ПК-геймеры задавались вопросом, когда появится игра с поддержкой сетчатых шейдеров.

Я больше скажу - этим вопросом задавался каждый. Ведь это такая важная вещь для игрока

13
IBM_d3m1urg

опять выпустят бенчмарк вместо игры. Хотят на всех стульях усидеть, ничего не скажешь)

4
Lanre V

И где те ПК-геймеры? Наверное там же, где и Хуанг, который говорил, что видеокарта должна стоить как консоль.
И даже если это отбросить, то нам говорили же, что сетчатые шейдеры повысят производительность. А тут что? 3070 с длсс в производительность со средними средними настройками для достижения 60 кадров в 1080р. Хорошее повышение производительности, просто, фука, великолепное!

3
bysaturn

Судя по тестам эти шейдеры должны давать сильный прирост производительности в сравнении с тем, что сейчас используют, но будет как обычно.

1
Олег Фамилия

Это же маркетинг, чем новее технологии тем больше ресурсов они требуют, так задумали для продажи новых железок

0
fox nemets

КАРОЧЕ у кого видеокарты GTX 10 серии от нвидия и ниже и АМД 5000 серии эта игра даже не запуститься))))аххахахаххх Больные ублюдки желаю этому куску кала провалы в продажах

1
Pavlissimus

Надеюсь, она будет не только первой, но и последней.

1
prowkan

Теперь тем более не понятно, зачем в требованиях указана необходимость использования апскейлеров.

1
caramba1999
0
tvorog8088

По идее тогда 2060 должна быть и в минимальных и в рекомендуемых, так как это в 2 раза рендеринг ускоряет.

0
Zodiac169

Как и было сказано давно, лютое днище, такой же конченый и убогий мусор как и 1я часть.

0
Real Slim Shady

Я не хочу играть через сетку, если бы я хотел сетку я бы надел балаклаву или авоську на голову. Что вы мне тут впариваете?

0
Wing42

Мне нужен пояснительный отряд технических экспертов: что это за сеточные шейдеры, как они работают и зачем они нужны?

0
Scerkrou7

Это, такие супер шейдеры, которые старые карты, естественно не потянут. Работаю так же, как обычные, ну камон, просто обнови компьютер

1
Eclair_93

Да-да, это как Тод - не игра фигня, а ваше железо хня, обновите. Просто перефразировали. Видимо теперь это станет типичной отмазой студий.

0
Олег Фамилия

Снова обнуляют карты что ли? Вот жуки лишь бы продвинуть свои новые железки, надеюсь никто это не поддерживает

0
sad985

1000й серии уже 7 лет. Да, на gtx1080 даже в 2к без проблем можно почти во все сейчас играть с фрисинком на максималках при 35-45 кадров (меня вполне устраивало), но пора уж обновлять железо.

-2
Олег Фамилия

Ты так говоришь будто это твоя обязанность обновлять железо)

0