ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 977 оценок

Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon стали доступны для подписчиков PS Plus

Gruz_ Gruz_

В каталог PlayStation Plus официально добавлены три популярные игры, ставшие доступны для всех уровней подписки. Геймеры могут насладиться психологическим триллером Alan Wake 2, безумным Goat Simulator 3 и атмосферным платформером Cocoon.

Вышедшая в 2023 году , Alan Wake 2 получила восторженные отзывы критиков. Разработчики из студии Remedy Entertainment мастерски воплотили свою любовь к кинематографическим эпизодам и постановке, создав напряженный сюжет с двумя главными героями, который держит игрока в напряжении до самых титров.

Любителям более спокойных развлечений рекомендуется Goat Simulator 3, позволяющая почувствовать себя козлом, несущим хаос. Cocoon, с другой стороны, — отличная игра для тех, кто любит решать головоломки и исследовать загадочные миры.

9
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Haliburton

Накормили 💩💩💩💩 так накормили так сказать от души