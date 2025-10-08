Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon стали доступны для подписчиков PS Plus

В каталог PlayStation Plus официально добавлены три популярные игры, ставшие доступны для всех уровней подписки. Геймеры могут насладиться психологическим триллером Alan Wake 2, безумным Goat Simulator 3 и атмосферным платформером Cocoon.

Вышедшая в 2023 году , Alan Wake 2 получила восторженные отзывы критиков. Разработчики из студии Remedy Entertainment мастерски воплотили свою любовь к кинематографическим эпизодам и постановке, создав напряженный сюжет с двумя главными героями, который держит игрока в напряжении до самых титров.

Любителям более спокойных развлечений рекомендуется Goat Simulator 3, позволяющая почувствовать себя козлом, несущим хаос. Cocoon, с другой стороны, — отличная игра для тех, кто любит решать головоломки и исследовать загадочные миры.