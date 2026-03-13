Alan Wake 2 и Control Ultimate Edition получат поддержку обновлённого PSSR на PlayStation 5 Pro

Компания Sony готовит обновление для PlayStation 5 Pro, которое улучшит работу фирменной технологии апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Одними из первых игр, которые получат поддержку обновлённой версии технологии, станут Control Ultimate Edition и Alan Wake 2 от Remedy Entertainment.

Обновлённый PSSR станет доступен для всех консолей PS5 Pro в ближайшее время. Разработчики обещают заметное улучшение качества изображения: технология должна повысить чёткость мелких деталей, уменьшить мерцание и сделать картинку более стабильной в динамичных сценах.

PSSR — это система масштабирования изображения на базе машинного обучения. Она анализирует исходный кадр и повышает его разрешение до более высокого уровня, позволяя играм работать с высокой частотой кадров и при этом сохранять детализированную картинку, близкую к 4K.

Для проектов Remedy эта технология уже играет важную роль. В Alan Wake 2 апскейлер используется для улучшения качества изображения в различных графических режимах, включая варианты с трассировкой лучей.

После выхода обновления более продвинутый PSSR будет автоматически применяться в играх, которые поддерживают эту технологию на PlayStation 5 Pro, что должно сделать изображение ещё более чётким и стабильным — особенно в сложных сценах с большим количеством движения.