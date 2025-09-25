Alan Wake 2 и The Last of Us Part 2 пополнят PlayStation Plus в сентябре и октябре

Подписчики PlayStation Plus получат массу поводов для радости: Alan Wake 2 станет бесплатной игрой месяца в Essential 7 октября, вместе с Goat Simulator 3 и Cocoon. Психологический хоррор от Remedy, вышедший в 2023 году и отмеченный наградой «Игра года», продолжает сюжет оригинального Alan Wake и предлагает двух главных героев: писателя Уэйка и агента ФБР Сагу Андерсон. Вместе они расследуют таинственные убийства в Брайт-Фоллс, сталкиваясь с мистическими и опасными событиями. На февраль 2025 года игра продала более двух миллионов копий, подтверждая свою популярность среди фанатов жанра.

Но это еще не всё. Уже 26 сентября участники PS Plus Extra и Premium смогут сыграть в The Last of Us Part 2 на PS4 и её ремастер на PS5. Также для подписчиков Premium будут доступны классические игры PlayStation: Tekken 3 (PS One), Soulcalibur 3 (PS2) и Tomb Raider: Anniversary (PS2) в конце года.

Таким образом, PlayStation Plus продолжает радовать игроков качественным контентом, предлагая как современные хиты, так и культовые классические игры, охватывая самые разные вкусы и поколения.