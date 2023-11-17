Alan Wake 2 не вошла в список 150 самых популярных игр октября на PS5 и Xbox Series

Alan Wake 2 получила отличные оценки критиков, а также была положительно воспринята игровым сообществом, однако ошеломительного успеха у массовой публики, возможно, и не имела, по крайней мере, в первые дни запуска, учитывая, что в рейтинге 150 лучших игр октябрz 2023 года на PS5 и Xbox Series она не фигурирует. Данные собраны компанией Circana и относятся к рынку видеоигр Северной Америки.
Очевидно, есть некоторые соображения: Alan Wake 2 была выпущена 27 октября, поэтому в рассматриваемом месяце у нее было всего 5 дней, чтобы зарекомендовать себя, кроме того, в рейтинге самых популярных игр обычно преобладают бесплатные и мультиплеерные игры, однако для игры такого масштаба странно не появиться в таком большом списке.
По словам Пискателлы, запуск игры в физическом формате, вероятно, принес бы пользу ее распространению в первые дни запуска, но помимо этого существует также вероятность того, что это довольно нишевая игра по сравнению со многими другими релизами.
Эту шляпу вообще сжечь на костре надо, какой нафиг топ
150????а почему не 999999 список самых популярных игр??Это все равно что Вася Пупкин из соседнего подьезда попал в список из 3 миллиардов алкашей всего мира))))))Балдурст Гейт 3 например попал в тройку )))разница я думаю понятна между золотом и какашкой
Еще бы.. .куча повесточки...
По лору игры Сага - внучка и внучатая племянница Одина и Тора Андерсонов. В ней течет скандинавская кровь. Конечно, её родители могли быть афроамериканцами, но немного не такую внешность ожидаешь от персонажа с таким лором.
Помимо этого, сама Сага делает акцент на своей коже и делает это, как настоящая расистка. Я могу оправдать негативные эмоции персонажа, но не могу оправдать сделанный ею акцент на цвете кожи.
Образ сильных женских персонажей всё чаще мелькает в играх. Он может нравится или не нравится, но в целом иногда это даже уместно. Расстраивает то, что в противопоставление Саги изменили характер самого Алана. Он показан неуверенным нытиком, полного сомнений и отчаяния.
В противовес ему идет Сага, которая попадает в Темную обитель и очень быстро находит способ победить свои страхи. Помимо этого, она помогает писателю создать идеальную концовку для книги. Алан обращается за помощью к Саге, так как не знает как окончить свое повествование. Писатель по призванию просит помощи у копа, потому что вдруг не растерялся и не смог придумать концовку. Сага кстати справляется с этой задачей отлично.
И на десерт к такому набору очень не хватало ЛГБТ-персонажей и они тут конечно же есть. Я говорю про Киран Эстевес (агента ФБК).
Она вскользь упоминает свою погибшую жену в диалоге. Но нам, как игроку, абсолютно всё равно, т.к. персонаж не раскрывается. Мы не привязываемся ни к нему, ни к его историям. Причем упоминание сделано одной фразой. Она на ни что не влияет, не вызывает эмоций. Такое ощущение, что это добавили просто чтобы было.
Забавно ещё и то, что Сага изначально была белой, и снифуя почернела)
Ей даже черного батю прописали ради этого, сделав второстепенным персонажем в Темной Обители)
Жена Эстевес фигурировала в контексте того, что Кейси с ней нашёл общую тему для разговора (бывшие жены).
А так, за твоим пердачком забавно наблюдать, продолжай)
Естественно!))))