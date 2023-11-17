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Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 1 505 оценок

Alan Wake 2 не вошла в список 150 самых популярных игр октября на PS5 и Xbox Series

monk70
Новости

Alan Wake 2 получила отличные оценки критиков, а также была положительно воспринята игровым сообществом, однако ошеломительного успеха у массовой публики, возможно, и не имела, по крайней мере, в первые дни запуска, учитывая, что в рейтинге 150 лучших игр октябрz 2023 года на PS5 и Xbox Series она не фигурирует. Данные собраны компанией Circana и относятся к рынку видеоигр Северной Америки.

Очевидно, есть некоторые соображения: Alan Wake 2 была выпущена 27 октября, поэтому в рассматриваемом месяце у нее было всего 5 дней, чтобы зарекомендовать себя, кроме того, в рейтинге самых популярных игр обычно преобладают бесплатные и мультиплеерные игры, однако для игры такого масштаба странно не появиться в таком большом списке.

По словам Пискателлы, запуск игры в физическом формате, вероятно, принес бы пользу ее распространению в первые дни запуска, но помимо этого существует также вероятность того, что это довольно нишевая игра по сравнению со многими другими релизами.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Эту шляпу вообще сжечь на костре надо, какой нафиг топ

7
fox nemets

150????а почему не 999999 список самых популярных игр??Это все равно что Вася Пупкин из соседнего подьезда попал в список из 3 миллиардов алкашей всего мира))))))Балдурст Гейт 3 например попал в тройку )))разница я думаю понятна между золотом и какашкой

3
GullibleCelia

Еще бы.. .куча повесточки...

По лору игры Сага - внучка и внучатая племянница Одина и Тора Андерсонов. В ней течет скандинавская кровь. Конечно, её родители могли быть афроамериканцами, но немного не такую внешность ожидаешь от персонажа с таким лором.

Помимо этого, сама Сага делает акцент на своей коже и делает это, как настоящая расистка. Я могу оправдать негативные эмоции персонажа, но не могу оправдать сделанный ею акцент на цвете кожи.

Образ сильных женских персонажей всё чаще мелькает в играх. Он может нравится или не нравится, но в целом иногда это даже уместно. Расстраивает то, что в противопоставление Саги изменили характер самого Алана. Он показан неуверенным нытиком, полного сомнений и отчаяния.

В противовес ему идет Сага, которая попадает в Темную обитель и очень быстро находит способ победить свои страхи. Помимо этого, она помогает писателю создать идеальную концовку для книги. Алан обращается за помощью к Саге, так как не знает как окончить свое повествование. Писатель по призванию просит помощи у копа, потому что вдруг не растерялся и не смог придумать концовку. Сага кстати справляется с этой задачей отлично.

И на десерт к такому набору очень не хватало ЛГБТ-персонажей и они тут конечно же есть. Я говорю про Киран Эстевес (агента ФБК).

Она вскользь упоминает свою погибшую жену в диалоге. Но нам, как игроку, абсолютно всё равно, т.к. персонаж не раскрывается. Мы не привязываемся ни к нему, ни к его историям. Причем упоминание сделано одной фразой. Она на ни что не влияет, не вызывает эмоций. Такое ощущение, что это добавили просто чтобы было.

1
antonborisov198

Забавно ещё и то, что Сага изначально была белой, и снифуя почернела)

Ей даже черного батю прописали ради этого, сделав второстепенным персонажем в Темной Обители)

1
Max Dibister

Жена Эстевес фигурировала в контексте того, что Кейси с ней нашёл общую тему для разговора (бывшие жены).

А так, за твоим пердачком забавно наблюдать, продолжай)

0
askazanov

Естественно!))))

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