Alan Wake 2 получил самую большую скидку для всех платформ

Alan Wake 2, новейшая однопользовательская игра от Remedy, стала доступна по супер-акции на всех платформах, на которых она доступна, и сейчас на нее установлена самая низкая цена на сегодняшний день.

Alan Wake 2 продается со скидкой 60% на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене $23.99 реалов на консолях и $19.99 на PC. Это самая низкая цена на игру в официальных магазинах. Акция продлится только до 31 июля, так что если вы заинтересованы, лучше поторопиться с покупкой.

Серия ритуальных убийств угрожает Брайт Фоллс, небольшому городку, окруженному дикой природой Тихоокеанского Северо-Запада. Сага Андерсон, одаренный агент ФБР, славящийся раскрытием неразрешимых дел, приезжает для расследования убийств. Когда она обнаруживает, что вокруг нее начинают сбываться страницы страшной истории, дело Андерсон превращается в кошмар.

Потерянный писатель Алан Уэйк, оказавшийся в ловушке кошмара за пределами нашего мира, пишет мрачную историю, пытаясь изменить реальность вокруг себя и сбежать из своей тюрьмы. Охваченный тьмой ужаса, Уэйк пытается сохранить рассудок и победить дьявола в его собственной игре.