Alan Wake 2 получил самую большую скидку для всех платформ

Alan Wake 2, новейшая однопользовательская игра от Remedy, стала доступна по супер-акции на всех платформах, на которых она доступна, и сейчас на нее установлена самая низкая цена на сегодняшний день.
Alan Wake 2 продается со скидкой 60% на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене $23.99 реалов на консолях и $19.99 на PC. Это самая низкая цена на игру в официальных магазинах. Акция продлится только до 31 июля, так что если вы заинтересованы, лучше поторопиться с покупкой.
Серия ритуальных убийств угрожает Брайт Фоллс, небольшому городку, окруженному дикой природой Тихоокеанского Северо-Запада. Сага Андерсон, одаренный агент ФБР, славящийся раскрытием неразрешимых дел, приезжает для расследования убийств. Когда она обнаруживает, что вокруг нее начинают сбываться страницы страшной истории, дело Андерсон превращается в кошмар.
Потерянный писатель Алан Уэйк, оказавшийся в ловушке кошмара за пределами нашего мира, пишет мрачную историю, пытаясь изменить реальность вокруг себя и сбежать из своей тюрьмы. Охваченный тьмой ужаса, Уэйк пытается сохранить рассудок и победить дьявола в его собственной игре.
Дорого, игра унылый псевдоинтеллектуальный треш такое максимум что достойно это скачки с торрента
Плюсую. Давал игре второй шанс, игра стартует бодро, но уже через пару часов начинает напоминать вечер пятницы без интернета и кофе: темно, медленно и зевота нападает чаще, чем враги. Экшена тут — с гулькин фонарик, и тот разряжается.
По оптимизации, иногда создаётся ощущение, что игра работает на угольной тяге, а твоя видеокарта молится на покой.
Из плюсов — шикарный саундтрек. Прямо вот очень. Мрачный, атмосферный, в наушниках — аж мурашки. Жаль, что под него хочется не играть, а лежать и печально смотреть в потолок, вспоминая, как ты доверился обзорам.
золотые слова приятель, вся игра это сон собаки
Мда уж, еле заставил себя допройти, а в голове мысли: ну когда уже финал...Кажется допы даже больше зашли, чем основная сюжетка.
Был бы в стиме купил бы
Самое время купить, когда будет стоить в диапазоне от free до 5 долларов
3 раза пробовал пройти и дропал, духота неимоверная
Fortnite лучше не так ли?
Игра скучновата. Хотя последнее вышедшее дополнение очень бодрое. В основной игре, разве что саундтрек реально топовый.
Игра топ, если нужно сравнение Resident Evil 2-4 и Silent hill, больше все таки на Silent Hill, такой же запутанный сюжет + коридорная, атмосфера тоже хороша.