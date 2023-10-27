Alan Wake 2 получила обновление первого дня

Remedy Entertainment выпустила обновление первого дня для Alan Wake 2, вышедшей сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Скорее всего, в обновлении устранены ряд проблем, связанных с игрой.
Слово "вероятно" обусловлено тем, что на данный момент компания Remedy не опубликовала официальное примечание к патчу 1.004, поэтому определенной информации об этом обновлении пока нет.
Как утверждает MP1st, после тестирования с новым обновлением Alan Wake 2 показала превосходную производительность как в режиме качества, так и в режиме производительности. Более того, как и положено разработчикам, компания объяснила рецензентам, что некоторые ошибки, присутствовавшие в тестовой версии игры, будут исправлены к моменту ее выхода.
Как уже отмечалось в обзорах, Alan Wake 2 - это игра с различными ошибками, а именно: рядом графических артефактов и некоторыми проблемами с эффектами освещения, которые, несмотря на свою красоту, периодически дают сбои. Помимо этого, есть несколько мелких ошибок, которые не позволяют продолжить прохождение миссий, даже если они решаются простой загрузкой сохранения.
Остается надеяться, что патч 1.004 для Alan Wake 2 позволит устранить большую часть этих проблем.
Медленно работают, на пиратках уже 1.0.5
У прессы и вчерашние ютуб тесты версия 0.94, а релизный билд уже 1.05 с эти патчем, будем надеяться изменения есть.
Наш главный магазин)
Позорище. Раньше бы ты просто молча скачал, а тут унижение - подачки от разработчиков, которые Денуво не ставили.
Офлайн активатор стоит сотку рублей, хоть там два денува стоит крестом, сейчас более актуальная проблема - это Ру озвучка в играх!
Суть в том, что ты вообще ничего не платишь и качаешь даже тогда, когда игры бесплатно раздают. Всё упростилось до того, что ты: "скачал - установил - играешь", даже без замены файлов, но теперь из-за Денуво с этим проблемы.
1.0.5? Это с патчем первого дня, или еще с плюс каким-то?
Ну и хорошо. Как раз на наших "магазинах" глядишь уже с этой обновой будет)
В репачках наверняка будет.
Зачем везде эту дуру вставляют? Главный герой это Алан а не фбровская шакалиха.
Так надо
Ну да, а то негры и толерасты будут возмущаться. Поэтому 80% игры будет за селедку.
На рутрекере на 2х раздающих 1727 жаждущих) и версия игры 1.0.5))
Ну хорошо если так!)
сколько же интересных релизов вышло по осени,и в основном вторые части)
Alan Wake 2
Ghostrunner 2
Cities: Skylines 2
ARK: Survival Ascended 2
Railway Empire 2
Executive Assault 2
И всё это 💩 для современной аудитории
ну сити скайлайн 2 в топах в стиме...
ARK: Survival Ascended* Это не вторая часть
А топы стима кто создаёт ?
Кроме алан вейк 2 можно все скипать все остальное инди подделка
Рост фпс на 100 единиц!