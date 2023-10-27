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Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

Alan Wake 2 получила обновление первого дня

Gruz_
Новости

Remedy Entertainment выпустила обновление первого дня для Alan Wake 2, вышедшей сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Скорее всего, в обновлении устранены ряд проблем, связанных с игрой.

Слово "вероятно" обусловлено тем, что на данный момент компания Remedy не опубликовала официальное примечание к патчу 1.004, поэтому определенной информации об этом обновлении пока нет.

Как утверждает MP1st, после тестирования с новым обновлением Alan Wake 2 показала превосходную производительность как в режиме качества, так и в режиме производительности. Более того, как и положено разработчикам, компания объяснила рецензентам, что некоторые ошибки, присутствовавшие в тестовой версии игры, будут исправлены к моменту ее выхода.

Как уже отмечалось в обзорах, Alan Wake 2 - это игра с различными ошибками, а именно: рядом графических артефактов и некоторыми проблемами с эффектами освещения, которые, несмотря на свою красоту, периодически дают сбои. Помимо этого, есть несколько мелких ошибок, которые не позволяют продолжить прохождение миссий, даже если они решаются простой загрузкой сохранения.

Остается надеяться, что патч 1.004 для Alan Wake 2 позволит устранить большую часть этих проблем.

51
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Xrona66

Медленно работают, на пиратках уже 1.0.5

22
KnDiman

У прессы и вчерашние ютуб тесты версия 0.94, а релизный билд уже 1.05 с эти патчем, будем надеяться изменения есть.

1
Gector17792020
10
Well-offZin

Наш главный магазин)

8
TAPAKAH222

Позорище. Раньше бы ты просто молча скачал, а тут унижение - подачки от разработчиков, которые Денуво не ставили.

-51
Well-offZin TAPAKAH222

Офлайн активатор стоит сотку рублей, хоть там два денува стоит крестом, сейчас более актуальная проблема - это Ру озвучка в играх!

3
TAPAKAH222 Well-offZin

Суть в том, что ты вообще ничего не платишь и качаешь даже тогда, когда игры бесплатно раздают. Всё упростилось до того, что ты: "скачал - установил - играешь", даже без замены файлов, но теперь из-за Денуво с этим проблемы.

-4
Воин Уганды

1.0.5? Это с патчем первого дня, или еще с плюс каким-то?

0
DenisVTR

Ну и хорошо. Как раз на наших "магазинах" глядишь уже с этой обновой будет)

7
tvorog8088

В репачках наверняка будет.

-1
Тульский Поцик

Зачем везде эту дуру вставляют? Главный герой это Алан а не фбровская шакалиха.

5
Sneaky Pete

Так надо

-3
Тульский Поцик Sneaky Pete

Ну да, а то негры и толерасты будут возмущаться. Поэтому 80% игры будет за селедку.

0
tvorog8088

На рутрекере на 2х раздающих 1727 жаждущих) и версия игры 1.0.5))

4
askazanov

Ну хорошо если так!)

2
Mihanbo

сколько же интересных релизов вышло по осени,и в основном вторые части)

Alan Wake 2

Ghostrunner 2

Cities: Skylines 2

ARK: Survival Ascended 2

Railway Empire 2

Executive Assault 2

2
Understanding the Truth

И всё это 💩 для современной аудитории

-3
Mihanbo Understanding the Truth

ну сити скайлайн 2 в топах в стиме...

-5
Воин Уганды

ARK: Survival Ascended* Это не вторая часть

2
Understanding the Truth Mihanbo

А топы стима кто создаёт ?

-3
Adalat

Кроме алан вейк 2 можно все скипать все остальное инди подделка

7
Sneaky Pete

Рост фпс на 100 единиц!

0