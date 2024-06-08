Alan Wake 2 получило обновление 1.1.0

Remedy Entertainment выпустила обновление 1.1.0 для своей игры Alan Wake 2, которое направлено на исправление ошибок как в базовой игре. Полные примечания доступны ниже:
Общие:
- Расширение Найт-Спрингс
- Добавлен фоторежим
- Увеличено количество слотов для сохранения вручную с 3 до 6
- [ПК] Добавлена поддержка Razer Chroma
Улучшения
- Улучшенная стабильность игры Xbox Series S
- Улучшения в проблемах синхронизации звука серии Xbox
- Улучшенное освещение в нескольких областях игры
- Множество незначительных исправлений и улучшений для лучшего опыта
Исправления:
- Выбор главы: Добавлена недостающая комбинация глав для финальной игры (Возвращение 7 – Инициация 9)
- Исправлен редкий случай, когда персонаж игрока перестает отвечать при падении на землю после последовательности атак (Удаленный реализм)
- Исправлена ошибка, из-за которой пользовательский интерфейс Saga Mind Place появлялся при загрузке сеанса с Аланом. (Это не была преднамеренная мета-игра.)
- [ПК] Исправлено несколько случаев проблем с обрезкой камеры на сверх-широких мониторах.