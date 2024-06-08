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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 286 оценок

Alan Wake 2 получило обновление 1.1.0

mashalle
Новости

Remedy Entertainment выпустила обновление 1.1.0 для своей игры Alan Wake 2, которое направлено на исправление ошибок как в базовой игре. Полные примечания доступны ниже:

Общие:

  • Расширение Найт-Спрингс
  • Добавлен фоторежим
  • Увеличено количество слотов для сохранения вручную с 3 до 6
  • [ПК] Добавлена поддержка Razer Chroma

Улучшения

  • Улучшенная стабильность игры Xbox Series S
  • Улучшения в проблемах синхронизации звука серии Xbox
  • Улучшенное освещение в нескольких областях игры
  • Множество незначительных исправлений и улучшений для лучшего опыта

Исправления:

  • Выбор главы: Добавлена недостающая комбинация глав для финальной игры (Возвращение 7 – Инициация 9)
  • Исправлен редкий случай, когда персонаж игрока перестает отвечать при падении на землю после последовательности атак (Удаленный реализм)
  • Исправлена ошибка, из-за которой пользовательский интерфейс Saga Mind Place появлялся при загрузке сеанса с Аланом. (Это не была преднамеренная мета-игра.)
  • [ПК] Исправлено несколько случаев проблем с обрезкой камеры на сверх-широких мониторах.
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