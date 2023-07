Alan Wake 2 понравится тем игрокам, кто остался доволен невероятным "Лабиринтом пепельницы" из Control ©

Если вы поклонник того, как Remedy использует музыку в своих играх, вы отлично проведете время в Alan Wake 2.

«Во многом в Alan Wake 2 мы хотели взять определенные элементы «игры Remedy» и продвинуть их настолько далеко, насколько мы могли себе представить», — сказал в интервью креативный директор Remedy и ведущий сценарист Сэм Лейк.

В частности, речь идёт о «Лабиринте пепельницы» из Control, последнего крупного релиза студии, и мгновенной культовой репутации, которая она завоевала. Он проявляется как изменчивое пространство, которое невозможно нанести на карту и по-настоящему узнать. При навигации по нему вы должны носить кассетный плеер, подаренный вам уборщиком Ахти. Этот кассетный плеер с загруженным треком Take Control от Old Gods of Asgard — игровым псевдонимом Poets of the Fall — позволяет вам свободно перемещаться по «лабиринту пепельницы», своеобразному сверхъестественному объекту, унесшему жизни многих любопытных мирных жителей.

«Конечно, мы узнали, что людям нравится «Лабиринт пепельницы» в Control как пример того, как мы используем музыку в наших играх», — говорит Лейк. «И эта идея пришла из оригинальной Alan Wake с дракой на сцене посреди поля, когда начинают играть Old Gods of Asgard, а Алан и Барри сражаются с толпой одержимых, которые прут на них. Это то, что нас всегда интересовало».

Лейк продолжает объяснять, что одной из движущих сил Remedy при разработке новых игр является творческое мышление о том, как музыка может быть использована как часть повествования, и как разработчик может органично и аутентично встроить треки Old Gods of Asgard в игровой процесс запоминающимся и уникальным образом. В сочетании с более «впечатляющим, стратегическим и отчаянным» тоном игры все это звучит дразняще.

«Не вдаваясь ни во что конкретное, мы просто хотели поэкспериментировать с музыкой и создать собственную музыку разного рода. Даже больше, чем когда-либо прежде».

Лейк также сообщил, что если вам понравился «Лабиринт пепельницы» в Control, то определенно понравится то, что готовится в Alan Wake 2.

Alan Wake 2 выходит 17 октября и будет доступен на PS5, ПК и Xbox Series X/S.