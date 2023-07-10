Alan Wake 2 понравится тем игрокам, кто остался доволен невероятным "Лабиринтом пепельницы" из Control

Если вы поклонник того, как Remedy использует музыку в своих играх, вы отлично проведете время в Alan Wake 2.
«Во многом в Alan Wake 2 мы хотели взять определенные элементы «игры Remedy» и продвинуть их настолько далеко, насколько мы могли себе представить», — сказал в интервью креативный директор Remedy и ведущий сценарист Сэм Лейк.
В частности, речь идёт о «Лабиринте пепельницы» из Control, последнего крупного релиза студии, и мгновенной культовой репутации, которая она завоевала. Он проявляется как изменчивое пространство, которое невозможно нанести на карту и по-настоящему узнать. При навигации по нему вы должны носить кассетный плеер, подаренный вам уборщиком Ахти. Этот кассетный плеер с загруженным треком Take Control от Old Gods of Asgard — игровым псевдонимом Poets of the Fall — позволяет вам свободно перемещаться по «лабиринту пепельницы», своеобразному сверхъестественному объекту, унесшему жизни многих любопытных мирных жителей.
«Конечно, мы узнали, что людям нравится «Лабиринт пепельницы» в Control как пример того, как мы используем музыку в наших играх», — говорит Лейк. «И эта идея пришла из оригинальной Alan Wake с дракой на сцене посреди поля, когда начинают играть Old Gods of Asgard, а Алан и Барри сражаются с толпой одержимых, которые прут на них. Это то, что нас всегда интересовало».
Лейк продолжает объяснять, что одной из движущих сил Remedy при разработке новых игр является творческое мышление о том, как музыка может быть использована как часть повествования, и как разработчик может органично и аутентично встроить треки Old Gods of Asgard в игровой процесс запоминающимся и уникальным образом. В сочетании с более «впечатляющим, стратегическим и отчаянным» тоном игры все это звучит дразняще.
«Не вдаваясь ни во что конкретное, мы просто хотели поэкспериментировать с музыкой и создать собственную музыку разного рода. Даже больше, чем когда-либо прежде».
Лейк также сообщил, что если вам понравился «Лабиринт пепельницы» в Control, то определенно понравится то, что готовится в Alan Wake 2.
Alan Wake 2 выходит 17 октября и будет доступен на PS5, ПК и Xbox Series X/S.
Не дай Бог! Нашли с чем сравнивать епта. Такой параши дешевой, как Контрол, с тиу-тиу не пойми из чего, я давно не видел. Главное, чтобы не хуже первой части было, и я доволен.
Прекрасно! КОНТРОЛ была отличная игра, а та часть игры с прохождением "Пепельницы" вишенкой на торте! Значит у игры будет лицо - лицо Remedi!
Там под музон норм мочилово было
Печально, что они обращают внимание на элементы Control, при создании Alan Wake 2. Столь убогой, скучной шляпой как Control, Remedy, не то, что гордится, её стыдиться надо. Проходя Control, постоянно ловил себя на мысли, что случилось с Remedy за все эти годы после первого Max Payne, почему студия, подарившая столь великую игру, постепенно скатилась до такого непотребства по собиранию электронного мусора как Control, да, был первый Alan Wake, который мне действительно понравился, но от которого хотелось большего, был Quantum Break, который постарался превратить игры Remedy в посредственное кино шоу, и это ему практически удалось сделать, но Control ……
Что ж, остаётся надеяться, что Remedy не загубит, имхо, последнюю надежду на то, что они ещё умеют делать по-настоящему захватывающие игры, не шоу и мусоросборники, а именно игры.
p.s. Надежда всегда умирает последней.
Сэм Лэйк любит всякие эксперименты в играх. Но в Контроле он с ними переборщил явно)