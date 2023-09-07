Alan Wake 2 предложит "тонну" лора Remedy

Alan Wake 2 наконец выйдет в следующем месяце, и на этот раз измученный автор будет не один. В Alan Wake 2 есть два игровых персонажа — сам Алан и агент ФБР Сага Андерсон. Это привело к некоторым опасениям, что Алана, возможно, вытеснили из его собственной игры, но, похоже, эти опасения в значительной степени необоснованны.
В новом интервью креативный директор Remedy Сэм Лейк углубляется в решение ввести второго персонажа. Идея состоит не в том, чтобы уйти от Алана или истории сериала, а совсем наоборот. Сейчас Remedy продвигает полноценную взаимосвязанную вселенную и стремится использовать массу лора и сюжетных линий из прошлых игр, таких как оригинальные Alan Wake и Control. Однако эта информационная свалка может напугать, поэтому часть игры за Сагу спроектирована так, чтобы быть менее сложной и менее триповой, чтобы привлечь новых игроков. Другими словами, план состоит в том, чтобы захватить их более привычной историей о серийном убийце, а затем поразить из мозголомным лором.
«Хотя Alan Wake 2 является продолжением Alan Wake, это также опыт Remedy Connected Universe. Так что это связано не только с Аланом Уэйком, но и с Control. Учитывая все это, для нас очень важно, чтобы к ней было легко получить доступ новым игрокам, которые никогда раньше не играли в игры Remedy. Игра начинается с того, что агенты ФБР приезжают в маленький городок в штате Вашингтон, чтобы расследовать серию ритуальных убийств – по сути, серийных убийц. Это то, что знакомо всем, и нам показалось, что это идеальная отправная точка для того, чтобы познакомить новых игроков и наших фанатов с этой игрой. При этом поклонники наших предыдущих игр очень, очень важны для нас, и мы хотим продолжать рассказывать истории, опираясь на богатую основу, которую предоставляет Remedy Connected Universe. Итак, мы вовлекаем всех, и история достаточно самостоятельна, чтобы каждый мог увлечься ею и понять ее. Для вернувшихся фанатов есть тонна лора, тонна исследований, тонна тем, которые начались в Alan Wake м Control, которые мы подхватим и продвинем дальше».
Лейк также углубился в некоторые источники вдохновения для Alan Wake 2. Очевидно, что Стивен Кинг и Дэвид Линч остаются основополагающими для серии, но каждая из двух частей игры вдохновлена разными вещами. Часть игры за Сагу находится под влиянием фильмов о серийных убийцах, таких как «Молчание ягнят», а также фолк-хорроров, таких как «Реинкарнация», «Солнцестояние» и «Ведьма». Между тем, половина истории Алана вдохновлена городскими триллерами, такими как «Семь», и даже фильмами, не относящимися к ужасам, такими как «Таксист» и «Начало».
Alan Wake 2 выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 27 октября.
Да-да-да. Пусть сначала выйдет
В Control было интересно погружаться во все это, надеюсь и тут смогут так же увлечь записками и повествованием через окружение.
И здесь начинают лапшу заваривать!?
фигня