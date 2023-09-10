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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 533 оценки

Alan Wake 2 реализует амбициозный прототип оригинальной игры 2005 года

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monk70
Новости

Remedy Entertainment предлагает проанализировать новый игровой процесс Alan Wake 2, который, похоже, модернизирует прототип первой игры, а также добавляет несколько замечательных отсылок к Твин Пиксу.

Улицы Брайт-Фолс полны тайн, которые предстоит раскрыть в Alan Wake 2, и детективу ФБР Саге Андерсон предстоит найти писателя Алана Уэйка. После появления игры на Gamescom, новый фрагмент игрового процесса фокусируется на расследовании Андерсон и сильно напоминает планы Remedy, которые изначально были у компании для первой части Alan Wake.

Андерсон исследует Брайт-Фолс в стиле открытого мира, в отличие от предыдущей игры. Примечательно, что Alan Wake 2 указывает, в каких областях Брайт-Фолс находится игрок, с помощью всплывающего окна с местоположением в левом нижнем углу экрана.

Еще в 2005 году в первой Alan Wake были представлены транспортные средства и версия Bright Falls с открытым миром, которая задокументирована в прототипе от Remedy Entertainment. Однако, как мы знаем, направление игры резко изменилось на линейную, эпизодическую направленность, что помогло ей добиться успеха среди фанатов. Учитывая все аппаратные достижения, доступные с момента выхода Alan Wake, вполне логично, что Remedy Entertainment потенциально вернётся к этой концепции для очень амбициозного продолжения.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
SamRus34

это сколько придется термосы искать...

3
azusuguwa

кто в первую часть играл как думаете стоит?

0
-zotik-

я не играл не в одну игру, но серия говорят не г"вно, так то можно и сыграть

0
Jestb

ради сюжета и атмосферы да, но геймплей достаточно репетативный и не особо изобретательный. Мне кажется, даже ночной уровень из первого gears of war будет на порядок выше

-1
Freund Benno

Насколько я помню, майки после покупки эксклюзивности алан вейка, очень торопили игру с выпуском, поэтому вышло то что вышло, в целом не плохо.

0