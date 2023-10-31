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Alan Wake 2 27.10.2023
8 966 оценок

Alan Wake 2 - самая высокооцененная игра для Xbox в 2023 году

Gruz_
Новости

Alan Wake 2 стала самой высокооцененной игрой для Xbox в 2023 году на Metacritic, получив 95 баллов по результатам четырех рецензий от критиков. Для сравнения, версия для PlayStation 5 получила 89 баллов на основе 48 отзывов критиков, а версия для ПК - 91 балл на основе 32 отзывов критиков.

Из 4 рецензентов один поставил игре 100 баллов. Два рецензента поставили новейшей хоррор-игре Remedy оценку 95, а один - 90. Как правило, Xbox-версии многих игр, несмотря на популярность платформы, получают меньше отзывов критиков, это касается и Alan Wake 2, которая стала самой высокорейтинговой Xbox-игрой этого года на Metacritic.

Более того, Alan Wake 2 для Xbox получила 8,8 балла после 44 пользовательских рецензий. При этом версии игры для ПК и PlayStation 5 получили 7,9 и 8,8 балла соответственно. Ранее The Witcher 3: Wild Hunt стала самой высокорейтинговой игрой 2023 года на Metacritic для консолей Xbox Series, набрав 94 балла после 7 отзывов критиков.

Отметим, что Alan Wake 2 вышла 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Игра является продолжением получившей широкую известность Alan Wake, которая вышла в мае 2010 года, а в октябре 2021 года обзавелась ремастером.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
lucsses
по результатам четырех рецензий от критиков

? Чо это за результат такой по четырем рецензиям от критиков? Скоро будут по дной рецензии результаты выводить, что ли?

3
База Базович

конечно, зачем платить больше?

0
Protocol10

игра норм, но сам не играл, старушка 4090 уже не вывозит в 16к, жду патчей, а в мыльном 4к не хочу портить впечатления от шедевра

0
PlatinumJack

в смысле стала? это подведение итогов года? что с этими недоавторами на этом сайте? мозги хоть у кого-то есть? зачем это тут, с чего такой вывод? тоже самое было и про бг3 как только вышла, высрали новость про самую популярную игру эвер, где она сейчас там на метакритике? в перде!

-2
Eclair_93

Пусть рисуют рейтинг сколько влезет, влажным фантазиям не суждено сбыться. Игрой года будет BG3, в крайнем случае RE4.

-2
1barac9U7ada7

Всем большой привет. Выскажу СВОЁ мнение об этом. Данному проекту лично Я мог выделить ровно неделю после релиза а именно до 2 ноября. Дальше ранний доступ компании Call of Duty: Modern Warfare III (2023) и МНЕ есть чем заняться. Данный проект ничем МЕНЯ зацепить не смог! Скучная бродилка, этакая рекламная компания ссд м2 накопителей. Вместо врагов какие то цветные пятна, закрытые уровни и яркие ветрины и лужи. Если вас такое привлекает то поиграйте лучше в Batman: Arkham Knight 2014, там этих луж и дождя целый открытый мир города Аркхэм, и экшен будь здоров. Удачи. Так что алан 2 отправляется на помойку истории неудачников игровой индустрии! Вот увидите после 2 ноября 2023 никто про этот хлам уже и не вспомнит, а помните какая классная была первая часть ....

-6
Hitrus6

Смешно, Call of Duty тоже была хорошей игрой, а сейчас только дойная корова на конвейере.

1
jax baron

нормальные фанаты уже не вспоминаю- а на помойку она полетела это факт к сожелению.

-2
Desmond72Miles
Дальше ранний доступ компании Call of Duty: Modern Warfare III (2023) и МНЕ есть чем заняться.

Этими словами все сказано, любителям КАЛды (особенно любителям последних частей) даже близко не стоит подходить к играм других студий, мозг не вынесет что-то, помиимо экшончика и взрывов

0
zhenyavir

Чувак к тебе есть ряд вопросов:
1. Ты из всей игры смог увидеть только лужи? Закрытые уровни (а ты где то видел информацию про большой открытый мир? Может лучше маленькие закрытые локации но проработанные как визуально так и геймплейно)?

2. Игра про сюжет, атмосферу и погружение в историю, а не про какой то экшн в стиле дутого кала. Напрашивается ты как себе игру представлял?

3. Приводить Arkham Knight это вот максимально неадекватно, я думаю тут любой согласится. Игра про мужика в бронированном костюме на машине-танке который разбивает злодеям головы И игра про мистику, писателя, приключение в 2 измерениях. Как ты связал разные жанры, геймплеи, сюжеты?) Может ты еще оценишь кто победит в драке Алан Вейк или Брюс Уэйн?)

Собственно вот так сходу говорить что игра ушла на помойку истории неудачников, с твоими доводами просто смешно. Максимум тут твое мнение неадекватное и необъективное идет на помойку, уж прости)

-1