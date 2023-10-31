Alan Wake 2 - самая высокооцененная игра для Xbox в 2023 году

Alan Wake 2 стала самой высокооцененной игрой для Xbox в 2023 году на Metacritic, получив 95 баллов по результатам четырех рецензий от критиков. Для сравнения, версия для PlayStation 5 получила 89 баллов на основе 48 отзывов критиков, а версия для ПК - 91 балл на основе 32 отзывов критиков.
Из 4 рецензентов один поставил игре 100 баллов. Два рецензента поставили новейшей хоррор-игре Remedy оценку 95, а один - 90. Как правило, Xbox-версии многих игр, несмотря на популярность платформы, получают меньше отзывов критиков, это касается и Alan Wake 2, которая стала самой высокорейтинговой Xbox-игрой этого года на Metacritic.
Более того, Alan Wake 2 для Xbox получила 8,8 балла после 44 пользовательских рецензий. При этом версии игры для ПК и PlayStation 5 получили 7,9 и 8,8 балла соответственно. Ранее The Witcher 3: Wild Hunt стала самой высокорейтинговой игрой 2023 года на Metacritic для консолей Xbox Series, набрав 94 балла после 7 отзывов критиков.
Отметим, что Alan Wake 2 вышла 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Игра является продолжением получившей широкую известность Alan Wake, которая вышла в мае 2010 года, а в октябре 2021 года обзавелась ремастером.
? Чо это за результат такой по четырем рецензиям от критиков? Скоро будут по дной рецензии результаты выводить, что ли?
конечно, зачем платить больше?
игра норм, но сам не играл, старушка 4090 уже не вывозит в 16к, жду патчей, а в мыльном 4к не хочу портить впечатления от шедевра
в смысле стала? это подведение итогов года? что с этими недоавторами на этом сайте? мозги хоть у кого-то есть? зачем это тут, с чего такой вывод? тоже самое было и про бг3 как только вышла, высрали новость про самую популярную игру эвер, где она сейчас там на метакритике? в перде!
Пусть рисуют рейтинг сколько влезет, влажным фантазиям не суждено сбыться. Игрой года будет BG3, в крайнем случае RE4.
Всем большой привет. Выскажу СВОЁ мнение об этом. Данному проекту лично Я мог выделить ровно неделю после релиза а именно до 2 ноября. Дальше ранний доступ компании Call of Duty: Modern Warfare III (2023) и МНЕ есть чем заняться. Данный проект ничем МЕНЯ зацепить не смог! Скучная бродилка, этакая рекламная компания ссд м2 накопителей. Вместо врагов какие то цветные пятна, закрытые уровни и яркие ветрины и лужи. Если вас такое привлекает то поиграйте лучше в Batman: Arkham Knight 2014, там этих луж и дождя целый открытый мир города Аркхэм, и экшен будь здоров. Удачи. Так что алан 2 отправляется на помойку истории неудачников игровой индустрии! Вот увидите после 2 ноября 2023 никто про этот хлам уже и не вспомнит, а помните какая классная была первая часть ....
Смешно, Call of Duty тоже была хорошей игрой, а сейчас только дойная корова на конвейере.
нормальные фанаты уже не вспоминаю- а на помойку она полетела это факт к сожелению.
Этими словами все сказано, любителям КАЛды (особенно любителям последних частей) даже близко не стоит подходить к играм других студий, мозг не вынесет что-то, помиимо экшончика и взрывов
Чувак к тебе есть ряд вопросов:
1. Ты из всей игры смог увидеть только лужи? Закрытые уровни (а ты где то видел информацию про большой открытый мир? Может лучше маленькие закрытые локации но проработанные как визуально так и геймплейно)?
2. Игра про сюжет, атмосферу и погружение в историю, а не про какой то экшн в стиле дутого кала. Напрашивается ты как себе игру представлял?
3. Приводить Arkham Knight это вот максимально неадекватно, я думаю тут любой согласится. Игра про мужика в бронированном костюме на машине-танке который разбивает злодеям головы И игра про мистику, писателя, приключение в 2 измерениях. Как ты связал разные жанры, геймплеи, сюжеты?) Может ты еще оценишь кто победит в драке Алан Вейк или Брюс Уэйн?)
Собственно вот так сходу говорить что игра ушла на помойку истории неудачников, с твоими доводами просто смешно. Максимум тут твое мнение неадекватное и необъективное идет на помойку, уж прости)