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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 557 оценок

Alan Wake 2 станет первой игрой с поддержкой RTX Mega Geometry

monk70
Новости

На прошлой неделе NVIDIA представила RTX Mega Geometry, одну из новых функций своих графических процессоров RTX. И, по словам зеленой команды, Alan Wake 2 станет первой игрой, которая будет ее поддерживать.

RTX Mega Geometry ускоряет построение BVH, позволяя трассировать лучи до 100 раз больше треугольников, чем сейчас. RTX Mega Geometry интеллектуально обновляет кластеры треугольников партиями на графическом процессоре. Это снизит нагрузку на ЦП и повысит производительность и качество изображения в сценах с трассировкой лучей. Кроме того, NVIDIA утверждает, что это снизит потребление видеопамяти.

Также стоит отметить, что Alan Wake 2 получит новый режим Ultra Quality Mode для трассировки лучей. Этот новый режим добавит полностью трассированные преломления лучей и полностью трассированные прозрачные отражения лучей. Он также улучшит качество полностью трассированного непрямого освещения. Обратите внимание, что этот режим будет совместим только с графическими процессорами NVIDIA RTX с включенным параметром масштабирование разрешения на DLSS.

Наконец, и RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Теперь реклама мощи перешла на игру Алан?🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov

3
Rorschach93

и каждый раз супер пупер мега ультра, такими темпами сразу десятую серию ртх ждать?

2
QC AlMatarix

"Mega Geometry"- новая песня

2
Фризостат

Почему бы и нет

Это снизит нагрузку на ЦП и повысит производительность и качество изображения в сценах с трассировкой лучей
3
GMNPSH

а когда Alan Wake 2 начнет приносить прибыль компании?

2
-Zion-

Нвидия всяко поптит бабки за это.

2
MunchkiN 616

типа нанатав чета толька для бвх. если не будет работать с динамичными анимированными сетками не очень интересно.

1
Пользователь ВКонтакте

Добавьте мне функцию лучше, что бы каждый раз запуская игру в ней менялся сюжет, геймплей, жанр игры. Тогда будет толк ото всех этих графических прибамбасов в играх которые прошли по 100 раз уже. А что получается ещё не видели там мегу геометрию? А что она меняет кроме купи новую видюху. Или может эта функция сделает игры интереснее. // Lionel Messi

1
SexyHendrick

с PhysX не зашло так с ртх воду мутят. хотя это все и так можно в игре прописать!!!

0
Пользователь ВКонтакте

Настоящая оптимизация это не откат к старым технологиям.
а как раз оптимизация существующих.
Но такими вещами заниматься инженеры компаний гигантов, а не просто разработчики игр.

Поэтому когда игроки ноют про оптимизацию, их нытьё должно быть направлена к инженерам.
Которые как раз создают инструменты для разработчиков. // Александр Дельтазавр

0
MrDork

Я так понимаю, с таким режимом комп с 5090 полностью превратится в картошку.

0
Пользователь ВКонтакте

Интересно, эта технология бустила фпс в 2 раза посмотрим что получится // Ilya Strelec

0
QuaveryAldora

звучит как 8К, которую не видишь

0
caliskan

Круто конечно. Но лучше бы уже новую игру со всеми плюшками. Хотя с озвучкой можно и Алана перепройти

0
PpLtZ
"...трассировать лучи, с трассировкой лучей, для трассировки лучей, трассированные преломления лучей, трассированные прозрачные отражения лучей, трассированного непрямого освещения..."

🤐🤐🤐

0
ilya178G

в 3d mark 2001 уже был rtx)

Правда это помнит только 3.5 олда

-2
OPen man

начали дрессировать бичей?

-3
MunchkiN 616

оптимизацию завезли.

1
BewitchingBaron

Как то прям помешались на этом РТХ и лучах. Из каждого угла торчат. Нет чтоб сосредоточится интересных персонажах, истории, геймплее.

-3
Snake Snaake Snaaaaaake

то есть, с твоих слов, создавая игру, разрабы каждый раз встают перед выбором - что же нам сделать в этой игре? лучи или интересных персонажей, историю и геймплей?

3
Eclair_93

Опять "новая технология"? Поддержка исключительно на 50ХХ серии или эксклюзивно на 5090?

-4
Фризостат
Поддержка исключительно на 50ХХ серии или эксклюзивно на 5090?

RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX

2
Eclair_93 Фризостат

Да трассировка пути тоже на всех РТХ картах есть, но ее тянет что-то ниже 4080?

0
Фризостат Eclair_93

Естественно! DLSS + FG) для этого они и были разработаны. И не надо херачить 4К и потом про низкий фпс затирать

1
AllConforD

"RTX Mega Geometry ускоряет построение BVH, позволяя трассировать лучи до 100 раз больше треугольников, чем сейчас. RTX Mega Geometry интеллектуально обновляет кластеры треугольников партиями на графическом процессоре. Это снизит нагрузку на ЦП и повысит производительность и качество изображения в сценах с трассировкой лучей. Кроме того, NVIDIA утверждает, что это снизит потребление видеопамяти."

"RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX."

NVidia, очередной, RESPECT, красавцы, просто красавцы, новые качественные плюшки, которые делают игры более красивыми - это завсегда замечательно. Обязательно надо будет глянуть как эта технология будет работать в Alan Wake 2.

-5