Alan Wake 2 станет первой игрой с поддержкой RTX Mega Geometry

На прошлой неделе NVIDIA представила RTX Mega Geometry, одну из новых функций своих графических процессоров RTX. И, по словам зеленой команды, Alan Wake 2 станет первой игрой, которая будет ее поддерживать.
RTX Mega Geometry ускоряет построение BVH, позволяя трассировать лучи до 100 раз больше треугольников, чем сейчас. RTX Mega Geometry интеллектуально обновляет кластеры треугольников партиями на графическом процессоре. Это снизит нагрузку на ЦП и повысит производительность и качество изображения в сценах с трассировкой лучей. Кроме того, NVIDIA утверждает, что это снизит потребление видеопамяти.
Также стоит отметить, что Alan Wake 2 получит новый режим Ultra Quality Mode для трассировки лучей. Этот новый режим добавит полностью трассированные преломления лучей и полностью трассированные прозрачные отражения лучей. Он также улучшит качество полностью трассированного непрямого освещения. Обратите внимание, что этот режим будет совместим только с графическими процессорами NVIDIA RTX с включенным параметром масштабирование разрешения на DLSS.
Наконец, и RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX.
Теперь реклама мощи перешла на игру Алан?🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov
и каждый раз супер пупер мега ультра, такими темпами сразу десятую серию ртх ждать?
"Mega Geometry"- новая песня
Почему бы и нет
а когда Alan Wake 2 начнет приносить прибыль компании?
Нвидия всяко поптит бабки за это.
типа нанатав чета толька для бвх. если не будет работать с динамичными анимированными сетками не очень интересно.
Добавьте мне функцию лучше, что бы каждый раз запуская игру в ней менялся сюжет, геймплей, жанр игры. Тогда будет толк ото всех этих графических прибамбасов в играх которые прошли по 100 раз уже. А что получается ещё не видели там мегу геометрию? А что она меняет кроме купи новую видюху. Или может эта функция сделает игры интереснее. // Lionel Messi
с PhysX не зашло так с ртх воду мутят. хотя это все и так можно в игре прописать!!!
Настоящая оптимизация это не откат к старым технологиям.
а как раз оптимизация существующих.
Но такими вещами заниматься инженеры компаний гигантов, а не просто разработчики игр.
Поэтому когда игроки ноют про оптимизацию, их нытьё должно быть направлена к инженерам.
Которые как раз создают инструменты для разработчиков. // Александр Дельтазавр
Я так понимаю, с таким режимом комп с 5090 полностью превратится в картошку.
Интересно, эта технология бустила фпс в 2 раза посмотрим что получится // Ilya Strelec
звучит как 8К, которую не видишь
Круто конечно. Но лучше бы уже новую игру со всеми плюшками. Хотя с озвучкой можно и Алана перепройти
🤐🤐🤐
в 3d mark 2001 уже был rtx)
Правда это помнит только 3.5 олда
начали дрессировать бичей?
оптимизацию завезли.
Как то прям помешались на этом РТХ и лучах. Из каждого угла торчат. Нет чтоб сосредоточится интересных персонажах, истории, геймплее.
то есть, с твоих слов, создавая игру, разрабы каждый раз встают перед выбором - что же нам сделать в этой игре? лучи или интересных персонажей, историю и геймплей?
Опять "новая технология"? Поддержка исключительно на 50ХХ серии или эксклюзивно на 5090?
RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX
Да трассировка пути тоже на всех РТХ картах есть, но ее тянет что-то ниже 4080?
Естественно! DLSS + FG) для этого они и были разработаны. И не надо херачить 4К и потом про низкий фпс затирать
"RTX Mega Geometry ускоряет построение BVH, позволяя трассировать лучи до 100 раз больше треугольников, чем сейчас. RTX Mega Geometry интеллектуально обновляет кластеры треугольников партиями на графическом процессоре. Это снизит нагрузку на ЦП и повысит производительность и качество изображения в сценах с трассировкой лучей. Кроме того, NVIDIA утверждает, что это снизит потребление видеопамяти."
"RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX."
NVidia, очередной, RESPECT, красавцы, просто красавцы, новые качественные плюшки, которые делают игры более красивыми - это завсегда замечательно. Обязательно надо будет глянуть как эта технология будет работать в Alan Wake 2.