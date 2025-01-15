Alan Wake 2 станет первой игрой с поддержкой RTX Mega Geometry

На прошлой неделе NVIDIA представила RTX Mega Geometry, одну из новых функций своих графических процессоров RTX. И, по словам зеленой команды, Alan Wake 2 станет первой игрой, которая будет ее поддерживать.

RTX Mega Geometry ускоряет построение BVH, позволяя трассировать лучи до 100 раз больше треугольников, чем сейчас. RTX Mega Geometry интеллектуально обновляет кластеры треугольников партиями на графическом процессоре. Это снизит нагрузку на ЦП и повысит производительность и качество изображения в сценах с трассировкой лучей. Кроме того, NVIDIA утверждает, что это снизит потребление видеопамяти.

Также стоит отметить, что Alan Wake 2 получит новый режим Ultra Quality Mode для трассировки лучей. Этот новый режим добавит полностью трассированные преломления лучей и полностью трассированные прозрачные отражения лучей. Он также улучшит качество полностью трассированного непрямого освещения. Обратите внимание, что этот режим будет совместим только с графическими процессорами NVIDIA RTX с включенным параметром масштабирование разрешения на DLSS.

Наконец, и RTX Mega Geometry, и этот новый режим Ray Tracing Ultra Quality Mode будут поддерживаться всеми графическими процессорами RTX.