Alan Wake 2 в настоящее время является самым важным проектом для Remedy

Последний релиз компании Remedy Entertainment уже не за горами. Alan Wake 2 - это мрачная игра в жанре психологического хоррора, наполненная атмосферой и максимально использующая уникальное окружение и визуальную эстетику.
В последнем интервью, взятом изданием Edge, можно узнать больше о целях студии в отношении Alan Wake 2, сообщив, что это самый важный проект для студии за последние годы.
Статья подтверждает, что Alan Wake 2 относится к числу самых сложных и амбициозных проектов Remedy Entertainment. Сэм Лейк из Remedy Entertainment поделился своими мыслями о проекте и заявил, что: "Я уже много лет пытаюсь сделать Alan Wake 2".
В статье подтверждается, что за время разработки Remedy Entertainment пережила пять концепций игры. В отличие от своей предшественницы, Alan Wake 2 замедлит темп для более интенсивного прохождения, держа игрока на грани возможного.
Однако в статье намекается, что так было не всегда. Что касается текущих проектов студии, то различные игры уже давно находятся в разработке. В их числе - долгожданные ремейки двух первых игр серии Max Payne.
Кроме того, разработчик надеется ворваться в жанр игр с живым сервисом с помощью кооперативного шутера free-to-play. В довершение всего в разработке также находится Control 2. Однако на первом месте для студии стоит Alan Wake 2.
Игра выйдет 17 октября, и перед ней стоит непростая задача выделиться среди последних и грядущих хоррор-релизов. В 2023 году вышли такие ремейки, как Resident Evil 4, а грядущие релизы, например ремейк Silent Hill 2, еще больше усилят конкуренцию в жанре.
Однако амбиции и стремления Remedy Entertainment в отношении Alan Wake 2 могут гарантировать, что игра сможет встать на ноги и в перспективе превзойти конкурентов.
Самая ожидаемая игра осени для меня, ждём показа геймплея "Тёмного места" с самим АВ в главной роли.
Да, в осеннее время игра должна хорошо зайти.
А Ремейки Максов выйдут на первый план после выхода Уйэка 2-го? Надеюсь что да.
После Control 2
А у Ремеди было в разработке более 1 проекта одновременно?
Может потому что это их единственная адекватная игра?
Ну, за атмосферу игры можно не переживать. Ремеди всегда в неё умели.
Помойка.
Лишь бы не была самой скучной игрой Ремеди, как первая часть!
Не сказал бы, что она скучная. Сюжет и атмосфера там хороши. Геймплей - да, унылый.