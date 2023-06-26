Alan Wake 2 выйдет только в цифровом формате, потому что это даст Remedy "больше времени на полировку"

Как мы узнали в мае из FAQ, предоставленного разработчиком Remedy, игра Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате, когда она выйдет на рынок 17 октября этого года, а физический релиз на диске на тот момент "не планировался".
Это, естественно, вызвало некоторое беспокойство среди некоторых фанатов, поскольку цифровые загрузки создают проблемы как с сохранением игр, о чем свидетельствует закрытие Nintendo 3DS eShop в марте этого года, так и с правами собственности, примером чего может служить печально известный ужастик PT.
В беседе с Eurogamer на Summer Games Fest в начале этого месяца креативный директор Alan Wake 2 Сэм Лейк (Sam Lake) и игровой директор Кайл Роули (Kyle Rowley) немного подробнее рассказали о причинах выхода игры только в цифровом формате, объяснив, что на самом деле это было сделано для того, чтобы дать Remedy больше времени на доводку игры до приемлемого уровня - то, с чем был согласен и издатель Epic Games.
"Да, это только цифровая версия, и мы пришли к этой идее, как с точки зрения Remedy, так и с точки зрения Epic, это наше текущее мнение. Мы просто почувствовали, что в этом есть смысл, и время было выбрано правильно", - объяснил Лейк, после чего Роули рассказал еще немного подробностей.
"Как творческие работники, очевидно, что переход только на цифровой формат позволяет нам получить больше времени на полировку игры", - сказал Роули. "Например, значительное количество недель. Потому что в противном случае игра, которая выйдет на диске, очевидно, должна быть играбельна без патча".
Мы не хотели выпускать что-то, чем мы не гордимся, и во что мы не хотели бы, чтобы играли игроки. Так что, надеюсь, таким образом мы сможем дать вам лучшую версию игры.
Это несколько иная причина, чем та, что была указана в оригинальном FAQ, где утверждалось, что переход на цифровое издание поможет снизить цену на игру.
Да это тупые отмазки, на самом деле все это затевается для того, что бы никто не смог после прохождения игры перепродать диск и деньги пошли мимо кассы.
Не знаю насчет второй части коммента, но что тупая отмазка это 100%
Перед этим у них на диска она не выходила, чтобы сделать цену 59.99 баксов, а то с дисками было бы 69.99.
Теперь уже это. Мэх.
Отмазки уровня пришёл домой из школы с 2кой и по дороге придумал историю душещепательную как еë получил. Remastered первой вышел как в цифре экс egs так и на дисках. Итог провал по всем направлениям. Во-первых не было рекламы у игры во вторых на pc только egs. Steam мимо где основная база игроков купивших оригинал. В третьих конских ценник на ps5 и бокс в данный момент стоит 3000 со скидкой. Что полный абсурд. При этом на старте были проблемы на ps5. А теперь они говорят сначала чтоб цену не поднимать поэтому только цифра. А сейчас уже потому что не хотят выпускать без патча. А то что щас все игры так выходят. Каркас только а потом фиксы.При этом тот же ремейк resident evil 4 вышел готовый но патчи позже завезли. И это не помешало ему стать хитом продаж в стиме и на консолях. Так что порожняк гонят. Чисто пыль в глаза
Ну что ж, они хотя бы не кладут бумажку с кодом активации вместо диска с физической копией.
*Мы не хотели выпускать что-то, чем мы не гордимся, и во что мы не хотели бы, чтобы играли игроки. Так что, надеюсь, таким образом мы сможем дать вам лучшую версию игры.*
Странное восклицание, хз почему тогда существует помойная первая часть и такие же помойные её длс продолжения? Хотя вопрос больше риторический.
В первой помойный только геймплей. Но с сюжетом всё ОК! Основная масса фанатов любят эту игру именно за сюжет, а геймплей просто терпят. И вторую тоже ждут в основном ради сюжета. Игроки очень часто готовы терпеть плохой геймплей ради хорошего сюжета. Вот поэтому первая часть существует.
В 1й помойное всё, включая и гемплей и такой же убогий сюжет.
Единственное ноу-хау так сказать, которое позволяет дотерпеть этот кусок дерьма до конца и создаёт хоть какой то минимальный интерес. Это записки, с будущими событиями.
какое отношение диски имеют к полировке? патч перого дня - не, не слышали?