Alan Wake 2 выйдет только в цифровом формате, потому что это даст Remedy "больше времени на полировку" ©

Как мы узнали в мае из FAQ, предоставленного разработчиком Remedy, игра Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате, когда она выйдет на рынок 17 октября этого года, а физический релиз на диске на тот момент "не планировался".

Это, естественно, вызвало некоторое беспокойство среди некоторых фанатов, поскольку цифровые загрузки создают проблемы как с сохранением игр, о чем свидетельствует закрытие Nintendo 3DS eShop в марте этого года, так и с правами собственности, примером чего может служить печально известный ужастик PT.

В беседе с Eurogamer на Summer Games Fest в начале этого месяца креативный директор Alan Wake 2 Сэм Лейк (Sam Lake) и игровой директор Кайл Роули (Kyle Rowley) немного подробнее рассказали о причинах выхода игры только в цифровом формате, объяснив, что на самом деле это было сделано для того, чтобы дать Remedy больше времени на доводку игры до приемлемого уровня - то, с чем был согласен и издатель Epic Games.

"Да, это только цифровая версия, и мы пришли к этой идее, как с точки зрения Remedy, так и с точки зрения Epic, это наше текущее мнение. Мы просто почувствовали, что в этом есть смысл, и время было выбрано правильно", - объяснил Лейк, после чего Роули рассказал еще немного подробностей.

"Как творческие работники, очевидно, что переход только на цифровой формат позволяет нам получить больше времени на полировку игры", - сказал Роули. "Например, значительное количество недель. Потому что в противном случае игра, которая выйдет на диске, очевидно, должна быть играбельна без патча".

Мы не хотели выпускать что-то, чем мы не гордимся, и во что мы не хотели бы, чтобы играли игроки. Так что, надеюсь, таким образом мы сможем дать вам лучшую версию игры.

Это несколько иная причина, чем та, что была указана в оригинальном FAQ, где утверждалось, что переход на цифровое издание поможет снизить цену на игру.