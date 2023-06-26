Alan Wake 2 17.10.2023
8.4 487 оценок

Alan Wake 2 выйдет только в цифровом формате, потому что это даст Remedy "больше времени на полировку"

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butcher69
Новости

Как мы узнали в мае из FAQ, предоставленного разработчиком Remedy, игра Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате, когда она выйдет на рынок 17 октября этого года, а физический релиз на диске на тот момент "не планировался".

Это, естественно, вызвало некоторое беспокойство среди некоторых фанатов, поскольку цифровые загрузки создают проблемы как с сохранением игр, о чем свидетельствует закрытие Nintendo 3DS eShop в марте этого года, так и с правами собственности, примером чего может служить печально известный ужастик PT.

В беседе с Eurogamer на Summer Games Fest в начале этого месяца креативный директор Alan Wake 2 Сэм Лейк (Sam Lake) и игровой директор Кайл Роули (Kyle Rowley) немного подробнее рассказали о причинах выхода игры только в цифровом формате, объяснив, что на самом деле это было сделано для того, чтобы дать Remedy больше времени на доводку игры до приемлемого уровня - то, с чем был согласен и издатель Epic Games.

"Да, это только цифровая версия, и мы пришли к этой идее, как с точки зрения Remedy, так и с точки зрения Epic, это наше текущее мнение. Мы просто почувствовали, что в этом есть смысл, и время было выбрано правильно", - объяснил Лейк, после чего Роули рассказал еще немного подробностей.

"Как творческие работники, очевидно, что переход только на цифровой формат позволяет нам получить больше времени на полировку игры", - сказал Роули. "Например, значительное количество недель. Потому что в противном случае игра, которая выйдет на диске, очевидно, должна быть играбельна без патча".

Мы не хотели выпускать что-то, чем мы не гордимся, и во что мы не хотели бы, чтобы играли игроки. Так что, надеюсь, таким образом мы сможем дать вам лучшую версию игры.

Это несколько иная причина, чем та, что была указана в оригинальном FAQ, где утверждалось, что переход на цифровое издание поможет снизить цену на игру.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
agula98

Да это тупые отмазки, на самом деле все это затевается для того, что бы никто не смог после прохождения игры перепродать диск и деньги пошли мимо кассы.

3
AlexFullBeast
Да это тупые отмазки

Не знаю насчет второй части коммента, но что тупая отмазка это 100%

Перед этим у них на диска она не выходила, чтобы сделать цену 59.99 баксов, а то с дисками было бы 69.99.

Теперь уже это. Мэх.

-3
Punisher1

Отмазки уровня пришёл домой из школы с 2кой и по дороге придумал историю душещепательную как еë получил. Remastered первой вышел как в цифре экс egs так и на дисках. Итог провал по всем направлениям. Во-первых не было рекламы у игры во вторых на pc только egs. Steam мимо где основная база игроков купивших оригинал. В третьих конских ценник на ps5 и бокс в данный момент стоит 3000 со скидкой. Что полный абсурд. При этом на старте были проблемы на ps5. А теперь они говорят сначала чтоб цену не поднимать поэтому только цифра. А сейчас уже потому что не хотят выпускать без патча. А то что щас все игры так выходят. Каркас только а потом фиксы.При этом тот же ремейк resident evil 4 вышел готовый но патчи позже завезли. И это не помешало ему стать хитом продаж в стиме и на консолях. Так что порожняк гонят. Чисто пыль в глаза

2
Inqnaspan

Ну что ж, они хотя бы не кладут бумажку с кодом активации вместо диска с физической копией.

1
Zodiac169

*Мы не хотели выпускать что-то, чем мы не гордимся, и во что мы не хотели бы, чтобы играли игроки. Так что, надеюсь, таким образом мы сможем дать вам лучшую версию игры.*

Странное восклицание, хз почему тогда существует помойная первая часть и такие же помойные её длс продолжения? Хотя вопрос больше риторический.

0
Janekste

В первой помойный только геймплей. Но с сюжетом всё ОК! Основная масса фанатов любят эту игру именно за сюжет, а геймплей просто терпят. И вторую тоже ждут в основном ради сюжета. Игроки очень часто готовы терпеть плохой геймплей ради хорошего сюжета. Вот поэтому первая часть существует.

-2
Zodiac169 Janekste

В 1й помойное всё, включая и гемплей и такой же убогий сюжет.

Единственное ноу-хау так сказать, которое позволяет дотерпеть этот кусок дерьма до конца и создаёт хоть какой то минимальный интерес. Это записки, с будущими событиями.

0
ZackSnyder

какое отношение диски имеют к полировке? патч перого дня - не, не слышали?

0