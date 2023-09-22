Авторы Alan Wake 2 хотят стереть грани между звуковым дизайном и музыкой

В преддверии запуска Alan Wake 2 разработчики из Remedy Entertainment подробнее рассказали про музыку и аудиооформление долгожданного сиквела.
Звукорежиссер Ричард Лэпингтон и старший аудиодизайнер Гулли Гуннарссон рассказали о проблемах, возникающих в процессе создания атмосферы и нагнетания напряжения с помощью аудиодизайна. Подход, который студия выбрала для достижения этих целей, довольно интригующий: разработчик хочет «стереть грань между звуковым дизайном и музыкой», что, в частности, будет полностью продемонстрировано в Тёмном месте.
Композитор Петри Аланко, который также написал музыку для первой игры, рассказал о некоторых наиболее необычных методах, которые он использовал в своей работе над Alan Wake 2, например, о работе с множеством более нетрадиционных инструментов, таких как Mega Marvin. Он также рассказал о воспроизведении ощущения задержки нерва с помощью аудиодизайна.
«Если вы когда-либо переживали что-то, что вас шокировало, потребуется некоторое время, чтобы по-настоящему понять, что произошло», — говорит Аланко. «Это называется нервной задержкой, или, по сути, задержкой нерва. Если вы хоть немного задержите этот звуковой эффект, он усилит ваш собственный телесный эффект, и таким образом он станет намного более мощным».
Кроме того, в Alan Wake 2 Remedy снова будет работать с финской рок-группой Poets of the Fall. Как и в оригинальной Alan Wake, группа появится как вымышленная группа во вселенной Alan Wake и записала песни, которые «сделаны специально для комментариев к сюжету и знаниям мира», по словам писателя и креативного директора Сэма Лейка.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Между тем, новые подробности и кадры игрового процесса также появятся 27 сентября.
главное чтобы геймеры не захотели стереть их игру