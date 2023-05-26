Авторы Alan Wake 2 объяснили введение второй главной героини

Авторы Alan Wake 2 объяснили, почему в игре будет два основных персонажа — Алан Уэйк и агент ФБР Сага Андерсон. Разработчики поделились своими мыслями в интервью GameSpot, а мы выбрали главное из текста.
- Сагу Андерсон сыграла и озвучила малоизвестная сериальная актриса Мелани Либерд. Ее героиня прибывает в Брайт Фоллс, чтобы расследовать загадочную гибель агента Найтингейла, который преследовал Уэйка в первой части.
- В Remedy называют Андерсон одаренным следователем, которая помешана на своей работе и раскрывает самые сложные преступления. Однако разработчики не считают Сагу супергероиней.
Мелани Либерд
- Введение второго персонажа позволило Remedy рассказать более масштабную историю и показать разные точки зрения на происходящие события. Сага является неотъемлемой героиней игры, а разработчики серьезно отнеслись к проработке персонажа. Она будет комментировать происходящее, как и Уэйк в оригинале, что позволит игрокам лучше узнать агента.
«Когда вы начнете играть, то поймете, почему Сага появилась в Брайт Фоллс. Ей нужно было быть там. Алану нужна Сага, а Саге нужен Алан», — Мелани Либерд.
- Сценарист Сэм Лэйк отказался говорить, связана ли Сага с участниками группы Old Gods of Asgard, которые появлялись в первой части. Те тоже носят фамилию Андерсон.
- У авторов Alan Wake 2 было несколько вариантов сценария, и они выбрали самый мрачный. Поэтому разработчикам требовался персонаж, который может постоять за себя и не сойти с ума от происходящих ужасов.
- Если бы главным героем был лишь Алан, то все действие игры происходило бы в обители темной сущности. А в компании Саги фанаты смогут вновь вернуться в Брайт Фоллс и исследовать его окрестности.
Alan Wake 2 выходит 17 октября на PC, PS5 и Xbox Series.
Игра получалась не достаточно тёмной.
если темнить, то по полной
Просто подлизать решили.
У авторов Alan Wake 2 было несколько вариантов сценария, и они выбрали самый
Похоже был ещё радужный. Надо ждать мод на обеление от китайских умельцев, причём в жизни она нормально выглядит, а модель её всратая , как в Forspoken
Кому она нужна? Точно не сюжету...
Повесточка, вот и все объяснение.
Очень много отмазок, что бы не говорить о расовых квотах.
опять обезьяну впихнули...
Хз , раньше чёрные персонажи воспринимались обычно и вполне спокойно. Теперь каждый чернозадый воспринимается волной агрессии негодования и расизма. Такое ощущение что западные куколды спецом выращивают ненависть к цветному и прочему скаму , благодаря повесточкам.
Очень радужное обьяснение!!Все вопросы теперь сняты!!ЖДУ игру
Лучше бы сам Сэм Лейк сыграл героя который исследует город из 1-ой части, ибо выглядит мемно и при этом прикольно (хотя моделька по моему не самая хорошая) и фанатам было бы чем пофантазировать и придумать разных теорий, чем играть за очередного не понятно зачем впихнутого в игру квотного персонажа, ибо игра Alan Wake, а игра не про Алана Вейка, его в трейлере было максимум 10 сек, из всего хронометража, в отличии от негритоски, я уж испугался что он не будет протагонистом, поначалу.
Красивая
Мне наплевать какая там героиня черная или белая, главное чтоб игра вышла не проходняком, а то смотря на трейлер, который ни разу не впечатлил,, впихнули каких-то сектантов в масках оленей игра что для 10-12 летних школьников?)))
"АА, ЫЫ, черная"...
одни душнилы,нормальная баба. Плохо живется чтоль вам...