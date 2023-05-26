Авторы Alan Wake 2 объяснили введение второй главной героини

Авторы Alan Wake 2 объяснили, почему в игре будет два основных персонажа — Алан Уэйк и агент ФБР Сага Андерсон. Разработчики поделились своими мыслями в интервью GameSpot, а мы выбрали главное из текста.

Сагу Андерсон сыграла и озвучила малоизвестная сериальная актриса Мелани Либерд. Ее героиня прибывает в Брайт Фоллс, чтобы расследовать загадочную гибель агента Найтингейла, который преследовал Уэйка в первой части.

В Remedy называют Андерсон одаренным следователем, которая помешана на своей работе и раскрывает самые сложные преступления. Однако разработчики не считают Сагу супергероиней.

Мелани Либерд

Введение второго персонажа позволило Remedy рассказать более масштабную историю и показать разные точки зрения на происходящие события. Сага является неотъемлемой героиней игры, а разработчики серьезно отнеслись к проработке персонажа. Она будет комментировать происходящее, как и Уэйк в оригинале, что позволит игрокам лучше узнать агента.

«Когда вы начнете играть, то поймете, почему Сага появилась в Брайт Фоллс. Ей нужно было быть там. Алану нужна Сага, а Саге нужен Алан», — Мелани Либерд.

Сценарист Сэм Лэйк отказался говорить, связана ли Сага с участниками группы Old Gods of Asgard, которые появлялись в первой части. Те тоже носят фамилию Андерсон.

У авторов Alan Wake 2 было несколько вариантов сценария, и они выбрали самый мрачный. Поэтому разработчикам требовался персонаж, который может постоять за себя и не сойти с ума от происходящих ужасов.

Если бы главным героем был лишь Алан, то все действие игры происходило бы в обители темной сущности. А в компании Саги фанаты смогут вновь вернуться в Брайт Фоллс и исследовать его окрестности.

Alan Wake 2 выходит 17 октября на PC, PS5 и Xbox Series.