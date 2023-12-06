Авторы Alan Wake 2 опубликовали атмосферные концепт-арты хоррора с изображением мрачного мира и его персонажей

Разработчики из студии Remedy Entertainment решили приоткрыть завесу тайны вокруг производства ожидаемого сиквела Alan Wake. Команда авторов довольно долго вынашивала идею создания полноценного продолжения и поэтому с самого начала весьма скрупулезно подходила ко всем элементам разработки, начиная даже с обычных набросков. Сегодня художники студии делятся своими атмосферными концептами, которые практически без изменений вошли в финальную версию игры.
Возвращение в мир Alan Wake было общей мечтой всей команды. Когда у нас наконец появился шанс сделать продолжение, мы вложили в него все, чему научились за время ожидания, и все мы были в восторге от восторженного приема этой странной и амбициозной игры.
— заявил арт-директор игры Янне Пулккинен.
Художники Alan Wake 2 постарались проявить весь спектр своих профессиональных навыков, чтобы создать самую притягательную атмосферу для хоррора. Этот сверхестественный и причудливый мир получился только благодаря тесному сотрудничеству команды на всех уровнях, где каждый разработчик стремился добавить индивидуальности в проект.
Alan Wake 2 доступна для игры на ПК и консолях. Хоррор является одним из главных претендентов на звание "Игры года" на The Game Awards, где конкуренцию ему составит Baldur's Gate 3.