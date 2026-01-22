"Без Epic не было бы Alan Wake 2" - Remedy ответила на нападки со стороны руководителя издательского отдела Larian

Remedy выпустила новое заявление в поддержку Epic Games, похвалив компанию за финансирование Alan Wake 2 после того, как Майкл Даус, руководитель издательского отдела студии Larian, раскритиковал сделки, которые Epic заключает со студиями.

В сообщении в социальных сетях Remedy заявила:

Без Epic Publishing не было бы Alan Wake 2. Издательское соглашение с Epic было очень справедливым по отношению к Remedy. Хотя такие сложные сделки часто занимают до года и не всегда справедливы для разработчика, в этом случае все было именно так. И на это ушло всего несколько месяцев. Epic Games были и остаются для нас отличным партнёром. Независимо от Steam.

Как было объявлено давно, Epic Games профинансировала Alan Wake 2 с условием, что после возмещения затрат на разработку и издание дальнейшая выручка будет разделена между Epic и Remedy. Разработка Alan Wake 2 наконец-то окупилась в 2025 году.

Remedy выпустила это заявление после того, как Даус заявил, что Remedy «по-видимому, оказалась в финансовом кризисе», поскольку студии было запрещено выпускать Alan Wake 2 в Steam из-за соглашения с Epic Games. Даус не предоставил никаких доказательств утверждения о финансовом кризисе. Он также заявил, что Remedy, возможно, упустила «потенциально сотни миллионов долларов дохода», опять же, не приведя никаких математических расчётов или доказательств.