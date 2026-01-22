ЧАТ ИГРЫ
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 3 079 оценок

"Без Epic не было бы Alan Wake 2" - Remedy ответила на нападки со стороны руководителя издательского отдела Larian

monk70 monk70

Remedy выпустила новое заявление в поддержку Epic Games, похвалив компанию за финансирование Alan Wake 2 после того, как Майкл Даус, руководитель издательского отдела студии Larian, раскритиковал сделки, которые Epic заключает со студиями.

Издатель Baldur's Gate 3 и Divinity считает, что эксклюзивность в EGS лишила авторов Alan Wake 2 сотен миллионов

В сообщении в социальных сетях Remedy заявила:

Без Epic Publishing не было бы Alan Wake 2. Издательское соглашение с Epic было очень справедливым по отношению к Remedy. Хотя такие сложные сделки часто занимают до года и не всегда справедливы для разработчика, в этом случае все было именно так. И на это ушло всего несколько месяцев. Epic Games были и остаются для нас отличным партнёром. Независимо от Steam.

Как было объявлено давно, Epic Games профинансировала Alan Wake 2 с условием, что после возмещения затрат на разработку и издание дальнейшая выручка будет разделена между Epic и Remedy. Разработка Alan Wake 2 наконец-то окупилась в 2025 году.

Remedy выпустила это заявление после того, как Даус заявил, что Remedy «по-видимому, оказалась в финансовом кризисе», поскольку студии было запрещено выпускать Alan Wake 2 в Steam из-за соглашения с Epic Games. Даус не предоставил никаких доказательств утверждения о финансовом кризисе. Он также заявил, что Remedy, возможно, упустила «потенциально сотни миллионов долларов дохода», опять же, не приведя никаких математических расчётов или доказательств.

Egik81

Без Епик много бы чего не было бы. А вот чего не было без ларианов. Это как с андекдотом про самолет и правительство. ))) Если в кратце не беда.

13
z8TiREX8z

И чего такого бы не было, чтобы мы ужаснулись от этой новости?

1
Babadzaki-San

Не велика потеря,была бы эта игра или не была,всё равно получился унылый и душнейший кал,хоть и с офигенной графикой.

5
Аристов--Черный

Забавно, всё от них, кроме их Magnum opus - "Алянного Вейка", вполне зашло(ну, кроме последней хрени про FBC). Плохо, когда игра пытается быть рассказом и забывает быть игрой. При том, было интересно в "Контроле" кусочки "Алана" замечать, но играть хотелось именно в "Контроль", а не в "Уэйка". Про "Квантовый сломал" и "Много Боль" вообще молчу - это игры, а истории про Алана больше для кинца годятся, чем для игр.

Возможно у них пунктик на счёт этой истории: ну вот хочется и всё тут. Вот Роки и Валв тоже свои "хотелки" делают и плевать им на их успешность, но у них основа прибыльная есть. А вот Ремедям опираться особо не на что для таких проектов.

Epic Games были и остаются для нас отличным партнёром.

Когда-то и ЕА многие студии считали отличным партнёром, пока издатель их не сожрал и не высрал нафиг.

3
shit again

нашли кого слушать

1
erkins007

Ну да конечно. Можно было бы найти инвесторов сторонних, издать игру в Стим и получить в разы больше продаж и профита.

malars0

Не плохая игра и эпизоды с песнями прикольные... Жалко только что фанатку уэйка обделили хорошим финалом(ну формально он хороший ТК она встретилась с ним но...) ТК я надеялся что в последних главах они для призыва писателя из озера возьмут ее фанфик в котором он из озера выбирается ради нее и так далее лол но увы... блин серьезно у них с женой разлад и шатания были ещё до первой части, а все разойтись не могут. Держу кулачки за Роуз может в следующей игре ей повезёт

KoreanLoki

Майкл Даун в очередной раз дает понять что заднеприводные фанаты разнесут любую новость о его гей поделке даже если она провалилась в продажах.

SCHIDO

без эпик не было бы убогова движка ueban engine 5