Датамайнеры Alan Wake 2 обнаружили альтернативную концовку и контент DLC

Несколько ранее не публиковавшихся видеороликов из Alan Wake 2, по-видимому, были получены из игры и могут указывать на потенциальный будущий контент DLC.
Видео, на которые мы не будем здесь давать ссылки, содержат текстовую информацию, которая предполагает, что они запланированы для предстоящего режима New Game Plus, который скоро будет добавлен в игру.
Кадры содержат основные спойлеры к игре и существенно изменят концовку Alan Wake 2, предполагая, что предстоящий режим New Game Plus может иметь совершенно новый финал.
Другой набор видеороликов также указывает на потенциальный будущий контент DLC для игры, который может еще больше связать игру с остальной вселенной Remedy. В этом кадре показан доктор Дарлинг, второстепенный персонаж игры Control от Remedy 2019 года.
Remedy недавно подтвердила, что Night Springs, первое расширение игры, выйдет в конце весны 2024 года. Второе расширение игры, The Lakehouse, еще не получило дату выхода. Судя по самой видеозаписи и связанному с ней тексту, вполне вероятно, что просочившиеся кадры относятся к этому второму дополнению.
Remedy также подтвердила на прошлой неделе, что Alan Wake 2 получит режим New Game Plus в обновлении после запуска, при этом «точные сроки выпуска еще не определены». Этот режим позволит игрокам сохранить все разблокированное оружие и улучшения. Также будет представлен новый уровень сложности «Кошмар» и «новое альтернативное повествование, включая новые страницы рукописей и новый видеоконтент». Эта новая «утечка», по-видимому, содержит часть этого видеоконтента.
Видео есть, но мы его вам не покажем. Зачем тогда новость?
Такого дерьма накрутили в сюжете, что теперь любое дерьмо можно добавить сверху и ничего толком не изменится уже. Гoвнo с дерьмом. Ппц.
а потом дистрибутивы по 150 гигов, сколько же мусора в релизах оставляют?
главное терпеть и покупать. Что, как не поощрение деньгами и нытьё в обосриттере, может вразумить разрабов?
150 гигов это вообще ни о чём. Нынче диски стоят копейки. Докупить 1-2 терабайт вообще не проблема. Так что я не понимаю недовольств вероятными 150 гигами в 2023 году. Сегодня всё-таки не 10 лет назад, когда это было дорого.
HDD- возможно. Да вот только эта игра нормально работает только на SSD, а они стоят подороже чутка...
Тем более что вышла новость о подорожании SSD. Да и не у всех инет норм. У меня в ауле только мобильный ловит в Наурыз.
вот норм ссд с норм ценой SSD-диск Patriot P300 512GB M.2