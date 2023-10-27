Digital Foundry проанализировали версию Alan Wake 2 для ПК и предложили оптимальные настройки

Digital Foundry проанализировала версию Alan Wake 2 для ПК, чтобы понять, действительно ли игра Remedy Entertainment настолько тяжела для платформы Windows.
Конечно, требования Alan Wake 2 к ПК указывают на явную необходимость в очень высокопроизводительной конфигурации, чтобы в полной мере насладиться игрой, но Алекс Батталья объясняет, что существует также большая масштабируемость.
Согласно этому анализу, даже на средних настройках Alan Wake 2 умудряется делать невероятные вещи, и вам даже не нужно активировать трассировку лучей, чтобы впечатлиться её визуальным качеством. В некоторых ситуациях трассировка лучей даже выполняется с помощью программного обеспечения, например, при отражениях.
То же самое касается системы освещения, которая действительно надежна и способна улучшить даже мельчайшие детали, когда этот эффект установлен на максимум на ПК, но ясно, что использование определенных технологий имеет свои издержки с точки зрения производительности.
Батталья сравнил настройки Alan Wake 2 на ПК с настройками версии для PS5, и результаты получились неудачными: видимо, различные пресеты, используемые на консоли Sony, за очень немногими исключениями соответствуют низким на ПК. В частности, используя RTX 3070, можно добиться производительности на 50% выше, чем у PS5 при том же разрешении.
Оптимальные настройки и их сравнение с опциями PS5
Я вот тоже проанализировал версию Alan Wake 2 для ПК и решил...А ну её куда подальше.
ну вот , 3060 ровня пс5 , так что еще поживет )
Мощь пс5 как и 3060?!
2070 супер ровня пс5, но как показала практика пс4 и р7 265, на старое железо забьют делать оптимизацию(уже сейчас забили), а на плойку будут изо всех сил пытается запускать игры.
пс5 скорее ближе к 3060 ti
Нет, она как раз ровня в зависимости от игры где то 2060 super, где то как 2070 super! а в проектах заточенных под amd чутка быстрей их но до 3060 ti не достает! как и xbox series x.
Какая масштабируемость алекс, ты болен.
Какие low в 1080р на 3070 😂
Без рт алекс. Где рт на 3070 в 1080р алекс??? 🤣
Прошел 2 главы на 3070, 50- 60 фпс ультра настройки без лучей 2к разрешение длсс качество. Полет нормальный.
круто ,у меня на 3090ти дропы ниже 60 фпс 4к , длсс на производительность(фулл хд)
продажные уроды и я даже не буду смотреть что они там советуют
Любой бюджетный процессор справляется с игрой, а вот видеокарту нужно топовую. А вообше недавно все рассуждали куда нафиг 4000 линейка нвидии, избыточная мощность, но прошло немного времени и видим результаты.
Как майнинг отвалился, разработчики видеокарт не хотят терять сверхприбыли, нужно рубить баксы с игроков.
Народ подскажите. На любых настройках в фулхд дикое мыло, хотя тот же резик 4 в фулхд выглядит супер чётко.
в нвидии подкрути
Вот тут настройки https://www.techpowerup.com/review/alan-wake-2-performance-benchmark/4.html, если с длсс играешь то можно резкости подкрутить ему в параметре (разрабы поленились эту настройку вынести в меню) m_fSSAASharpening поставь например 0.4 или 0.6
Да, мыло какое-то невероятное, картинка вся дергается, со сглаживанием что-то. Остается ждать патчей. Last of us тоже имела проблемы с производительностью на старте. Потом поправили. Сейчас почти в каждой новинке так.
Внимание люди игра не запускается без авх 2
Ну так может пора нормальный процессор купить
Ну пора может советы, перестать давать, а взять и купить человеку
1650 c все на низ 40 кадров мда уж
Скажи спс что вообще запустилась, на неподдерживаемых графических процессорах.
cфигали 16 серия неподдерживаемая?
А ты чего ждал от этого хлама?
Ну как бы в системках рекомендуется в минималках rtx 2060 и rx 6660!
пора признать, что эта видяха для современных игр полный мусор. Делай апргрейд хотя бы на 4060Ti.
Я тут посмотрел немного стрим беса, и игра как бы это сказать попроще, то что не тонет.
Старине Бесу в последние годы ничего не нравится. Как дед старый. Но за это его и любим)))