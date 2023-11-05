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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 207 оценок

Digital Foundry выяснили, что Alan Wake 2 не использует полные эффекты трассировки пути

monk70
Новости

До выхода Alan Wake 2 Remedy и NVIDIA рекламировали ее как игру с полной трассировкой пути. Но когда игра вышла, оказалось, что в ней было множество проблем. Однако в своем последнем видео Digital Foundry пришла выводу, что игра не использует полный набор трассировки лучей

В видео Алекс Батталья не упустил из виду проблемы с трассировкой пути игры. Например, он рассказал недостающих непрямых тенях. Во многих частях игры, кажется, используется сочетание эффектов растеризации и трассировки пути. Эти трюки иногда не работают вместе и могут вызвать проблемы. Но хорошо то, что этот микс делает игру более плавной и быстрой. Вот почему Alan Wake 2 может использовать трассировку пути и при этом в нее можно играть, в то время как что-то вроде Portal RTX сложно запустить с режимом полной трассировки пути.

Помимо отсутствующих теней, в Alan Wake 2 есть серьезные проблемы с радиусом теней при трассировке лучей и трассировке пути. Короче говоря, вы увидите, как тени RT/PT формируются прямо перед вами во время движения. Это может сильно отвлекать. Было бы здорово настроить повышение качества этих теней.

46
124
Комментарии: 124
Ваш комментарий
Сунь хунь

Оптимизацию они тоже не использовали, как и интересный геймплей

54
Great-heartedElio

при таком уровне графики как там, фпс соответствует. Не понимаю недовольства многих, В 2к выдаёт 70-80-90 фпс на максималках, и это всего-то на 4070

-20
Great-heartedElio

и кстати по поводу геймплея. Я сначала тоже не сильно рад был, что экшена мало, тоже пообсирал её и даже хотел удалить, но потом чёт втянулся и стала нравиться. Атмосфера просто супер. Ну и дальше она поинтереснее, чем в начале.

-7
Сунь хунь Great-heartedElio

А теперь покажи мне ценник на всего лишь 4070🤣🤣🤣 И ЭТО ЕЩЕ ДЕШМАН ВАНТУС СО СКИДКОЙ!!!

13
OhSenpai1337

Как же челов с видеокартами 6-7 летней давности трясет 😂😂😂

Попробуйте работу найти что-ли, вдруг что получится.

-8
KatabolicAisha Great-heartedElio

Один музыкальный уровень чего стоит, просто отвал башки)

1
fox nemets

А я говорил что они ру ко жопы!

21
Kostet12

забавное ты существо!

0
fox nemets Kostet12

забавное существо у тебя в штанах над которым все женщины смеються)))))

3
SpacePRedator014

Оптимизацию, игра тоже видимо не использует

14
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Оптимизон в игре шикарный!

Спойлер

Не понимаю это нытьё про оптимизацию, что в Робокопе, что в Алане 2. Всё в этих играх замечательно. Народ походу не играл в Атомик Хер, либо же в Арму 3. Вот там вот реальные траблы с оптимизацией.

-47
Sprintin ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

нормальный оптимизон?

ты шутишь?

3080ти еле 60 фпс держит в фхд без лучей в лесу), с лучами 45-60))

да же в старфилде 80+

14
CROSS_718 ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

в атомике отличная оптимизация.

21
Soulless24 ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Оптимизация должна быть не только под технологичный графон, но и под компьютеры/консоли игроков. Что толку от некстгена, если его заценят лишь журнашлI0хи и энтузиасты с одной почкой?
P.S. И да. Атомик харт выглядит красиво, работает отлично. И мне пофиг, что там нет лучей хуанга.

11
RamblingKingston ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

В Атомике всё идеально

8
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

Часто проваливается перс под текстуры особенно на лестницах🤦‍♂️

11
Rip Lok GM

Играть надо надо на ssd

-4
Devilgroup87 Rip Lok GM

Ага, еще на rtx 4090 и intel 14900к с оперативкой в 128Гб и 8000 Мгц

Разлогинься Тодд Говард, ты под чужим ником.

21
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА Devilgroup87

Зачем из крайности в крайности? Играть нужно просто на современном железе, а не на вёдрах и не обязтельно на топчике 4090. Та же народная 4060ti 16gb отлично подходит.

-11
-Zion- Devilgroup87

Чел прав так то. Сидеть без ссд в 23 году ну это бред просто. Ну 980про на терабайт у китайцев можно за 5-6к купить вообще. А ты тут острить пытаешься приплетая 4090 когда тебе про элементарные вещи говорят.

-6
Сунь хунь -Zion-

Ага, паленый🤣

4
askazanov

Или не доделка, или спецом так - одно из двух!)

3
Сунь хунь

Спонсор нвидия, сам как думаешь?

1
askazanov Сунь хунь

Я так же думаю, просто многие не могут на это глаза открыть))))

1
qDan

Если проблемы с итоговой отрисовкой комплексными технологиями звучат не критично, то ограничение дальности отображения - звучит как приговор.

Игры с туманом/тенями, который отрисовывался только на определённом расстоянии от персонажа, выходили в 1990-2000. Далее, почти 20 лет условно-невидимые или дальние объекты игр рисовались адекватно - хоть в Бэтманах, хоть в Мах Пейнах, хоть в КалоФдутиях.

Но теперь получается, что ради типо реалистичного графона и общего улучшения картинки на 3-4%, возвращаются костыли аж из прошлого века...

2
Олег Фамилия

Ну да, не хотят же "новые технологии" оптимизировать под старое железо, ну и новому достается что бы продавать будущее железо

3
Lex Slim

До сих пор от этой хрени не избавились

Спойлер

Тот случай когда старые решения лучше новых

Спойлер

Ну.. а здесь просто совершенство

ВНИМАНИЕ!!! для этого потребуется карта не ниже rtx 3070

Спойлер

Remedy возвысили планку гейм дизайна до космических высот.Это «современная,супер прорывная и технологичная игра» каких до сих пор не бывало.10/10!!!!!

8
stasolog Lex Slim

Ты прав, там косяков графики выше крыши. Я играю на 4к телевизоре 55 дюймов и картинка кажется не плохой только с расстояния двух с половиной метров. Стоит приблизиться на полтора метра и игра сразу превращается в мутный набор точек. Всё о чём ты писал сразу бросается в глаза. Даже персонажи выглядят ужасно, Слейк в лесу настолько плохо детализирован, что просто удивляет халтура. Только негритянка в катсценах у себя дома отлична проработана и действительно выглядит очень хорошо. К слову есть масса старых игр где на этом же телевизоре, которые выглядят намного более чётче и качественнее. Вообще не понимаю восторженных отзывов, пару ангажированных изданий написали хвалебных статей и хомяки подхватили.

2
worys

первое что бросилось в глза когда игру только запустил это как деревья в переди на глазах лоды меняют, притом тут вопрос даже не к дальности а качеству этих лодов, переходы очень резкие по сути из некачественного дерева бац и более детализированное с анимацией качания веток, вспоминаю сразу РДР2 где лоды эталонные они очень плавные и переход от простых к высокодетализированным моделям очень плавный. Тут же прям сразу в глаза бросилось в оправдание могу сказать что тут ты начинаешь на берегу и видишь лес из далека дальше же по игре ты большую часть времени находишься в внутри леса и лоыд уже так в глаза не бросаются. А вообще весь современный гейминг сейчас, нафигачить кучу прожорливых технологий в игру убив производительность в ноль.

0
qDan worys

А я-то надеялся, что таких косяков как в КиберБаге больше допускать не будут...Сам пока не играл, если вообще получится, но уже видел несколько видео, на которых независимо от конфигурации ПК ощутимы проблемы с источниками яркого света - они или неравномерно заполняются, или при движении тянется видимая световая дымка.

Ну и общий графон не выглядит таким, чтобы требовать ртх4090 для комфортной игры - если не сидеть часами с лупой, высматривая огрехи, Beast Inside и Evil Within 2 выдавали картинку не хуже, требуя существенно меньше ресурсов.

0
Rams pg
микс делает игру более плавной и быстрой

Настолько бистрой,что для флл хд нужно 4080 и это при том,что там графен уровня 5ти летнего РДР2! Особенно смешно читать,как "люди" пишут,что уних все на средних картах с ультрами миллион фпс,ну да,нуда... на скрине тест первой локации в лесу,где ничего не происходит и только с дллс можно играть на 4080,да и то в замесах и на открытых локациях там не будет и такого фпса.

2
gegod

Anal Wake 2

0
worys

Производительность в игре так себе особенно в лесу, на той же 3080 без РТ в 1440р с длсс качество а у них там предустановка что рендер идет из 1707х960 то есть даже меньше фул хд 3080 не может в 60 стабильных кадров, приходиться на низкое ставить эффекты пост обработки (очень много фпс жрет а разница особа не заметна) и некоторые параметры теней поставить на среднее и все равно были моменты в лесу при битве с босом например когда карта не смогла в 60 стабильных. В городе все сильно лучше можно даже с полной трассировкой гонять и иметь под 60 кадров а местами и выше. Но один херн осознание того что ты играешь на разрешение меньше фул хд как то удручает, длсс отличная вещь но блин ее создавали что бы мощность карты для лучей высвободить а не как базовый инструмент для "оптимизации" игр теперь вот еще генерация кадров появилась, разрабы совсем забьют на оптимизацию.

1
Constant1ne worys

Ты очень всё правильно написал, добавить нечего. Как владелец 3080Ти подтверждаю косяк оптимизации.

-1
VIGITAL ART

Полной ТП нет ,а оптимизация такая что она как будто есть .Профит)

1
canismajorisvy

"Короче говоря, вы увидите, как тени RT/PT формируются прямо перед вами во время движения." А в гиперпанке такого нет что ли? Посмотрите как тень от ГГ себя ведёт. Там вообще отражения с задержкой смещаются при движении. Я уж не говорю про шлейфы от движущихся персонажей (в Арасаке особенно заметно) , и это в НАТИВЕ без всяких DLSS (специально сравнивал, думал, длсс так сильно глючит. Ан нет, в нативе тот же трэш)

1
DarkMoney

И тогда возникает вопрос в чем польза от Directx 12Ultimate? 1 - повышение производительности нет. 2 - не использует полный набор трассировки лучей. 3 - прорыва в графоне тоже нет, хотя может быть я был не внимателен и что-то упустил из виду(ведь у меня нет 4090 а только 2060 и не все спецэффекты поддерживает видимо).

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Ключевое предложение:

а только 2060 и не все спецэффекты поддерживает видимо

На этом расходимся.

-6
-Zion-
Directx 12Ultimate? 1 - повышение производительности нет.

Откуда ты выводы сделал?

0
qDan

Ни в чём. Те же разрабы из Сарсом, смогли за счёт работы художников, аниматоров и пряморуких программистов, на текущих технологиях выдавать графические шедевры.

Так качественно совместить технологии обработки теней, как в РЕ2, и улучшить отображение света как в РЕ4, окончательно не убив оптимизацию, мало кому удавалось.

Опять же, кинцо навроде Антил Даунов и Детройтов пусть и было рукодельным и умеренно статичным, но выглядело достойно для своего времени и не гробило оптимизацию на нетоповых сборках.

Почему разрабы АВ2 решили выпустить малоиграбельный аналог Аркхам Найта, если их первая игра добилась популярности, не требуя колоссальных ресурсов - до конца не ясно. Даже если нвидия/габен/мелкософт занесли им бабла, очевидно что продав игру большему числу людей, они бы получили не меньше...

3
DarkMoney -Zion-

Хотя бы потому что с rtx фпс 15-20, не говоря о том что видеокарты без Directx 12Ultimate вывозят игру на обычном дирексе, следовательно для чего он нужен если Рекомендуемые сис. требования NVIDIA GeForce RTX 4070. Ведь игра не сделала технологического прорыва(вау я такого графона еще никогда не видел), в ней нет новых технологий наподобие RTX для которых он бы понадобился(rtx+dlss=fps+, Directx 12Ultimate+???=NVIDIA GeForce RTX 4070). Прекрасно работает, что вам нужна топ видеокарта, ведь по логике вещей оптимизация нужна для более слабых видеокарт или технологий в первую очередь. Ну а я что-то не заметил что бы Directx 12Ultimate на моей 2060 творил Чудеса, да и проблем хватает на более мощных видеокартах.

0
DarkMoney ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Это называется сарказм.

0
SERGEY-SP

Через 3 года патч выпустят и будет летать на 1060!коассика жанра!

0
Агент Матрицы

Плохо что ли? Хорошо же!

0
rei_nyasha

То ли дело человек паук2 где фаундри все облизали

0
Комментарий удален
Артур Котовой

Райзер 9 4090 - 30 фпс ели ели, а Резидент Эвил - 290, АРК - 340

0
MunchkiN 616

на ролике ртх вкл выкл было видно что ртх слабый либо просто не основной.

0
Безумная Макс

а ведь такое лицо Саги отличное для хоррора)) Одно изображение новости уже пугает когда на нее смотриш)

-1
fox nemets

Когда эти насекомые выпустят патч для RX 5700XT и GTX 1080 чтобы игра шла без требований сетчатых шейдеров из глубин анального отверстия проданых задних проходов Рэмеди корпорациям Нвидия и Интел??

-2
Marlock4441

Наверно никогда.

0
Никому ничего

Я так для себя решил: если в игре заметно не хватает непрямых теней - ну её на *** Мусор, бл,. а не игра.

-5
Saren Arterius N7

Нытьё про оптимизацию... Нытьё про оптимизацию никогда не меняется...

-21