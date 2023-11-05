Digital Foundry выяснили, что Alan Wake 2 не использует полные эффекты трассировки пути

До выхода Alan Wake 2 Remedy и NVIDIA рекламировали ее как игру с полной трассировкой пути. Но когда игра вышла, оказалось, что в ней было множество проблем. Однако в своем последнем видео Digital Foundry пришла выводу, что игра не использует полный набор трассировки лучей
В видео Алекс Батталья не упустил из виду проблемы с трассировкой пути игры. Например, он рассказал недостающих непрямых тенях. Во многих частях игры, кажется, используется сочетание эффектов растеризации и трассировки пути. Эти трюки иногда не работают вместе и могут вызвать проблемы. Но хорошо то, что этот микс делает игру более плавной и быстрой. Вот почему Alan Wake 2 может использовать трассировку пути и при этом в нее можно играть, в то время как что-то вроде Portal RTX сложно запустить с режимом полной трассировки пути.
Помимо отсутствующих теней, в Alan Wake 2 есть серьезные проблемы с радиусом теней при трассировке лучей и трассировке пути. Короче говоря, вы увидите, как тени RT/PT формируются прямо перед вами во время движения. Это может сильно отвлекать. Было бы здорово настроить повышение качества этих теней.
Оптимизацию они тоже не использовали, как и интересный геймплей
при таком уровне графики как там, фпс соответствует. Не понимаю недовольства многих, В 2к выдаёт 70-80-90 фпс на максималках, и это всего-то на 4070
и кстати по поводу геймплея. Я сначала тоже не сильно рад был, что экшена мало, тоже пообсирал её и даже хотел удалить, но потом чёт втянулся и стала нравиться. Атмосфера просто супер. Ну и дальше она поинтереснее, чем в начале.
А теперь покажи мне ценник на всего лишь 4070🤣🤣🤣 И ЭТО ЕЩЕ ДЕШМАН ВАНТУС СО СКИДКОЙ!!!
Как же челов с видеокартами 6-7 летней давности трясет 😂😂😂
Попробуйте работу найти что-ли, вдруг что получится.
Один музыкальный уровень чего стоит, просто отвал башки)
А я говорил что они ру ко жопы!
забавное ты существо!
забавное существо у тебя в штанах над которым все женщины смеються)))))
Оптимизацию, игра тоже видимо не использует
Оптимизон в игре шикарный!
Не понимаю это нытьё про оптимизацию, что в Робокопе, что в Алане 2. Всё в этих играх замечательно. Народ походу не играл в Атомик Хер, либо же в Арму 3. Вот там вот реальные траблы с оптимизацией.
нормальный оптимизон?
ты шутишь?
3080ти еле 60 фпс держит в фхд без лучей в лесу), с лучами 45-60))
да же в старфилде 80+
в атомике отличная оптимизация.
Оптимизация должна быть не только под технологичный графон, но и под компьютеры/консоли игроков. Что толку от некстгена, если его заценят лишь журнашлI0хи и энтузиасты с одной почкой?
P.S. И да. Атомик харт выглядит красиво, работает отлично. И мне пофиг, что там нет лучей хуанга.
В Атомике всё идеально
Часто проваливается перс под текстуры особенно на лестницах🤦♂️
Играть надо надо на ssd
Ага, еще на rtx 4090 и intel 14900к с оперативкой в 128Гб и 8000 Мгц
Разлогинься Тодд Говард, ты под чужим ником.
Зачем из крайности в крайности? Играть нужно просто на современном железе, а не на вёдрах и не обязтельно на топчике 4090. Та же народная 4060ti 16gb отлично подходит.
Чел прав так то. Сидеть без ссд в 23 году ну это бред просто. Ну 980про на терабайт у китайцев можно за 5-6к купить вообще. А ты тут острить пытаешься приплетая 4090 когда тебе про элементарные вещи говорят.
Ага, паленый🤣
Или не доделка, или спецом так - одно из двух!)
Спонсор нвидия, сам как думаешь?
Я так же думаю, просто многие не могут на это глаза открыть))))
Если проблемы с итоговой отрисовкой комплексными технологиями звучат не критично, то ограничение дальности отображения - звучит как приговор.
Игры с туманом/тенями, который отрисовывался только на определённом расстоянии от персонажа, выходили в 1990-2000. Далее, почти 20 лет условно-невидимые или дальние объекты игр рисовались адекватно - хоть в Бэтманах, хоть в Мах Пейнах, хоть в КалоФдутиях.
Но теперь получается, что ради типо реалистичного графона и общего улучшения картинки на 3-4%, возвращаются костыли аж из прошлого века...
Ну да, не хотят же "новые технологии" оптимизировать под старое железо, ну и новому достается что бы продавать будущее железо
До сих пор от этой хрени не избавились
Тот случай когда старые решения лучше новых
Ну.. а здесь просто совершенство
ВНИМАНИЕ!!! для этого потребуется карта не ниже rtx 3070
Remedy возвысили планку гейм дизайна до космических высот.Это «современная,супер прорывная и технологичная игра» каких до сих пор не бывало.10/10!!!!!
Ты прав, там косяков графики выше крыши. Я играю на 4к телевизоре 55 дюймов и картинка кажется не плохой только с расстояния двух с половиной метров. Стоит приблизиться на полтора метра и игра сразу превращается в мутный набор точек. Всё о чём ты писал сразу бросается в глаза. Даже персонажи выглядят ужасно, Слейк в лесу настолько плохо детализирован, что просто удивляет халтура. Только негритянка в катсценах у себя дома отлична проработана и действительно выглядит очень хорошо. К слову есть масса старых игр где на этом же телевизоре, которые выглядят намного более чётче и качественнее. Вообще не понимаю восторженных отзывов, пару ангажированных изданий написали хвалебных статей и хомяки подхватили.
первое что бросилось в глза когда игру только запустил это как деревья в переди на глазах лоды меняют, притом тут вопрос даже не к дальности а качеству этих лодов, переходы очень резкие по сути из некачественного дерева бац и более детализированное с анимацией качания веток, вспоминаю сразу РДР2 где лоды эталонные они очень плавные и переход от простых к высокодетализированным моделям очень плавный. Тут же прям сразу в глаза бросилось в оправдание могу сказать что тут ты начинаешь на берегу и видишь лес из далека дальше же по игре ты большую часть времени находишься в внутри леса и лоыд уже так в глаза не бросаются. А вообще весь современный гейминг сейчас, нафигачить кучу прожорливых технологий в игру убив производительность в ноль.
А я-то надеялся, что таких косяков как в КиберБаге больше допускать не будут...Сам пока не играл, если вообще получится, но уже видел несколько видео, на которых независимо от конфигурации ПК ощутимы проблемы с источниками яркого света - они или неравномерно заполняются, или при движении тянется видимая световая дымка.
Ну и общий графон не выглядит таким, чтобы требовать ртх4090 для комфортной игры - если не сидеть часами с лупой, высматривая огрехи, Beast Inside и Evil Within 2 выдавали картинку не хуже, требуя существенно меньше ресурсов.
Настолько бистрой,что для флл хд нужно 4080 и это при том,что там графен уровня 5ти летнего РДР2! Особенно смешно читать,как "люди" пишут,что уних все на средних картах с ультрами миллион фпс,ну да,нуда... на скрине тест первой локации в лесу,где ничего не происходит и только с дллс можно играть на 4080,да и то в замесах и на открытых локациях там не будет и такого фпса.
Anal Wake 2
Производительность в игре так себе особенно в лесу, на той же 3080 без РТ в 1440р с длсс качество а у них там предустановка что рендер идет из 1707х960 то есть даже меньше фул хд 3080 не может в 60 стабильных кадров, приходиться на низкое ставить эффекты пост обработки (очень много фпс жрет а разница особа не заметна) и некоторые параметры теней поставить на среднее и все равно были моменты в лесу при битве с босом например когда карта не смогла в 60 стабильных. В городе все сильно лучше можно даже с полной трассировкой гонять и иметь под 60 кадров а местами и выше. Но один херн осознание того что ты играешь на разрешение меньше фул хд как то удручает, длсс отличная вещь но блин ее создавали что бы мощность карты для лучей высвободить а не как базовый инструмент для "оптимизации" игр теперь вот еще генерация кадров появилась, разрабы совсем забьют на оптимизацию.
Ты очень всё правильно написал, добавить нечего. Как владелец 3080Ти подтверждаю косяк оптимизации.
Полной ТП нет ,а оптимизация такая что она как будто есть .Профит)
"Короче говоря, вы увидите, как тени RT/PT формируются прямо перед вами во время движения." А в гиперпанке такого нет что ли? Посмотрите как тень от ГГ себя ведёт. Там вообще отражения с задержкой смещаются при движении. Я уж не говорю про шлейфы от движущихся персонажей (в Арасаке особенно заметно) , и это в НАТИВЕ без всяких DLSS (специально сравнивал, думал, длсс так сильно глючит. Ан нет, в нативе тот же трэш)
И тогда возникает вопрос в чем польза от Directx 12Ultimate? 1 - повышение производительности нет. 2 - не использует полный набор трассировки лучей. 3 - прорыва в графоне тоже нет, хотя может быть я был не внимателен и что-то упустил из виду(ведь у меня нет 4090 а только 2060 и не все спецэффекты поддерживает видимо).
Ключевое предложение:
а только 2060 и не все спецэффекты поддерживает видимо
На этом расходимся.
Откуда ты выводы сделал?
Ни в чём. Те же разрабы из Сарсом, смогли за счёт работы художников, аниматоров и пряморуких программистов, на текущих технологиях выдавать графические шедевры.
Так качественно совместить технологии обработки теней, как в РЕ2, и улучшить отображение света как в РЕ4, окончательно не убив оптимизацию, мало кому удавалось.
Опять же, кинцо навроде Антил Даунов и Детройтов пусть и было рукодельным и умеренно статичным, но выглядело достойно для своего времени и не гробило оптимизацию на нетоповых сборках.
Почему разрабы АВ2 решили выпустить малоиграбельный аналог Аркхам Найта, если их первая игра добилась популярности, не требуя колоссальных ресурсов - до конца не ясно. Даже если нвидия/габен/мелкософт занесли им бабла, очевидно что продав игру большему числу людей, они бы получили не меньше...
Хотя бы потому что с rtx фпс 15-20, не говоря о том что видеокарты без Directx 12Ultimate вывозят игру на обычном дирексе, следовательно для чего он нужен если Рекомендуемые сис. требования NVIDIA GeForce RTX 4070. Ведь игра не сделала технологического прорыва(вау я такого графона еще никогда не видел), в ней нет новых технологий наподобие RTX для которых он бы понадобился(rtx+dlss=fps+, Directx 12Ultimate+???=NVIDIA GeForce RTX 4070). Прекрасно работает, что вам нужна топ видеокарта, ведь по логике вещей оптимизация нужна для более слабых видеокарт или технологий в первую очередь. Ну а я что-то не заметил что бы Directx 12Ultimate на моей 2060 творил Чудеса, да и проблем хватает на более мощных видеокартах.
Это называется сарказм.
Через 3 года патч выпустят и будет летать на 1060!коассика жанра!
Плохо что ли? Хорошо же!
То ли дело человек паук2 где фаундри все облизали
Райзер 9 4090 - 30 фпс ели ели, а Резидент Эвил - 290, АРК - 340
на ролике ртх вкл выкл было видно что ртх слабый либо просто не основной.
а ведь такое лицо Саги отличное для хоррора)) Одно изображение новости уже пугает когда на нее смотриш)
Когда эти насекомые выпустят патч для RX 5700XT и GTX 1080 чтобы игра шла без требований сетчатых шейдеров из глубин анального отверстия проданых задних проходов Рэмеди корпорациям Нвидия и Интел??
Наверно никогда.
Я так для себя решил: если в игре заметно не хватает непрямых теней - ну её на *** Мусор, бл,. а не игра.
Нытьё про оптимизацию... Нытьё про оптимизацию никогда не меняется...