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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 547 оценок

Директор Alan Wake 2 считает, что Remedy должна стремиться стать европейской Naughty Dog

KoRnEr
Новости

Директор Alan Wake 2 Кайл Роули недавно дал видеоинтервью, опубликованное на канале Behind The Voice. В ходе продолжительной беседы ветеран индустрии (Роули начинал как тестировщик вопросов и ответов на Black and White 2 двадцать лет назад, затем работал дизайнером над The ​​Outsider, Homefront: The Revolution и RuneScape, прежде чем присоединиться к Remedy) рассказал, что, по его мнению, финская студия должна стремиться стать европейской версией Naughty Dog.

Когда я пришел в Quantum Break, я был просто взволнован работой над чем-то, что... знаете, одной из моих любимых игр в то время была Uncharted, и я знал, что мы собираемся сделать что-то, что... Я помню, как мы тогда обсуждали это с нашим ведущим аниматором, и я подумал, что мы должны стремиться быть чем-то вроде европейской версии Naughty Dog. Было бы круто, если бы мы могли получить такой же уровень ощущений, и это был тот тип игр, в которые мне нравится играть, поэтому я был взволнован работой над этим.

Это совсем не надуманное сравнение. Обе студии делают экшен/приключенческие игры с ярко выраженным кинематографическим колоритом. Конечно, хотя обе студии очень популярны, игры Naughty Dog, как правило, продаются намного дороже — хотя, справедливости ради, они также стоят намного дороже. Для сравнения, последняя игра Naughty Dog (The Last of Us Part II, которая скоро выйдет на ПК в ремастеринговой версии) обошлась в 220 миллионов долларов, а Alan Wake 2 обошлась в 70 миллионов евро, по данным финских аналитиков. Однако Remedy также используется для создания еще более дешевых игр. Известно, что Control стоила всего 30 миллионов евро, а первоначальный бюджет предстоящего сиквела был установлен в размере 50 миллионов евро.

Интересно, что Naughty Dog немного вторгается в зону комфорта Remedy со своим новым научно-фантастическим IP Intergalactic: The Heretic Prophet, который был только что анонсирован на The Game Awards 2024. С другой стороны, Remedy, похоже, идет по стопам Naughty Dog, когда дело доходит до адаптации своих игровых IP к игровому кино/телевидению. Naughty Dog успешно сделала это (конечно, благодаря Sony) с Uncharted и The Last of Us, в то время как Remedy объединилась с Annapurna для адаптации Alan Wake 2 и Control.

-30
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
caliskan

Не дай бог. Не надо нам очередных повесточных шедевров с качихами и лысыми бабами

5
K0t Felix

Так а Алан Квейк 2, и так уже есть повестка

18
caliskan K0t Felix

Нет там ничего. Это бойцы с повесткой ее везде находят, а потом плачут

-22
lDjazZy caliskan

Чел тыыыы....

12
caliskan lDjazZy

И чё? В игре то повестки нет. Или ты тоже плачущий борец?

-11
lDjazZy caliskan

Тут буквально компания которая продвигает wokeкалище указывает remedy в клиентах... Не видишь этого сейчас, значит увидишь в условном контрл 2 или ремейке пэйна

6
novoegovnovoe

всё что родила найти дог за всё время - это две крутые игры - первый крэш и первая ластуха. На сегодня же их актуальная ластжопа2 - это посмешище, и новый лесботрейлер в лысом космосе тоже. Чёт мне кажется, что сони их сама сольёт. Ну и Сэм Лейк тоже позёр и тусовщик всего то. Короче шо те шо эти ... До джапанэс дизайнеров им как до луны.

5
goodneighbor

Можно вспомнить еще Джек и Декстер - классные платформеры времен ps2, но их делали еще до продажи студии.

2
Челодой моловек 94

А как же Uncharted

1
novoegovnovoe goodneighbor

я написал игры которые сам прошёл (и не раз даже), и в курсе про остальные, но там ничего особенного - абы шо

p.s.

и анчартед дрисня тоже про писястрадальца

-3
Gauguin

Uncharted 4>TLOU>>>>Crash. Это если объективно.

-1
novoegovnovoe Gauguin

- чувак, как объективно можно сравнивать анчартед кинцо и 3д платформер крэш? Ты чё?

- Я написал, что игры те круто выделялись для своего времени.

- Анчартед кинцо с сурвайвл ластухой можно конечно сравнивать, но все рейтинги и пользователей и журналюг и МОЁ - за ластухой.

1
MNM 1985

)

3
Шмоня Натанзон

Третий год не могут отбить разработку "шедевра" под №2.....видать науй никому не нуж0н)

2
goodneighbor

Ты не понимаешь, не только лишь все способны оценить гениальность творения финского Кодзимы.

-1
Евгений Кондратенко goodneighbor

Действительно. Мало кто может это делать

0
Igor Korobkin goodneighbor

Зато все оценили гениальный пук Кодзимыча.

0
goodneighbor Igor Korobkin

Дракман, Кодзима, Лейк - явления одного порядка, посредственности, раскрученные через медийку.

-1
goodneighbor Евгений Кондратенко

ну конечно, очередной непонятый шЫдевр, недоступный для фортнайт-bydla.

-1
Papa Joe

Пусть побольше СЖВ контента добавляют и спокойно ими станут.

1
kotasha

Найти дог по сути уже всё, хорошие игры закончились на 4 части анча, дрюкман душман всех изжил.

1
Евгений Кондратенко

Не не. Нил Дуракман плохой пример для подражания.

1
rtnrwv

стать хуже хотят?

1
HubertJFarnsworth

Да полетят в трубу, как и Юбисофт...

1
Кей Овальд

Да вашу ж мать... Хотя по повесточке видно, что во всю пытаются ими стать.
Беги, Алан, тебя ждёт клюшка. Тебя уже замещают в твоей же игре.

1
dexxxx123

конченые

1
FireLion1993
0
Blackmeser

При этом продать свою жЁпу EGS - сильно помогло?

0
Igor Korobkin

Не продали бы, не было бы Control, Alan Wake 2, соответственно не поиграл бы ты в контрол через Стим. А в будущем и тот же AW 2 там выйдет. Странные какие-то претензии.

-1
Пользователь ВКонтакте

В смысле запрыгнуть со всей силы в чан с повест_очком? Так они уже // Александр Ковалёв

0
MunchkiN 616

можеть быть да. но Naughty Dog более известен своим игровым кинцом. сейчас сложно сказать будет ли этот формат пользоватся спросом. определенно будет но непонятно насколько много. а так игры Remedy выглядят довольно круто.

-1
goodneighbor

А как насчёт игр, которые нравятся аудитории и приносят доход? Или дальше будем разводить сначала майкрософт, а потом эпик геймс на финансирование претенциозного кинца с душком артхауса, но с абсолютно всратым геймплеем.

-2
Igor Korobkin

Так мы тут ластавас 2 и не обсуждаем.

-2
Kalaka Whitewing Igor Korobkin

Шо то, шо это...

0
Челодой моловек 94

Им далеко до ND

-3