Директор Alan Wake 2 считает, что Remedy должна стремиться стать европейской Naughty Dog

Директор Alan Wake 2 Кайл Роули недавно дал видеоинтервью, опубликованное на канале Behind The Voice. В ходе продолжительной беседы ветеран индустрии (Роули начинал как тестировщик вопросов и ответов на Black and White 2 двадцать лет назад, затем работал дизайнером над The Outsider, Homefront: The Revolution и RuneScape, прежде чем присоединиться к Remedy) рассказал, что, по его мнению, финская студия должна стремиться стать европейской версией Naughty Dog.
Когда я пришел в Quantum Break, я был просто взволнован работой над чем-то, что... знаете, одной из моих любимых игр в то время была Uncharted, и я знал, что мы собираемся сделать что-то, что... Я помню, как мы тогда обсуждали это с нашим ведущим аниматором, и я подумал, что мы должны стремиться быть чем-то вроде европейской версии Naughty Dog. Было бы круто, если бы мы могли получить такой же уровень ощущений, и это был тот тип игр, в которые мне нравится играть, поэтому я был взволнован работой над этим.
Это совсем не надуманное сравнение. Обе студии делают экшен/приключенческие игры с ярко выраженным кинематографическим колоритом. Конечно, хотя обе студии очень популярны, игры Naughty Dog, как правило, продаются намного дороже — хотя, справедливости ради, они также стоят намного дороже. Для сравнения, последняя игра Naughty Dog (The Last of Us Part II, которая скоро выйдет на ПК в ремастеринговой версии) обошлась в 220 миллионов долларов, а Alan Wake 2 обошлась в 70 миллионов евро, по данным финских аналитиков. Однако Remedy также используется для создания еще более дешевых игр. Известно, что Control стоила всего 30 миллионов евро, а первоначальный бюджет предстоящего сиквела был установлен в размере 50 миллионов евро.
Интересно, что Naughty Dog немного вторгается в зону комфорта Remedy со своим новым научно-фантастическим IP Intergalactic: The Heretic Prophet, который был только что анонсирован на The Game Awards 2024. С другой стороны, Remedy, похоже, идет по стопам Naughty Dog, когда дело доходит до адаптации своих игровых IP к игровому кино/телевидению. Naughty Dog успешно сделала это (конечно, благодаря Sony) с Uncharted и The Last of Us, в то время как Remedy объединилась с Annapurna для адаптации Alan Wake 2 и Control.
Не дай бог. Не надо нам очередных повесточных шедевров с качихами и лысыми бабами
Так а Алан Квейк 2, и так уже есть повестка
Нет там ничего. Это бойцы с повесткой ее везде находят, а потом плачут
Чел тыыыы....
И чё? В игре то повестки нет. Или ты тоже плачущий борец?
Тут буквально компания которая продвигает wokeкалище указывает remedy в клиентах... Не видишь этого сейчас, значит увидишь в условном контрл 2 или ремейке пэйна
всё что родила найти дог за всё время - это две крутые игры - первый крэш и первая ластуха. На сегодня же их актуальная ластжопа2 - это посмешище, и новый лесботрейлер в лысом космосе тоже. Чёт мне кажется, что сони их сама сольёт. Ну и Сэм Лейк тоже позёр и тусовщик всего то. Короче шо те шо эти ... До джапанэс дизайнеров им как до луны.
Можно вспомнить еще Джек и Декстер - классные платформеры времен ps2, но их делали еще до продажи студии.
А как же Uncharted
я написал игры которые сам прошёл (и не раз даже), и в курсе про остальные, но там ничего особенного - абы шо
p.s.
и анчартед дрисня тоже про писястрадальца
Uncharted 4>TLOU>>>>Crash. Это если объективно.
- чувак, как объективно можно сравнивать анчартед кинцо и 3д платформер крэш? Ты чё?
- Я написал, что игры те круто выделялись для своего времени.
- Анчартед кинцо с сурвайвл ластухой можно конечно сравнивать, но все рейтинги и пользователей и журналюг и МОЁ - за ластухой.
)
Третий год не могут отбить разработку "шедевра" под №2.....видать науй никому не нуж0н)
Ты не понимаешь, не только лишь все способны оценить гениальность творения финского Кодзимы.
Действительно. Мало кто может это делать
Зато все оценили гениальный пук Кодзимыча.
Дракман, Кодзима, Лейк - явления одного порядка, посредственности, раскрученные через медийку.
ну конечно, очередной непонятый шЫдевр, недоступный для фортнайт-bydla.
Пусть побольше СЖВ контента добавляют и спокойно ими станут.
Найти дог по сути уже всё, хорошие игры закончились на 4 части анча, дрюкман душман всех изжил.
Не не. Нил Дуракман плохой пример для подражания.
стать хуже хотят?
Да полетят в трубу, как и Юбисофт...
Да вашу ж мать... Хотя по повесточке видно, что во всю пытаются ими стать.
Беги, Алан, тебя ждёт клюшка. Тебя уже замещают в твоей же игре.
конченые
При этом продать свою жЁпу EGS - сильно помогло?
Не продали бы, не было бы Control, Alan Wake 2, соответственно не поиграл бы ты в контрол через Стим. А в будущем и тот же AW 2 там выйдет. Странные какие-то претензии.
В смысле запрыгнуть со всей силы в чан с повест_очком? Так они уже // Александр Ковалёв
можеть быть да. но Naughty Dog более известен своим игровым кинцом. сейчас сложно сказать будет ли этот формат пользоватся спросом. определенно будет но непонятно насколько много. а так игры Remedy выглядят довольно круто.
А как насчёт игр, которые нравятся аудитории и приносят доход? Или дальше будем разводить сначала майкрософт, а потом эпик геймс на финансирование претенциозного кинца с душком артхауса, но с абсолютно всратым геймплеем.
Так мы тут ластавас 2 и не обсуждаем.
Шо то, шо это...
Им далеко до ND