Директор Alan Wake 2 считает, что Remedy должна стремиться стать европейской Naughty Dog

Директор Alan Wake 2 Кайл Роули недавно дал видеоинтервью, опубликованное на канале Behind The Voice. В ходе продолжительной беседы ветеран индустрии (Роули начинал как тестировщик вопросов и ответов на Black and White 2 двадцать лет назад, затем работал дизайнером над The ​​Outsider, Homefront: The Revolution и RuneScape, прежде чем присоединиться к Remedy) рассказал, что, по его мнению, финская студия должна стремиться стать европейской версией Naughty Dog.

Когда я пришел в Quantum Break, я был просто взволнован работой над чем-то, что... знаете, одной из моих любимых игр в то время была Uncharted, и я знал, что мы собираемся сделать что-то, что... Я помню, как мы тогда обсуждали это с нашим ведущим аниматором, и я подумал, что мы должны стремиться быть чем-то вроде европейской версии Naughty Dog. Было бы круто, если бы мы могли получить такой же уровень ощущений, и это был тот тип игр, в которые мне нравится играть, поэтому я был взволнован работой над этим.

Это совсем не надуманное сравнение. Обе студии делают экшен/приключенческие игры с ярко выраженным кинематографическим колоритом. Конечно, хотя обе студии очень популярны, игры Naughty Dog, как правило, продаются намного дороже — хотя, справедливости ради, они также стоят намного дороже. Для сравнения, последняя игра Naughty Dog (The Last of Us Part II, которая скоро выйдет на ПК в ремастеринговой версии) обошлась в 220 миллионов долларов, а Alan Wake 2 обошлась в 70 миллионов евро, по данным финских аналитиков. Однако Remedy также используется для создания еще более дешевых игр. Известно, что Control стоила всего 30 миллионов евро, а первоначальный бюджет предстоящего сиквела был установлен в размере 50 миллионов евро.

Интересно, что Naughty Dog немного вторгается в зону комфорта Remedy со своим новым научно-фантастическим IP Intergalactic: The Heretic Prophet, который был только что анонсирован на The Game Awards 2024. С другой стороны, Remedy, похоже, идет по стопам Naughty Dog, когда дело доходит до адаптации своих игровых IP к игровому кино/телевидению. Naughty Dog успешно сделала это (конечно, благодаря Sony) с Uncharted и The Last of Us, в то время как Remedy объединилась с Annapurna для адаптации Alan Wake 2 и Control.