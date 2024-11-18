Для Alan Wake 2 вышел патч 1.2.4 с исправлениями и улучшениями

Компания Remedy выпустила обновление 1.2.4 для Alan Wake 2 и поделилась полными примечаниями к патчу. Хотя этот новый патч в основном посвящен последнему DLC игры, он все же содержит некоторые изменения для основной игры.

Обновление 1.2.4 теперь позволит вам усилить фонарик во время перезарядки оружия (отменяя перезарядку в процессе). Оно также исправит проблему, из-за которой игрок не мог стрелять после частичной перезарядки оружия. Кроме того, оно исправит проблему, из-за которой адаптивные триггеры DualSense продолжали работать в неправильное время.

Что касается DLC, патч 1.2.4 содержит незначительные исправления и улучшения стабильности. Он также исправляет некоторые теневые полосы в финальном ролике The Lake House. Более того, он решает редкий случай, когда игрок застревал в лифте при возвращении на Sublevel 1.