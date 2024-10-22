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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 438 оценок

Для Alan Wake 2 вышло дополнение The Lake House и юбилейное обновление

monk70
Новости

Epic Games Publishing и Remedy Entertainment объявили о том, что хоррор Alan Wake 2 получил второе и финальное дополнение The Lake House, а также юбилейное обновление с большим количеством новых функций.

В сообщении в блоге описывается множество дополнений, которые появятся в Alan Wake 2 в крупном обновлении настроек доступности: Remedy добавила такие опции, как бесконечные боеприпасы и убийства с одного выстрела. Обновление бесплатное и запускается вместе с расширением The Lake House, но не как его часть.

Наряду с дополнениями к доступности появилась возможность инвертировать горизонтальную ось, а не только вертикальную, а также обновления функциональности DualSense на PlayStation 5, такие как поддержка управления движением и более четкая тактильная обратная связь. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

10
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Mirrorphoenix

Кто в курсе это последнее длс для алана?

1
TheLokich

Да вроде заявляли только одно.

1
TastelessGerman

Интересно, гейм войс его тоже будут озвучивать. А то дата и выхода озвучки на 24год назначена, успеют ли

0
DmitriyKats

Будут, скорее всего.

0
Tallib

тоже вопрос интересует. надо в группе вк задать

0
Tiger Goose

Товарищ автор новости, вы значение слова "юбилей" знаете?

0
Аня1443

Странно что кому-то еще интересен этот мусор. Aw2 это плохая копия первой игры с ужасной оптимизацией, геймплеем для выкачивания денег на новые видеокарты. Актер похожий на Джареда Лето, повестки этого не исправят)

0
Кей Овальд

Лан. Это как, финал разработки или дальше что-то пилить будут?

-3
DmitriyKats

Больших обновлений для игры не будет, следующий проект Remedy - кооперативная игра во вселенной Control, выходящая в 2025 году, а дальше ремейк Макса Пейна и Control 2.

2
Great-heartedElio

Ну и что, кто играл? Предыдущие DLC эпичная шляпа.

-4
TwisterVL

Alan Sleep

-6
Akmal Rj

Alana woke

-1
Авраам Линкольн

Кстати, кто не знал, в этом дополнении мы играем за лесбуху у которой есть жена! Сэм Лейк и Ремеди встали на сторону повестки, в след за СжвД Проджект ПЕД и зоофиЛарианами!

-6
ФризОстатОр

Игрокам в "Baldur’s Gate III" было как-то по...ть на повестку.. С хрена ли тут будет по другому? Кому надо, тот пройдёт молча и дело в шляпе

5
Kenn1y

Нафиг они вообще геймплей так сильно поменяли и ввели левого персонажа.

-1
Юрий Пенкин

мусор бредовый душный, быстрее бы уже ремейки макс пейнов

-8
PeaceDuke72

Ну и сколько там жирных и завистливых фем-негритянок?

-8