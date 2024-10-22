Для Alan Wake 2 вышло дополнение The Lake House и юбилейное обновление

Epic Games Publishing и Remedy Entertainment объявили о том, что хоррор Alan Wake 2 получил второе и финальное дополнение The Lake House, а также юбилейное обновление с большим количеством новых функций.
В сообщении в блоге описывается множество дополнений, которые появятся в Alan Wake 2 в крупном обновлении настроек доступности: Remedy добавила такие опции, как бесконечные боеприпасы и убийства с одного выстрела. Обновление бесплатное и запускается вместе с расширением The Lake House, но не как его часть.
Наряду с дополнениями к доступности появилась возможность инвертировать горизонтальную ось, а не только вертикальную, а также обновления функциональности DualSense на PlayStation 5, такие как поддержка управления движением и более четкая тактильная обратная связь. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Кто в курсе это последнее длс для алана?
Да вроде заявляли только одно.
Интересно, гейм войс его тоже будут озвучивать. А то дата и выхода озвучки на 24год назначена, успеют ли
Будут, скорее всего.
тоже вопрос интересует. надо в группе вк задать
Товарищ автор новости, вы значение слова "юбилей" знаете?
Странно что кому-то еще интересен этот мусор. Aw2 это плохая копия первой игры с ужасной оптимизацией, геймплеем для выкачивания денег на новые видеокарты. Актер похожий на Джареда Лето, повестки этого не исправят)
Лан. Это как, финал разработки или дальше что-то пилить будут?
Больших обновлений для игры не будет, следующий проект Remedy - кооперативная игра во вселенной Control, выходящая в 2025 году, а дальше ремейк Макса Пейна и Control 2.
Ну и что, кто играл? Предыдущие DLC эпичная шляпа.
Alan Sleep
Alana woke
Кстати, кто не знал, в этом дополнении мы играем за лесбуху у которой есть жена! Сэм Лейк и Ремеди встали на сторону повестки, в след за СжвД Проджект ПЕД и зоофиЛарианами!
Игрокам в "Baldur’s Gate III" было как-то по...ть на повестку.. С хрена ли тут будет по другому? Кому надо, тот пройдёт молча и дело в шляпе
Нафиг они вообще геймплей так сильно поменяли и ввели левого персонажа.
мусор бредовый душный, быстрее бы уже ремейки макс пейнов
Ну и сколько там жирных и завистливых фем-негритянок?