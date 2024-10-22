Для Alan Wake 2 вышло дополнение The Lake House и юбилейное обновление

Epic Games Publishing и Remedy Entertainment объявили о том, что хоррор Alan Wake 2 получил второе и финальное дополнение The Lake House, а также юбилейное обновление с большим количеством новых функций.

В сообщении в блоге описывается множество дополнений, которые появятся в Alan Wake 2 в крупном обновлении настроек доступности: Remedy добавила такие опции, как бесконечные боеприпасы и убийства с одного выстрела. Обновление бесплатное и запускается вместе с расширением The Lake House, но не как его часть.

Наряду с дополнениями к доступности появилась возможность инвертировать горизонтальную ось, а не только вертикальную, а также обновления функциональности DualSense на PlayStation 5, такие как поддержка управления движением и более четкая тактильная обратная связь. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.