Для PC-версии Alan Wake 2 вышло обновление 1.2.8, добавляющее поддержку DLSS 4

Студия Remedy сообщила о том, что для PC-версии Alan Wake 2 вышло крупное обновление 1.2.8. В нем появилось множество новых дополнений и улучшений для видеокарт GeForce RTX с использованием DLSS 4.

Список изменений:

Добавлена поддержка DLSS 4;

Новые модели Transformer AI для DLSS Super Resolution и DLSS Ray Reconstruction. Поддерживается всеми графическими процессорами RTX;

Новая модель AI для генерации кадров DLSS. Поддерживается на графических процессорах серий RTX 4000 и RTX 5000;

Добавлена функция многокадровой генерации DLSS. Доступно на графических процессорах серии RTX 5000;

Добавлены опции для генерации кадров DLSS. Режим Х2 доступен на RTX 4000 и RTX 5000 серий, а режим Х3 и Х4 на RTX 5000;

Улучшена загрузка процессоров и графических процессоров с трассировкой лучей, использование видеопамяти и качество изображения благодаря RTX Mega Geometry. Поддерживается и автоматически включается на всех графических процессорах RTX при использовании последних версий драйверов;

Добавлена новая настройка уровня качества трассировки лучей Ultra, доступная в настройках.

Добавляет преломления с полной трассировкой лучей и прозрачные отражения;

Добавляет преломления с полной трассировкой лучей и прозрачные отражения; Улучшает качество непрямого освещения с полной трассировкой лучей.

Поддерживается на всех графических процессорах RTX, если включена функция DLSS Ray Reconstruction.

Примечание: Функция Ultra ray tracing в настоящее время в значительной степени зависит от функции DLSS Ray Reconstruction для снижения уровня шума, поэтому настройка Ultra ray tracing недоступна, если функция DLSS Ray Reconstruction не поддерживается или отключена;

Поддерживается на всех графических процессорах RTX, если включена функция DLSS Ray Reconstruction. Примечание: Функция Ultra ray tracing в настоящее время в значительной степени зависит от функции DLSS Ray Reconstruction для снижения уровня шума, поэтому настройка Ultra ray tracing недоступна, если функция DLSS Ray Reconstruction не поддерживается или отключена; Добавлена опция V-sync для полной и половинной частоты обновления.

Alan Wake 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.