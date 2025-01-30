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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 581 оценка

Для PC-версии Alan Wake 2 вышло обновление 1.2.8, добавляющее поддержку DLSS 4

AceTheKing
Новости

Студия Remedy сообщила о том, что для PC-версии Alan Wake 2 вышло крупное обновление 1.2.8. В нем появилось множество новых дополнений и улучшений для видеокарт GeForce RTX с использованием DLSS 4.

Список изменений:

  • Добавлена поддержка DLSS 4;
  • Новые модели Transformer AI для DLSS Super Resolution и DLSS Ray Reconstruction. Поддерживается всеми графическими процессорами RTX;
  • Новая модель AI для генерации кадров DLSS. Поддерживается на графических процессорах серий RTX 4000 и RTX 5000;
  • Добавлена функция многокадровой генерации DLSS. Доступно на графических процессорах серии RTX 5000;
  • Добавлены опции для генерации кадров DLSS. Режим Х2 доступен на RTX 4000 и RTX 5000 серий, а режим Х3 и Х4 на RTX 5000;
  • Улучшена загрузка процессоров и графических процессоров с трассировкой лучей, использование видеопамяти и качество изображения благодаря RTX Mega Geometry. Поддерживается и автоматически включается на всех графических процессорах RTX при использовании последних версий драйверов;
  • Добавлена новая настройка уровня качества трассировки лучей Ultra, доступная в настройках.
    Добавляет преломления с полной трассировкой лучей и прозрачные отражения;
  • Улучшает качество непрямого освещения с полной трассировкой лучей.
    Поддерживается на всех графических процессорах RTX, если включена функция DLSS Ray Reconstruction.
    Примечание: Функция Ultra ray tracing в настоящее время в значительной степени зависит от функции DLSS Ray Reconstruction для снижения уровня шума, поэтому настройка Ultra ray tracing недоступна, если функция DLSS Ray Reconstruction не поддерживается или отключена;
  • Добавлена опция V-sync для полной и половинной частоты обновления.

Alan Wake 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jarvis666

Сейчас Alan Wake 2 похож на Crysis 1, который в своё время был демонстрацией последних достижений в компьютерной графике, однако как игра довольно посредственная.

1
VenomTRat

Шикарной игре ещё больше визуал подняли. И так была топовой по картинке , а теперь вообще разрывать будет )

0
Kobayashi_Rindo

Настолько уныло, что и с обновой лучше не станет..

-1
maximfighter

Я так понял инвидиа наврала и не выпустила универсальный инструмент , что бы в играх обновлять dlss до последней версии ???

-2
TRADS80

Есть, но это отдельная прога

0
maximfighter TRADS80

Какая ?

1
TRADS80 maximfighter
DLSS Swapper - автоматическая замена DLSS в играх [v1.1.2]
-1
Kitocun TRADS80

Я что то не вижу в ней длсс 4

-1
Listoman

Всё делается через nvapp)

0
Just-a-your-King

Но ведь игры нет в стиме, следовательно игра еще не вышла на пк.

-4