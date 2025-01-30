Для PC-версии Alan Wake 2 вышло обновление 1.2.8, добавляющее поддержку DLSS 4

Студия Remedy сообщила о том, что для PC-версии Alan Wake 2 вышло крупное обновление 1.2.8. В нем появилось множество новых дополнений и улучшений для видеокарт GeForce RTX с использованием DLSS 4.
Список изменений:
- Добавлена поддержка DLSS 4;
- Новые модели Transformer AI для DLSS Super Resolution и DLSS Ray Reconstruction. Поддерживается всеми графическими процессорами RTX;
- Новая модель AI для генерации кадров DLSS. Поддерживается на графических процессорах серий RTX 4000 и RTX 5000;
- Добавлена функция многокадровой генерации DLSS. Доступно на графических процессорах серии RTX 5000;
- Добавлены опции для генерации кадров DLSS. Режим Х2 доступен на RTX 4000 и RTX 5000 серий, а режим Х3 и Х4 на RTX 5000;
- Улучшена загрузка процессоров и графических процессоров с трассировкой лучей, использование видеопамяти и качество изображения благодаря RTX Mega Geometry. Поддерживается и автоматически включается на всех графических процессорах RTX при использовании последних версий драйверов;
- Добавлена новая настройка уровня качества трассировки лучей Ultra, доступная в настройках.
Добавляет преломления с полной трассировкой лучей и прозрачные отражения;
- Улучшает качество непрямого освещения с полной трассировкой лучей.
Поддерживается на всех графических процессорах RTX, если включена функция DLSS Ray Reconstruction.
Примечание: Функция Ultra ray tracing в настоящее время в значительной степени зависит от функции DLSS Ray Reconstruction для снижения уровня шума, поэтому настройка Ultra ray tracing недоступна, если функция DLSS Ray Reconstruction не поддерживается или отключена;
- Добавлена опция V-sync для полной и половинной частоты обновления.
Alan Wake 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Сейчас Alan Wake 2 похож на Crysis 1, который в своё время был демонстрацией последних достижений в компьютерной графике, однако как игра довольно посредственная.
Шикарной игре ещё больше визуал подняли. И так была топовой по картинке , а теперь вообще разрывать будет )
Настолько уныло, что и с обновой лучше не станет..
Я так понял инвидиа наврала и не выпустила универсальный инструмент , что бы в играх обновлять dlss до последней версии ???
Есть, но это отдельная прога
Какая ?
Я что то не вижу в ней длсс 4
Всё делается через nvapp)
Но ведь игры нет в стиме, следовательно игра еще не вышла на пк.