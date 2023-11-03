Драйвер NVIDIA GeForce Hotfix 546.08 устраняет проблемы с падением производительности в Alan Wake 2

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт - NVIDIA GeForce Hotfix Driver 546.08. Новый драйвер призван улучшить качество и плавность работы Alan Wake 2. В нем устранены проблемы, из-за которых игра постепенно теряет свою производительность. Поэтому, если вы уже играете в хоррор от Remedy, смело скачивайте его.
В новом драйвере улучшена не только работа Alan Wake 2. Он также устраняет проблемы с эффектами прозрачности в Windows 10 и устраняет случайную проблему Bugcheck на некоторых системах. Так что если у вас были подобные проблемы, то стоит обновить драйвер.
Кроме того, как следует из сообщения разработчика The Talos Principle 2 на форуме Steam, в новом хотфиксе драйвера исправлена проблема с освещением при использовании DLSS 3 Frame Generation..
При желании вы можете скачать драйвер NVIDIA GeForce Hotfix 546.08 по этой ссылке.
отставания звука исправили? а то бесит этот спектакль на моей rtx 2060, как будто я сейчас на gt 9600 запускаю gta 4
Это уже из за пк чё у тебя по другим железам ? У меня 3060ти i12400 32gb и игра на ссд м2 никаких отставании звука нету
у меня мощнее, но есть заикания в видеоряде, например, в начале игры кадр как герои едут из леса в город
подобные проблемы были в свое время в dragon age из-за процика.
7800x3d и 4090 и переодически бывает, что субтитры улетают,звук отстает, ну было вначале и еще один раз
ссд какое?
хмм пока нету
Вот этот драйвер 546.08 https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5492 если охота стать бетатестером
У NVIDIA хот фикс считается как бета и быстрое исправление практически без тестов, версия хот фикс никогда не выкладывается на официальную страничку или в geforce experience, а находиться на страничке подсайта поддержки, даже в новости ссылку для вас кликабельную сделали ,если не видишь то под спойлер глянь.
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5492
У них сейчас последние драйверы все как бета, с 26 октября они выпускают 3-й драйвер и все 3 глючные. Особенно если тематический форумы и ветки на реддите посвященные драйверу почитать.
В принципе я с тобой согласен.
когда вышли дрова? позавчера же ток новые поставил
Ну да, уже зафигачили новые. конечно чёт там делают для системы и т.д, но за частую, штамповка дров заключается в добавлении игровых присетов для GeForce Experience
опишитесь у кого-то пропали лаги с текстурами с этим хотфиксом?
Ни на грамм ФПС не прибавилось
а кто сказал что они фпс подняли? типа у некоторых со временем производительность падала и вроде как этими дравами исправили
Глупо и бессовестно выпускать такой кусок неоптимизированной игры, с надеждой что игроки рьяно побегут в днс покупать 4080 или что там в тренде. Не сработает!
Игроки уже купили 4080 давно, остались нытики и свидетели секты оптимизации!
я играю на rtx 2070super и норм
настройки какие?
средние
купил 4090 еще до алана, глупо ныть про 4080 4090 когда у тебя не хватает денег
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Зелёные всегда на высоте! Не то, что эти AMDшники
AMDшники всегда на высоте! Не то, что эти нвидия со своими хотфиксами
Зелёные берега попутали, одни баги с драйверами в последнее время.
Во во, но клоуны хвалят.
да зеленые щас понемногу в АМД превращаются с их дровами
Ну все, наконец-то поиграю на моей 1060 во второго Алана.
Не знаю разницы ноль, результат на уровне погрешности. Может быть в некоторых сценах и локах но это надо проверять.
это на rtx 3080?
3070ti , проц r7 5700x настройки все ультра без лучей
Так драйвер не должен был улучшить производительность игры, он должен был убрать проблемы с падением производительности со временем, которые отсутствовали в драйвере 545.92, но появились в 546.08)
У меня со временем начинала картинка фризить каждые 1-2 секунды, помогало только комп перезагрузить. даже из игры выходишь, а курсор фризит каждые 2 секунды на рабочем столе. а так на ноуте с картой 4060 игра работает лучше и стабильнее чем на пк с 3070ti
на ноуте наверное потому что ssd m2, либо обрати внимание на состояние носителя своего на компе
на компе 2к монитор, на ноуте fullhd, ну и сама 4060 включает вроде как dlss 3, который больше фпс делает, но это не точно. у меня везде игра на м2 стоит. на компе ещё проц слабее в 2 раза по производительности, чем на ноуте
кстати, потестил игру, драва помогли. час игры, всё стабильно, раньше уже фризы были к этому времени
Подскажите пожалуйста. Как активировать dlss frame generation? У меня видеокарта 4080, не могу включить dlss 3.5.
в смысле? 3.5 это так то реконструкция лучей. генерация кадров так и называется в играх и просто отдельная кнопочка в настройках графики игры если она поддерживает. в драйвере собрался активировать? типа счас включу и во всех играх с 30 - 60 или вообще со 100 - 200
В винде выключено потому и не можешь включить
Благодарю, уже разобрался.
Благодарю, уже разобрался.
да и так все идет нормально , но проверить можно
если у тебя 4090 то да Но уменя всего 3060 яTI
Тоже же самое игра идёт 75 Фпс и более на закрытых помещениях и 50 ФПС в лесу и открытых местах, все на ультра кроме лучев они полностью отключены ну и dlss в режиме качества стоит, кароче норм
у меня rtx2070super и не вижу проблем с производительности в этой игре
Всё зависит от разрешение монитора, 4090 в 4к не сильно быстрее 3060ti в фуллHD
Сразу надо было выпускать, я уже прошел игру
Отличный драйвер, на 4060 фпс поднялся с 78 до 92 С:
В настройках видеокарты появилось новое:
Чаще РG посещай 😉https://www.playground.ru/misc/news/nvidia_system_memory_fallback_feature_for_stable_diffusion_funktsiya_dlya_stabilnogo_raspredeleniya_sistemnoj_pamyati-1660661
Батюшки светы, это уже второй драйвер NVIDIA, который устраняет не устраняемое в Alan Wake 2, прикиньте, какие откаты Remedy высылает в NVIDIA, чтоб хоть как-то свою криворукость сгладить)))
в чем там криворукость , игра с отличной графикой и работает впринципе нормально
текстуры некоторые *авно полное. глюков по графике хватает. на фоне анал вейка Сontrol то норм оказывается была
NVIDIA
проблемы с падением производительности
Ну тут всё понятно, ни чего нового. Владельцы красных карт, которыми сами боги пользуются , ни чему не удивляются ,когда речь заходит о зелёном ховнеце. Беспокоится не о чем.
:D Я заметил что владельцы AMD карт вечно что-то хотят доказать, а так у amd может быть выйдет фикс через месяца 3 а может вовсе нет)
это как бомжи у которых хендай акцент за 200к рублей и они отчаянно хейтят киа соренто за 5 лямов)
как и владельцы айфонов, все кричат защищая свое г*вно)
что за бред?
Реально работает, на любых настройках. С лучами +10-15 FPS, без лучей +20-25 FPS
60 фпс на ультрах, нет уж спасибо
Корона не жмёт!?
Мне жмёт моник 360гц
Оо так тебе 3шт 4090 надо тогда получается
Пхахахаха
и то 120 фпс максимум
Интересно получается, у меня то нет обновлений. А тут какой то не известный патч, и при этом на офф NVIDIA более нет обнов. Такое ощущение что, патч для избранных что ли ?
У меня последний 546.01 а тут 08. Либо автор немного, преувеличил ибо это уже пздц какой то госпада
так же обновы не прилетело, да и игры осталось около 1-2 часа... Кстати, при установке патча 1,08 фпс стал ниже...
Вы чё прикалываетесь, это бета версия отдельная ветка, она в подсайте поддержки NVIDIA, на главный сайт и в geforce experience бета(быстрое исправление) не выкладывают.
хотфиксы в экспириенс не прилетают, давно известный факт.