Epic Games Store закрыл страницу Alan Wake 2 в России и Беларуси ©

Сразу после демонстрации первого геймплейного трейлера Alan Wake 2 во время PlayStation Showcase 2023 игра стала доступна для предзаказа в цифровых магазинах. В России проект оценили в 3198 и 4477 рублей, а у российских и белорусских пользователей была возможность сделать предварительный заказ.

Но вчера вечером эту возможность удалили без каких либо комментарием со стороны Epic Games Publishing и Remedy Entertainment. При посещении страницы теперь появляется знакомое уведомление, что "этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе". Но при этом ремастер первой части при этом всё ещё доступен.

Игра выйдет 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.