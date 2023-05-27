Epic Games Store закрыл страницу Alan Wake 2 в России и Беларуси

Сразу после демонстрации первого геймплейного трейлера Alan Wake 2 во время PlayStation Showcase 2023 игра стала доступна для предзаказа в цифровых магазинах. В России проект оценили в 3198 и 4477 рублей, а у российских и белорусских пользователей была возможность сделать предварительный заказ.
Но вчера вечером эту возможность удалили без каких либо комментарием со стороны Epic Games Publishing и Remedy Entertainment. При посещении страницы теперь появляется знакомое уведомление, что "этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе". Но при этом ремастер первой части при этом всё ещё доступен.
Игра выйдет 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
на торрентах страница всегда открыта
Как-будто кроме резидента и хогвартса в 2023 что-то взломала дурка эта))
Как-будто что то стоящее выходило кроме этих игр. Как-будто взламывает только она одна. Как-будто сейчас уже конец года, а не только май.
У меня для тебя плохие новости
выходило и выйдет еще, а взломает 2-3 игры край. Все эти разговоры про "всё на торренте" не актуальны уже 3й год.
Ну что тут скажешь, как всегда — политика продажности. Теперь кому эта игра была не достаточно тёмной, могут выдохнуть, Тьмы хватает.
Просто они в прошлый раз не уточнили в какой именно цифре собираются распространять свою игру, теперь как бы намек очевиден -- бесплатной. Борьба с ветряными мельницами продолжается.
п.с. также есть вариант, что вернут, и Ремеди, и Егс до этого вполне лояльно относились к известной ситуации с ограничениями. А заблокировали с целью пересмотра ценника, как произошло в некоторых странах. То есть стоимость может повыситься.
Куда повышать? И так 3к стоила
До 50$ или € еще есть место, вплоть до отмены региональной цены. Но это лишь предположение, в той же Турции на старте был заниженный прайс в 322 TL, а сейчас почти в два раза подняли до 599 TL.
https://epicgamesdb.info/p/4b49c970bb804fb7bc8eb53001b6908a/alan-wake-2
Но лучше всего дождаться официального ответа то ли Ремеди, то ли площадки, остальные игры издателя на месте. Жест этот с удалением ничего кроме неприязни не вызывает, фидбэк здесь однозначный, обычные игроки не при чем. При желании часть вырученных средств они могли демонстративно направить по нужным адресам, если суть конечно конкретно в этой причине, а не банальном пересмотре региональных прайсов.
в турциях и аргентинах повышают, потому что прекрасно знают, что туда многие ломанулись для скупки по дешману
если они часть денег отправят на поддержку всу, то ты присядешь дружок, ибо законом у нас это запрещено. так что тебе стоит молиться, чтобы они этого не делали
странное конечно решение. закрывать доступ в магазине где и так нулевые продажи. ну ок. по сути ничего и не изменилось. все пользователи егс все равно будут ждать бесплатной раздачи. а до неё еще не скоро. остальные же купят в стим после выхода из годового бета теста.
игра же с нуля спонсируется эпиками, не будет через год в стиме её. ремастера уэйка даже два года спустя нету в стиме
если им мало года на исправления технических проблем игры, то могут выпустить и через два, три, четыре, пять лет. сразу как будет готово. лично я ни куда не тороплюсь.
Будет, но не через год и не через два. Все права остались за Remedy. У Epic Games только права на издательство, которые идут на 5 лет. То есть ремастер выйдет в стиме в 2026 году, а Алан 2 аж в 2028. Это в худшем раскладе.
к тому времени это будут совсем устаревшие и посредственные игры, о которых все забудут.
поиграем на рутрекере через годик и пох на тех и тех, что играются в эксклюзивы свои
Не хотят российских денег?НУ И ХОРОШО!Будет торрент идишн и сборы на фанатскую озвучку.
Контора питерасов снова оправдала свою репутацию.
Опять EpicGames в своём репертуаре... Ушёл оттуда и не жалею. Что Лаунчер по функционалу то ещё издевательство, что тех. поддержка, что политика к РФ/РБ. Возможность прямой покупки мы оставим, но можем отобрать, что захотим и когда захотим. Классно... Единственное, что делают хорошо, так это Unreal Engine. И игры на данном движке, не эксклюзив их площадки, спасибо за это, поэтому от этой компании только плашка при запуске игры
Никогда такого не было и вот опять.3.14дорасы
Задолбали.
Кринж, еще и в турции в 2 раза цену подняли
где? Всё так же 389 лир https://store.playstation.com/en-tr/product/EP1464-PPSA02572_00-ALANWAKE20000000
гений. в новсти про егс говорят про егс, а он про сони свою любимую
а разве в гейропках и сышыа не одна и та же цена на всех платформах? вроде как да, 60/нынее 70 баксов и на пк и на консолях
Интересно,когда им уже,что то прикроют???
не надо затрагивать политику за это банят
Ну закрыл,вот напугали,когда есть Турция и Казахстан.
в казахстане цены высокие, смысла в нём никакого нет. там по скидках в 70% игры, что у нас в фуллпрайс стоили
Не вините Remedy они не при чём
когда эпики кринжовали с эплом, всплывали разные доки, в том числе и те, в которых было указано, что это ИМЕННО РЕМЕДИ были ЗА ЭКСКЛЮЗИВ Контрола, а не издатель 505геймс.
так что ремеди далеко не такие чистые, какими пытаются казаться
Печально, хоть и ожидаемо.
Удалил давно там аккаунт, в этой помойке и вам советую
Ну и ладно
пофиг я не фанат этой игры поиграл в первую часть час удалил
Обосрались
Да это эпики скорее всего, ремеди из стима ничего не убирала
Epic тоже ничего не убрала кроме Alan Wake 2. В steam на старте не будет. Это эксклюзив
может он про их другие игры
Все игры доступны в epic и steam
Ну, эпики заплатили за эксклюзивность, они и правят балом
вообще...
Очередное распиаренное УГ от REMEDY никому не интересно
Ну все, покупаем шедевр из хорроров
Эксклюзив эпиков, ну и ладно, возьму там. Не проблема.
Напоминает упорного кота,продолжающего сидеть на посиневших яйцах.
После появления нигги как второго персонажа - и слава богу. Пусть идут нах*р со своей повесткой.
Эм, уже и просто ввод темнокожего персонажа (не гея/лесбиянки/бисексуала/транссексуала и далее по списку) является "повесткой"? Луис в Left 4 Dead в 2008ом и CJ в GTA SA в 2004ом тоже были проявлениями "повестки", хотя её тогда в принципе не существовало (видимо только были первые проявления)?
причём тут начало нулевых и сейчас? игра сюка про белого персонажа, на кой фиг там черная бабище
Не Алана же сделали негром.
Повестка, потому что раньше она не была темнокожей.
ну мы ещё не знаем сюжета. может это он. а может она ещё всех радужных цветов там.