Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 448 оценок

Epic Games Store закрыл страницу Alan Wake 2 в России и Беларуси

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butcher69
Новости

Сразу после демонстрации первого геймплейного трейлера Alan Wake 2 во время PlayStation Showcase 2023 игра стала доступна для предзаказа в цифровых магазинах. В России проект оценили в 3198 и 4477 рублей, а у российских и белорусских пользователей была возможность сделать предварительный заказ.

Но вчера вечером эту возможность удалили без каких либо комментарием со стороны Epic Games Publishing и Remedy Entertainment. При посещении страницы теперь появляется знакомое уведомление, что "этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе". Но при этом ремастер первой части при этом всё ещё доступен.

Игра выйдет 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Индустрия
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61
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Комментарии: 61
Ваш комментарий
Helix8

на торрентах страница всегда открыта

18
FlexGum

Как-будто кроме резидента и хогвартса в 2023 что-то взломала дурка эта))

-11
muxamor2011 FlexGum

Как-будто что то стоящее выходило кроме этих игр. Как-будто взламывает только она одна. Как-будто сейчас уже конец года, а не только май.

0
FlexGum muxamor2011
Как-будто взламывает только она одна.

У меня для тебя плохие новости

-2
FlexGum FlexGum
Как-будто что то стоящее выходило кроме этих игр.

выходило и выйдет еще, а взломает 2-3 игры край. Все эти разговоры про "всё на торренте" не актуальны уже 3й год.

-3
AT_Sagor

Ну что тут скажешь, как всегда — политика продажности. Теперь кому эта игра была не достаточно тёмной, могут выдохнуть, Тьмы хватает.

4
maximus388

Просто они в прошлый раз не уточнили в какой именно цифре собираются распространять свою игру, теперь как бы намек очевиден -- бесплатной. Борьба с ветряными мельницами продолжается.

п.с. также есть вариант, что вернут, и Ремеди, и Егс до этого вполне лояльно относились к известной ситуации с ограничениями. А заблокировали с целью пересмотра ценника, как произошло в некоторых странах. То есть стоимость может повыситься.

3
caliskan

Куда повышать? И так 3к стоила

0
maximus388 caliskan

До 50$ или € еще есть место, вплоть до отмены региональной цены. Но это лишь предположение, в той же Турции на старте был заниженный прайс в 322 TL, а сейчас почти в два раза подняли до 599 TL.

https://epicgamesdb.info/p/4b49c970bb804fb7bc8eb53001b6908a/alan-wake-2

Но лучше всего дождаться официального ответа то ли Ремеди, то ли площадки, остальные игры издателя на месте. Жест этот с удалением ничего кроме неприязни не вызывает, фидбэк здесь однозначный, обычные игроки не при чем. При желании часть вырученных средств они могли демонстративно направить по нужным адресам, если суть конечно конкретно в этой причине, а не банальном пересмотре региональных прайсов.

1
JohnTornton maximus388

в турциях и аргентинах повышают, потому что прекрасно знают, что туда многие ломанулись для скупки по дешману

если они часть денег отправят на поддержку всу, то ты присядешь дружок, ибо законом у нас это запрещено. так что тебе стоит молиться, чтобы они этого не делали

0
muxamor2011

странное конечно решение. закрывать доступ в магазине где и так нулевые продажи. ну ок. по сути ничего и не изменилось. все пользователи егс все равно будут ждать бесплатной раздачи. а до неё еще не скоро. остальные же купят в стим после выхода из годового бета теста.

3
JohnTornton

игра же с нуля спонсируется эпиками, не будет через год в стиме её. ремастера уэйка даже два года спустя нету в стиме

2
muxamor2011 JohnTornton

если им мало года на исправления технических проблем игры, то могут выпустить и через два, три, четыре, пять лет. сразу как будет готово. лично я ни куда не тороплюсь.

2
AlexFullBeast JohnTornton
игра же с нуля спонсируется эпиками, не будет через год в стиме её. ремастера уэйка даже два года спустя нету в стиме

Будет, но не через год и не через два. Все права остались за Remedy. У Epic Games только права на издательство, которые идут на 5 лет. То есть ремастер выйдет в стиме в 2026 году, а Алан 2 аж в 2028. Это в худшем раскладе.

0
JohnTornton AlexFullBeast

к тому времени это будут совсем устаревшие и посредственные игры, о которых все забудут.
поиграем на рутрекере через годик и пох на тех и тех, что играются в эксклюзивы свои

0
Путешествиник Сквось-Миры

Не хотят российских денег?НУ И ХОРОШО!Будет торрент идишн и сборы на фанатскую озвучку.

1
0ncnjqybr

Контора питерасов снова оправдала свою репутацию.

1
Artery Kaulitz

Опять EpicGames в своём репертуаре... Ушёл оттуда и не жалею. Что Лаунчер по функционалу то ещё издевательство, что тех. поддержка, что политика к РФ/РБ. Возможность прямой покупки мы оставим, но можем отобрать, что захотим и когда захотим. Классно... Единственное, что делают хорошо, так это Unreal Engine. И игры на данном движке, не эксклюзив их площадки, спасибо за это, поэтому от этой компании только плашка при запуске игры

1
yrroodd

Никогда такого не было и вот опять.3.14дорасы

0
nikvik jm

Задолбали.

0
FlexGum

Кринж, еще и в турции в 2 раза цену подняли

0
deztroy

где? Всё так же 389 лир https://store.playstation.com/en-tr/product/EP1464-PPSA02572_00-ALANWAKE20000000

-5
FlexGum deztroy

гений. в новсти про егс говорят про егс, а он про сони свою любимую

0
JohnTornton FlexGum

а разве в гейропках и сышыа не одна и та же цена на всех платформах? вроде как да, 60/нынее 70 баксов и на пк и на консолях

0
M1KERUS

Интересно,когда им уже,что то прикроют???

0
Комментарий удален
Ely Maze

не надо затрагивать политику за это банят

1
DEDGAMER

Ну закрыл,вот напугали,когда есть Турция и Казахстан.

0
JohnTornton

в казахстане цены высокие, смысла в нём никакого нет. там по скидках в 70% игры, что у нас в фуллпрайс стоили

0
Jarvis666

Не вините Remedy они не при чём

0
JohnTornton

когда эпики кринжовали с эплом, всплывали разные доки, в том числе и те, в которых было указано, что это ИМЕННО РЕМЕДИ были ЗА ЭКСКЛЮЗИВ Контрола, а не издатель 505геймс.

так что ремеди далеко не такие чистые, какими пытаются казаться

0
Олег Дудин

Печально, хоть и ожидаемо.

0
Horys

Удалил давно там аккаунт, в этой помойке и вам советую

0
Пират_В_Законе

Ну и ладно

0
sektir

пофиг я не фанат этой игры поиграл в первую часть час удалил

0
Abarmot90

Обосрались

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да это эпики скорее всего, ремеди из стима ничего не убирала

0
Abarmot90 МАХАН МАХАНОВИЧ

Epic тоже ничего не убрала кроме Alan Wake 2. В steam на старте не будет. Это эксклюзив

-3
Helix8 Abarmot90

может он про их другие игры

-1
Abarmot90 Helix8

Все игры доступны в epic и steam

0
МАХАН МАХАНОВИЧ Abarmot90

Ну, эпики заплатили за эксклюзивность, они и правят балом

0
Simple Jack

вообще...
Очередное распиаренное УГ от REMEDY никому не интересно

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну все, покупаем шедевр из хорроров

0
ShadowM88

Эксклюзив эпиков, ну и ладно, возьму там. Не проблема.

-1
Feliskotta

Напоминает упорного кота,продолжающего сидеть на посиневших яйцах.

-1
Art737

После появления нигги как второго персонажа - и слава богу. Пусть идут нах*р со своей повесткой.

-7
DEAD S.n.A.k.e.

Эм, уже и просто ввод темнокожего персонажа (не гея/лесбиянки/бисексуала/транссексуала и далее по списку) является "повесткой"? Луис в Left 4 Dead в 2008ом и CJ в GTA SA в 2004ом тоже были проявлениями "повестки", хотя её тогда в принципе не существовало (видимо только были первые проявления)?

0
JohnTornton DEAD S.n.A.k.e.

причём тут начало нулевых и сейчас? игра сюка про белого персонажа, на кой фиг там черная бабище

0
cuckold JohnTornton

Не Алана же сделали негром.

0
HandsomeShepard DEAD S.n.A.k.e.

Повестка, потому что раньше она не была темнокожей.

0
JohnTornton cuckold

ну мы ещё не знаем сюжета. может это он. а может она ещё всех радужных цветов там.

0