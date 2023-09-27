"Это все еще Alan Wake ": На Alan Wake 2 вышли первые предварительные обзоры ©

После 13-летнего ожидания компания Remedy наконец-то выпустит продолжение франшизы Alan Wake, продолжая историю, которую поклонники так долго ждали.

С приближением релиза Alan Wake 2, запланированного на 27 октября, некоторые игровые издания уже успели ознакомиться с частью игры и опубликовали свои предварительные рецензии, которые вы можете увидеть ниже.

Eurogamer — В целом, Alan Wake 2 произвела хорошее впечатление на меня. В роли Алана мне довелось испытать отчаянное чувство изоляции, необходимость продолжать идти к своей главной, часто иллюзорной цели, цепляясь при этом за каждую ниточку здравомыслия. В то же время мне, как и Саге, хотелось верить в ее преданность своему делу и стремление докопаться до истины, когда она шла по мокрому и неспокойному Ватери. Может быть, игра и не названа в ее честь, но нет никаких сомнений в том, что это в равной степени история Саги и нашего заглавного писателя. Remedy поставила перед собой задачу сделать продолжение, которое закрепило бы ее место в жанре хорроров на выживание, и, судя по тому, что удалось увидеть, у нее это получилось.

IGN — Трудно сказать, чем именно мне так понравился Alan Wake 2. Не хочу спойлерить, поэтому скажу так: наверное, все начинается с сюжета, поскольку здесь есть куда больше возможностей для повествования, чем в большинстве игр в жанре survival horror. Тот факт, что игрок активно участвует в формировании этой истории, соединяя подсказки на доске дел и переписывая реальность, как это делает Алан, только усиливает мою привязанность к миру Уэйка и, собственно, к его судьбе. Фантастическая графика, конечно, не помешает, а жуткая атмосфера и необычная тональность, сочетающая ужасы, драму и иногда абсурдную комедию, делают Alan Wake 2 совершенно уникальной.

GamesRadar — Две главы Alan Wake 2, в которые я играл, были специально подобраны так, чтобы создать впечатление, что: а) это все еще Alan Wake по тону, атмосфере и сюжету, а также б) игра не боится идти на риск. Это новое смелое направление для Remedy, которое удивит и заставит задуматься, а для меня это означает, что впереди нас ждут интересные события не только во франшизе Alan Wake, но и в создаваемой Remedy Connected Universe.

MP1ST — Это, пожалуй, лучшая версия Alan Wake 2, во многом благодаря урокам, полученным при разработке других игр Remedy, таких как Quantum Break и Control. Alan Wake 2 вполне может стать идеальной пугающей и удивительной игрой. Некоторые из ее головоломок заставят игрока на некоторое время оказаться в затруднительном положении, а в одиночной игре это и есть часть привлекательности. Приготовьтесь к восхитительным таинственным встречам, которые умеет создавать только Remedy.

GameDeveloper — Хотя Alan Wake 2 - это большая попытка Remedy возродить серию, она также связана с планами Remedy по созданию объединенной вселенной с Control и ее грядущим продолжением. Тем не менее, Remedy стремится к тому, чтобы это большое возвращение Alan Wake было достаточно хорошо само по себе. Alan Wake 2 с его более целенаправленным хоррор-подходом и акцентом на сюжете кажется Remedy Entertainment самым изысканным и экспериментальным проектом после успеха Control. Такой подход может стать именно тем, что нужно давно заглохшей серии для возвращения.

А портал Game Informer опубликовал на своем Youtube-канале четырнадцать минут геймплея из Alan Wake 2, где показано изучение отеля "Оушенвью".

Alan Wake II выйдет 27 октября 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series S|X.