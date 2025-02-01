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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 584 оценки

GamesVoice поделились обновленным графиком релиза русских озвучек Alan Wake 2, Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: Survivor

AceTheKing
Новости

Сегодня у студии GamesVoice состоялся технический стрим, в рамках которого команда поделилась обновленным графиком релиза русских озвучек Alan Wake 2, Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: Survivor.

  • Alan Wake 2: идет тестирование, релиз планируется в конце февраля;
  • Silent Hill 2: скоро начнутся записи, релиз планируется в конце марта;
  • Star Wars Jedi: Survivor: студия работает над контентным обновлением, его выход планируется в феврале.

Таким образом, ближайшие месяцы у GamesVoice обещают быть богатыми на релизы.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
GraF68ru

Молодцы, хорошим делом занимаются, периодически, за интересующие меня проекты, вкидываю им деньжат.

12
MadPyramus

Озвучивать - не мешки тягать. За хорошие деньги и я б таким занимался, но кому-то повезло больше, и они отхватили себе кусок. Так что хвалить, такое себе. Озвучка обычная, ничем от других студий не отличается, срубили бабла и погнали дальше.

-17
zSpartacuSz MadPyramus

пфф, дружище, ты очередной пример обесценивания чужого труда, да мешки тягать, конечно тяжело, но поверь, озвучка вообще дело непростое) ты мешки потягал и домой пошёл, а эти ребята день и ночь сидят за проектом, пока ты спишь)))

10
GraF68ru MadPyramus

Если бы, да кабы - озвучивать тоже надо уметь. Пока что ты абсолютно ничего не показал на этом поприще, так что и сто рублей не заслуживаешь, а большая часть любителей делает это так, что сосисок за обе щеки себе напихали.

4
MadPyramus zSpartacuSz

пфхахаха... день и ночь, ага конечно. Я был у чела по озвучке, он сидел подольше только за бабло, которое я ему платил. Обесценивание чужого труда... Кто мой труд оценивает, когда я мешки тягаю для блага города, кроме как деньгами?

-3
u3uuuu MadPyramus
1
MаnGo

А Нафига Сайлен Хил? Там же вроде уже есть озвучка..

7
Саша Лайк

Да есть отличная озвучка,с ней уже прошел.Решили переделать зачем то

2
Юркец

Прикинь Star Wars Jedi: Survivor тоже есть озвучка))

2
JIoMTuK Саша Лайк

Не переделать, а есть озвучка от другой студии

7
muxamor2011 Юркец

Так это ихняя и есть. они выпустили её в декабре. в недоделанном виде. щас вот допиливают.

2
Punisher1 Саша Лайк

Что переделать ? Там озвучка от механиков этот другая студия у них озвучки выходят быстро но их качество намного хуже особенно в плане каста

3
Саша Лайк

AW 2 подожду озвучку,может пройду.А то такая душная игра нереально.

5
Никита Дроздоvv

От озвучки душной быть не перестанет

5
K0t Felix

Озвучка не влияет на игровой процесс

2
Punisher1 K0t Felix

Ещё как влияет если это сюжетная игра,только в шутерах гонках не особо влияет и то смотря какой шутер . Есть плохой дубляж есть хороший это тоже важно для погружения

0
K0t Felix Punisher1

Не знаю, могу пройти GTA в ориге и кайфовать, и не важно какая там озвучка

0
QuaggyArnold
Alan Wake 2: идет тестирование, релиз планируется в конце февраля

Наконец то!!! Можно ворваться со всеми дополнениями и обновлениями

2
Mazaxati

Если тебе зашла первая советую не возлагать надежды на 2-ую часть, пытался пройти раза 3 и она очень нудная, из знакомых только один человек её допрошёл и то из-за того что набухался и ему было до лампочке что в игре происходит...
Ну если ты прошёл уже 2-ую то тебе можно пожать руку выдержав такую нудную и скучную игру.

-2
QuaggyArnold Mazaxati

Я вторую 2 раза прошёл на релизе. 3-й раз пройду с ру озвучкой. Игра по кайфу)) последнее ДЛС топовое

0
FireLion1993
0
Кей Овальд

Отлично. Пока можно перепройти ремейк первой и Контроль.

0
Андрей Ккккк

Интересно будет сравнить озвучки сайлент Хилла. У механиков вышло.... странно.

0
Mudak2005

А что странного? Играю часа 4 - вроде ничего

0
WerGC

Silent Hill 2-бесполезный труд

-4