GamesVoice поделились обновленным графиком релиза русских озвучек Alan Wake 2, Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: Survivor

Сегодня у студии GamesVoice состоялся технический стрим, в рамках которого команда поделилась обновленным графиком релиза русских озвучек Alan Wake 2, Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: Survivor.
- Alan Wake 2: идет тестирование, релиз планируется в конце февраля;
- Silent Hill 2: скоро начнутся записи, релиз планируется в конце марта;
- Star Wars Jedi: Survivor: студия работает над контентным обновлением, его выход планируется в феврале.
Таким образом, ближайшие месяцы у GamesVoice обещают быть богатыми на релизы.
Молодцы, хорошим делом занимаются, периодически, за интересующие меня проекты, вкидываю им деньжат.
Озвучивать - не мешки тягать. За хорошие деньги и я б таким занимался, но кому-то повезло больше, и они отхватили себе кусок. Так что хвалить, такое себе. Озвучка обычная, ничем от других студий не отличается, срубили бабла и погнали дальше.
пфф, дружище, ты очередной пример обесценивания чужого труда, да мешки тягать, конечно тяжело, но поверь, озвучка вообще дело непростое) ты мешки потягал и домой пошёл, а эти ребята день и ночь сидят за проектом, пока ты спишь)))
Если бы, да кабы - озвучивать тоже надо уметь. Пока что ты абсолютно ничего не показал на этом поприще, так что и сто рублей не заслуживаешь, а большая часть любителей делает это так, что сосисок за обе щеки себе напихали.
пфхахаха... день и ночь, ага конечно. Я был у чела по озвучке, он сидел подольше только за бабло, которое я ему платил. Обесценивание чужого труда... Кто мой труд оценивает, когда я мешки тягаю для блага города, кроме как деньгами?
А Нафига Сайлен Хил? Там же вроде уже есть озвучка..
Да есть отличная озвучка,с ней уже прошел.Решили переделать зачем то
Прикинь Star Wars Jedi: Survivor тоже есть озвучка))
Не переделать, а есть озвучка от другой студии
Так это ихняя и есть. они выпустили её в декабре. в недоделанном виде. щас вот допиливают.
Что переделать ? Там озвучка от механиков этот другая студия у них озвучки выходят быстро но их качество намного хуже особенно в плане каста
AW 2 подожду озвучку,может пройду.А то такая душная игра нереально.
От озвучки душной быть не перестанет
Озвучка не влияет на игровой процесс
Ещё как влияет если это сюжетная игра,только в шутерах гонках не особо влияет и то смотря какой шутер . Есть плохой дубляж есть хороший это тоже важно для погружения
Не знаю, могу пройти GTA в ориге и кайфовать, и не важно какая там озвучка
Наконец то!!! Можно ворваться со всеми дополнениями и обновлениями
Если тебе зашла первая советую не возлагать надежды на 2-ую часть, пытался пройти раза 3 и она очень нудная, из знакомых только один человек её допрошёл и то из-за того что набухался и ему было до лампочке что в игре происходит...
Ну если ты прошёл уже 2-ую то тебе можно пожать руку выдержав такую нудную и скучную игру.
Я вторую 2 раза прошёл на релизе. 3-й раз пройду с ру озвучкой. Игра по кайфу)) последнее ДЛС топовое
Отлично. Пока можно перепройти ремейк первой и Контроль.
Интересно будет сравнить озвучки сайлент Хилла. У механиков вышло.... странно.
А что странного? Играю часа 4 - вроде ничего
Silent Hill 2-бесполезный труд