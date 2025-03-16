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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 632 оценки

GamesVoice показала русскую озвучку дополнения The Lake House для Alan Wake 2

AceTheKing AceTheKing

Сегодня студия GamesVoice показала трейлер дополнения "Домик у озера" (The Lake House) для Alan Wake 2 с русской озвучкой.

На этой неделе студия поделилась состоянием производства русской озвучки Alan Wake 2: был проведен первый этап тестирования, записаны и сведены правки. GamesVoice отметили, что релиз русской озвучки для игры неуклонно приближается.

Русская озвучка Alan Wake 2 будет включать в себя так же дубляж всех вышедших DLC для игры.

15
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
kazantip4ik1911

очень крутоо

0
Yoshemitsu

Было бы не плохо когда нить получить озвучку Stellar Blyade

-2