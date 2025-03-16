GamesVoice показала русскую озвучку дополнения The Lake House для Alan Wake 2

Сегодня студия GamesVoice показала трейлер дополнения "Домик у озера" (The Lake House) для Alan Wake 2 с русской озвучкой.

На этой неделе студия поделилась состоянием производства русской озвучки Alan Wake 2: был проведен первый этап тестирования, записаны и сведены правки. GamesVoice отметили, что релиз русской озвучки для игры неуклонно приближается.

Русская озвучка Alan Wake 2 будет включать в себя так же дубляж всех вышедших DLC для игры.