GamesVoice представила полностью озвученный мюзикл "Вестник тьмы" из Alan Wake 2

Студия GamesVoice, известная своими неофициальнными локализациями, порадовала поклонников Alan Wake 2 полной русской версией мюзикла "Вестник Тьмы".
Напомним, что 15 июня был представлен тизер с отрывком из этой композиции, а теперь, спустя 5 дней, фанаты могут насладиться ей целиком.
Над локализацией работала целая команда талантливых людей:
- Артур Иванов подарил свой голос Варлину де Дверу.
- Сергей Пономарёв озвучил Алана Уэйка.
- Михаил Сидоренко исполнил роль Одина Андерсона в мюзикле.
- Роман Рябцев выступил в качестве звукорежиссёра.
- Сергей Зебуро перевёл текст песни.
- Филипп Робозёров курировал локализацию.
- Дмитрий Торопов адаптировал видеоряд.
- Ярослав Егоров смонтировал видео.
Стоит отметить, что в самой игре Alan Wake 2, согласно обещаниям студии, игроки смогут выбрать русский дубляж, но песни будут звучать на английском языке.
К сожалению, на данный момент дата выхода русской локализации игры Alan Wake 2 неизвестна. Но уже сейчас фанаты могут оценить русскую версию мюзикла "Вестник Тьмы" и насладиться его атмосферой в полной мере.
Ну и г. .о // Vengel Bryde
Дермищееее
В целом конечно норм, но либо мне кажется, либо голоса подобраны больно похожие друг к другу. Иногда прям сливаются они друг с другом
Гауно короче
кто все эти люди?
куда лучше, чем ожидалось, надо сказать
если шо я не гоню на ГВ, просто дубляж мюзиклов это всегда очень скользкая дорожка
Да науй нам ваши мюзиклы которые практически никому не нужны? Да и к томуже вообще не сочетаются с клипами! Вы лучше больше озвучку сюжета покажите
Так мюзикл и есть часть сюжета
кому нам ? озвучку не для тебя делают.