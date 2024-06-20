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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 315 оценок

GamesVoice представила полностью озвученный мюзикл "Вестник тьмы" из Alan Wake 2

butcher69
Новости

Студия GamesVoice, известная своими неофициальнными локализациями, порадовала поклонников Alan Wake 2 полной русской версией мюзикла "Вестник Тьмы".

Напомним, что 15 июня был представлен тизер с отрывком из этой композиции, а теперь, спустя 5 дней, фанаты могут насладиться ей целиком.

Над локализацией работала целая команда талантливых людей:

  • Артур Иванов подарил свой голос Варлину де Дверу.
  • Сергей Пономарёв озвучил Алана Уэйка.
  • Михаил Сидоренко исполнил роль Одина Андерсона в мюзикле.
  • Роман Рябцев выступил в качестве звукорежиссёра.
  • Сергей Зебуро перевёл текст песни.
  • Филипп Робозёров курировал локализацию.
  • Дмитрий Торопов адаптировал видеоряд.
  • Ярослав Егоров смонтировал видео.

Стоит отметить, что в самой игре Alan Wake 2, согласно обещаниям студии, игроки смогут выбрать русский дубляж, но песни будут звучать на английском языке.

К сожалению, на данный момент дата выхода русской локализации игры Alan Wake 2 неизвестна. Но уже сейчас фанаты могут оценить русскую версию мюзикла "Вестник Тьмы" и насладиться его атмосферой в полной мере.

-7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ну и г. .о // Vengel Bryde

3
Ivan Nevaжno

Дермищееее

3
PolGhost

В целом конечно норм, но либо мне кажется, либо голоса подобраны больно похожие друг к другу. Иногда прям сливаются они друг с другом

2
Ivan Nevaжno

Гауно короче

1
Max Zol 13

кто все эти люди?

2
grawgraffw

куда лучше, чем ожидалось, надо сказать

-1
grawgraffw

если шо я не гоню на ГВ, просто дубляж мюзиклов это всегда очень скользкая дорожка

3
Олег Фамилия

Да науй нам ваши мюзиклы которые практически никому не нужны? Да и к томуже вообще не сочетаются с клипами! Вы лучше больше озвучку сюжета покажите

-5
Ely Maze

Так мюзикл и есть часть сюжета

-1
muxamor2011

кому нам ? озвучку не для тебя делают.

-3