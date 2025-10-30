GamesVoice представили русскую версию песни "Супергерой" - команда планирует адаптировать все песни в Alan Wake 2

Студия GamesVoice представила русскую адаптацию песни "Супергерой" из OST Alan Wake 2. Композицию исполнила Мария Коробейникова.

По словам команды, работа над музыкальной частью локализации активно продолжается: многие песни уже записаны и ждут выхода, хотя впереди ещё немало задач. GamesVoice планирует адаптировать весь вокал, звучащий в игре, за исключением финских треков.

Песня "Супергерой" играет между сюжетными эпизодами Alan Wake 2 и является одной из наиболее узнаваемых композиций проекта.