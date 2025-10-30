ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 3 010 оценок

GamesVoice представили русскую версию песни "Супергерой" - команда планирует адаптировать все песни в Alan Wake 2

AceTheKing AceTheKing

Студия GamesVoice представила русскую адаптацию песни "Супергерой" из OST Alan Wake 2. Композицию исполнила Мария Коробейникова.

По словам команды, работа над музыкальной частью локализации активно продолжается: многие песни уже записаны и ждут выхода, хотя впереди ещё немало задач. GamesVoice планирует адаптировать весь вокал, звучащий в игре, за исключением финских треков.

Песня "Супергерой" играет между сюжетными эпизодами Alan Wake 2 и является одной из наиболее узнаваемых композиций проекта.

12
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
BitMan_and_Roban

как по мне, это лишняя трата времени и ресурсов.

9
vertehwost

да там и оригинал то не ахти какая песня нафига ее перепивать еще более уныло , в пении изюминки нет своей

2