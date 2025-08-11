GamesVoice решила озвучить оставшиеся песни Alan Wake 2 на русском языке

GamesVoice сообщает отличные новости: по просьбам игроков студия вернулась к музыкальной составляющей Alan Wake 2 и решила переозвучить все оставшиеся песни (за исключением треков на финском языке).
По словам GamesVoice, работа над адаптацией песен велась несколько месяцев. Студия представила обновленную версию песни "Поэт и муза" в исполнении Михаила Сидоренко. Кроме того, в обновлённом звучании появятся и другие хиты "Старых богов Асгарда", которые фанаты могли слышать в Control и Alan Wake.
да всё уже не надо я 3 раза прошёл игру всё уже не хочу
а последняя песня.
Они уже давно перевели песню Вестник тьмы. Все пели хорошо, кроме актёра который озвучил Одина. Все мимо нот. Лучше бы вообще не брались за вокал. Оригинал короче лучше звучит, как по мне. А сама озвучка игры четкая.
Если бы на релизе озвучка была то норм
Блин, прошел три недели назад, а тут ещё доозвучили.