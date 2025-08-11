ЧАТ ИГРЫ
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 907 оценок

GamesVoice решила озвучить оставшиеся песни Alan Wake 2 на русском языке

AceTheKing AceTheKing

GamesVoice сообщает отличные новости: по просьбам игроков студия вернулась к музыкальной составляющей Alan Wake 2 и решила переозвучить все оставшиеся песни (за исключением треков на финском языке).

Alan Wake 2 "Русификатор текста и звука" [v1.2] {GamesVoice}

По словам GamesVoice, работа над адаптацией песен велась несколько месяцев. Студия представила обновленную версию песни "Поэт и муза" в исполнении Михаила Сидоренко. Кроме того, в обновлённом звучании появятся и другие хиты "Старых богов Асгарда", которые фанаты могли слышать в Control и Alan Wake.

Комментарии: 5
Igor Konuh

да всё уже не надо я 3 раза прошёл игру всё уже не хочу

3
ScherbanIgorPetrovich

а последняя песня.

Legend_of_the_Hero

Они уже давно перевели песню Вестник тьмы. Все пели хорошо, кроме актёра который озвучил Одина. Все мимо нот. Лучше бы вообще не брались за вокал. Оригинал короче лучше звучит, как по мне. А сама озвучка игры четкая.

2
ViksOne

Если бы на релизе озвучка была то норм

1
Barred

Блин, прошел три недели назад, а тут ещё доозвучили.