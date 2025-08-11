GamesVoice решила озвучить оставшиеся песни Alan Wake 2 на русском языке

GamesVoice сообщает отличные новости: по просьбам игроков студия вернулась к музыкальной составляющей Alan Wake 2 и решила переозвучить все оставшиеся песни (за исключением треков на финском языке).

По словам GamesVoice, работа над адаптацией песен велась несколько месяцев. Студия представила обновленную версию песни "Поэт и муза" в исполнении Михаила Сидоренко. Кроме того, в обновлённом звучании появятся и другие хиты "Старых богов Асгарда", которые фанаты могли слышать в Control и Alan Wake.