GamesVoice сообщила о том, что закончила запись озвучки для дополнения The Lake House к Alan Wake 2

GamesVoice поделились важными новостями: студия закончила запись озвучки для дополнения The Lake House к Alan Wake 2. На данный момент студия занимается сведением материала и начинает подготовку к тестированию. Так же GamesVoice показала фрагмент с озвучкой одного из персонажей.

Сергей Пономарев вновь озвучит Алана Уэйка, а Илья Исаев озвучит Алекса Кейси. Так же в озвучке приняли участие: Артур Иванов, Иван Жарков, Нина Малкина и другие актеры.

Ранее студия сообщала о том, что выход русской озвучки для Alan Wake 2 запланирован до конца этого года.