GamesVoice сообщила о том, что закончила запись озвучки для дополнения The Lake House к Alan Wake 2

GamesVoice поделились важными новостями: студия закончила запись озвучки для дополнения The Lake House к Alan Wake 2. На данный момент студия занимается сведением материала и начинает подготовку к тестированию. Так же GamesVoice показала фрагмент с озвучкой одного из персонажей.
Сергей Пономарев вновь озвучит Алана Уэйка, а Илья Исаев озвучит Алекса Кейси. Так же в озвучке приняли участие: Артур Иванов, Иван Жарков, Нина Малкина и другие актеры.
Ранее студия сообщала о том, что выход русской озвучки для Alan Wake 2 запланирован до конца этого года.
Ну что же. Вот и повод полностью перепройти игру в ближайшее время.
Наконец то смогу пройти
Только думал, скачать или подождать. Походу, еще можно подождать. Скорее всего в конце декабря и выйдет.
Бл наконец то, по 300 лет озвучивают, пока озвучат уже интерес к игре пропадёт
Стоп.. А основу они перевели? // Денис Кладиев
Наконец-то скоро можно будет поиграть. Сразу серию перепройду заодно.
Постить материал для донов. нда... ну что тут сказать, готовь веник.