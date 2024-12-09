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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 521 оценка

GamesVoice сообщила о том, что закончила запись озвучки для дополнения The Lake House к Alan Wake 2

AceTheKing
Новости

GamesVoice поделились важными новостями: студия закончила запись озвучки для дополнения The Lake House к Alan Wake 2. На данный момент студия занимается сведением материала и начинает подготовку к тестированию. Так же GamesVoice показала фрагмент с озвучкой одного из персонажей.

Сергей Пономарев вновь озвучит Алана Уэйка, а Илья Исаев озвучит Алекса Кейси. Так же в озвучке приняли участие: Артур Иванов, Иван Жарков, Нина Малкина и другие актеры.

Ранее студия сообщала о том, что выход русской озвучки для Alan Wake 2 запланирован до конца этого года.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Ну что же. Вот и повод полностью перепройти игру в ближайшее время.

8
ilya6969

Наконец то смогу пройти

4
Сергей Понащенко

Только думал, скачать или подождать. Походу, еще можно подождать. Скорее всего в конце декабря и выйдет.

1
TastelessGerman

Бл наконец то, по 300 лет озвучивают, пока озвучат уже интерес к игре пропадёт

0
Пользователь ВКонтакте

Стоп.. А основу они перевели? // Денис Кладиев

0
Кей Овальд

Наконец-то скоро можно будет поиграть. Сразу серию перепройду заодно.

0
muxamor2011

Постить материал для донов. нда... ну что тут сказать, готовь веник.

-2