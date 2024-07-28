GamesVoice успешно завершает сбор средств на локализацию дополнения Alan Wake 2: Night Springs

Команда энтузиастов GamesVoice продолжает радовать русскоязычных игроков своими проектами по локализации. Недавно они успешно завершили кампанию по сбору средств на озвучивание дополнения Night Springs для Alan Wake 2, тем самым расширяя масштабы своей работы над игрой.

Этот новый проект стал логичным продолжением предыдущей инициативы GamesVoice. Ранее команда уже собрала необходимую сумму для создания русской озвучки основной игры Alan Wake 2. Однако разработчики из Remedy Entertainment не остановились на достигнутом и выпустили дополнительный контент, что побудило GamesVoice также взяться за его локализацию. Для озвучивания Night Springs требовалось собрать 120 тысяч рублей. Благодаря активной поддержке сообщества, эта цель была достигнута к концу этого месяца.

Работа над озвучкой, между тем, продолжается. По текущим прогнозам, полная русская локализация Alan Wake 2, включающая как основную игру, так и дополнение Night Springs, должна стать доступной в течение 2024 года. Это значит, что совсем скоро поклонники серии смогут погрузиться в атмосферный мир игры на родном языке.