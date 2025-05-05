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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 759 оценок

GamesVoice выпустила обновление 1.02 для русской озвучки Alan Wake 2

AceTheKing AceTheKing

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновления 1.02 для русской озвучки Alan Wake 2 от Remedy Entertainment.

Alan Wake 2 "Русификатор текста и звука" [v1.2] {GamesVoice}

Основные изменения:

  • Внесены правки в субтитры;
  • Добавлен пропущенный телевизор в Комнате Писателя;
  • Небольшие изменения в тайминге у Кейси;
  • Улучшено звучание одной фразы Нормана;
  • Правки кода инсталлятора, исправлена вторичная ошибка при выборе пути.

Кроме того, вчера студия так же порадовала фанатов Звездных войн, выпустив обновление для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor:

Ко Дню "Звёздных войн" команда GamesVoice выпустила обновление 1.2 для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor
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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
qstnb

ждал ру озвучку, а игра оказалось полной хyйней

4
Кей Овальд

Кек, только прошёл. :)
Но ошибок в страницах рукописи было очень много, от съехавшего текста (три раза) до кучи отсутствующих пробелов после знаков препинания.
А вот в сабах, кстати, ничего такого не замечал.

1
koenigsegg22

Почему они некоторые песни не перевели?

Кей Овальд koenigsegg22

Хз. Но там такие песни... Главное, от Поэтов, перевели.

Dark_AssassinUA

Текст едет и в оригинале

Пользователь ВКонтакте

А она не сказала сколько ещё будет обновлений, случаем? // Coco Jamboo