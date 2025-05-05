GamesVoice выпустила обновление 1.02 для русской озвучки Alan Wake 2

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновления 1.02 для русской озвучки Alan Wake 2 от Remedy Entertainment.
Основные изменения:
- Внесены правки в субтитры;
- Добавлен пропущенный телевизор в Комнате Писателя;
- Небольшие изменения в тайминге у Кейси;
- Улучшено звучание одной фразы Нормана;
- Правки кода инсталлятора, исправлена вторичная ошибка при выборе пути.
Кроме того, вчера студия так же порадовала фанатов Звездных войн, выпустив обновление для русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor:
ждал ру озвучку, а игра оказалось полной хyйней
Кек, только прошёл. :)
Но ошибок в страницах рукописи было очень много, от съехавшего текста (три раза) до кучи отсутствующих пробелов после знаков препинания.
А вот в сабах, кстати, ничего такого не замечал.
Почему они некоторые песни не перевели?
Хз. Но там такие песни... Главное, от Поэтов, перевели.
Текст едет и в оригинале
А она не сказала сколько ещё будет обновлений, случаем? // Coco Jamboo