GamesVoice выпустила русскую версию песни Wide Awake из Alan Wake 2 и рассказала о ходе локализации саундтрека

Студия GamesVoice представила русскоязычную версию композиции Wide Awake из саундтрека Alan Wake 2. Песня получила название «Дурной сон», а её исполнителем выступил Александр Макаров — вокалист группы «Моя подруга Катрин».
Новая работа стала частью масштабного проекта по локализации музыкального сопровождения Alan Wake 2. В GamesVoice отметили, что продолжают трудиться над адаптацией саундтрека и пока не готовы говорить о скором завершении проекта. По словам представителей студии, после публикации русской версии знаменитого музыкального эпизода из игры команда установила для себя очень высокую планку качества и стремится сохранить этот уровень во всех последующих композициях.
Разработчики локализации подчеркнули, что работа над музыкальным материалом требует значительных усилий. Речь идёт не только о переводе текста, но и о сохранении ритма, атмосферы и эмоциональной подачи оригинальных песен, которые играют важную роль в повествовании Alan Wake 2.
В студии пообещали, что поклонников ждут новые материалы и анонсы, связанные с музыкальной локализацией. GamesVoice также поблагодарила аудиторию за поддержку и терпение, отметив, что впереди ещё немало интересных релизов.
Alan Wake 2 от Remedy Entertainment получила широкую известность не только благодаря сюжету и визуальному стилю, но и за счёт необычного музыкального сопровождения, которое стало одной из ключевых особенностей игры. Поэтому работа над русскими версиями песен остаётся одним из самых заметных проектов сообщества локализаторов последних лет.
жаль что игра дерьмо
Мне нравится. Прикольная песня