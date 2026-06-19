GamesVoice выпустила русскую версию песни Wide Awake из Alan Wake 2 и рассказала о ходе локализации саундтрека

Студия GamesVoice представила русскоязычную версию композиции Wide Awake из саундтрека Alan Wake 2. Песня получила название «Дурной сон», а её исполнителем выступил Александр Макаров — вокалист группы «Моя подруга Катрин».

Новая работа стала частью масштабного проекта по локализации музыкального сопровождения Alan Wake 2. В GamesVoice отметили, что продолжают трудиться над адаптацией саундтрека и пока не готовы говорить о скором завершении проекта. По словам представителей студии, после публикации русской версии знаменитого музыкального эпизода из игры команда установила для себя очень высокую планку качества и стремится сохранить этот уровень во всех последующих композициях.

Разработчики локализации подчеркнули, что работа над музыкальным материалом требует значительных усилий. Речь идёт не только о переводе текста, но и о сохранении ритма, атмосферы и эмоциональной подачи оригинальных песен, которые играют важную роль в повествовании Alan Wake 2.

В студии пообещали, что поклонников ждут новые материалы и анонсы, связанные с музыкальной локализацией. GamesVoice также поблагодарила аудиторию за поддержку и терпение, отметив, что впереди ещё немало интересных релизов.

Alan Wake 2 от Remedy Entertainment получила широкую известность не только благодаря сюжету и визуальному стилю, но и за счёт необычного музыкального сопровождения, которое стало одной из ключевых особенностей игры. Поэтому работа над русскими версиями песен остаётся одним из самых заметных проектов сообщества локализаторов последних лет.