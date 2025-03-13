GamesVoice выпустили русскую озвучку для мини-сериала "Брайт Фоллс" - приквела Alan Wake

Студия GamesVoice сообщила о релизе русского дубляжа для мини-сериала "Брайт Фоллс" - приквела к оригинальной Alan Wake. Сериал озвучили актеры, которые задействованы в локализациях от GamesVoice для игр Remedy.
Кроме того, студия поделилась состоянием производства русской озвучки Alan Wake 2: был проведен первый этап тестирования, записаны и сведены правки. GamesVoice отметили, что релиз русской озвучки для игры неуклонно приближается.
Русская озвучка Alan Wake 2 будет включать в себя так же дубляж всех вышедших DLC для игры.
Не так чтобы актуально, но всё равно молодцы)
лучше бы для алана выпустили озвучку, а то уже год переносят // Елисей Щуров
Шикарно. Как раз перед релизом озвучки на Вейка 2 перепрохожу серию и это очень кстати.
Прошел треть игры в том году,услышал о ру озвучке и решил ждать.прошел год...)
6 серий по 5 минут каждая.. Даже начинатт не буду // Александр Королёв
Алан шлак 2 ужасная игра без оптимизации и графика древняя
Во что ты играеш интересно ,если все игры шлак?Что ты вообще на этом сайте делаеш троль.