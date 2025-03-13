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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 628 оценок

GamesVoice выпустили русскую озвучку для мини-сериала "Брайт Фоллс" - приквела Alan Wake

AceTheKing
Новости

Студия GamesVoice сообщила о релизе русского дубляжа для мини-сериала "Брайт Фоллс" - приквела к оригинальной Alan Wake. Сериал озвучили актеры, которые задействованы в локализациях от GamesVoice для игр Remedy.

Кроме того, студия поделилась состоянием производства русской озвучки Alan Wake 2: был проведен первый этап тестирования, записаны и сведены правки. GamesVoice отметили, что релиз русской озвучки для игры неуклонно приближается.

Русская озвучка Alan Wake 2 будет включать в себя так же дубляж всех вышедших DLC для игры.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Не так чтобы актуально, но всё равно молодцы)

4
Пользователь ВКонтакте

лучше бы для алана выпустили озвучку, а то уже год переносят // Елисей Щуров

1
Кей Овальд

Шикарно. Как раз перед релизом озвучки на Вейка 2 перепрохожу серию и это очень кстати.

0
SteadyMorgathus

Прошел треть игры в том году,услышал о ру озвучке и решил ждать.прошел год...)

0
Пользователь ВКонтакте

6 серий по 5 минут каждая.. Даже начинатт не буду // Александр Королёв

-1
Fatcannabis

Алан шлак 2 ужасная игра без оптимизации и графика древняя

-1
SteadyMorgathus

Во что ты играеш интересно ,если все игры шлак?Что ты вообще на этом сайте делаеш троль.

0