GamesVoice выпустили русскую озвучку для мини-сериала "Брайт Фоллс" - приквела Alan Wake

Студия GamesVoice сообщила о релизе русского дубляжа для мини-сериала "Брайт Фоллс" - приквела к оригинальной Alan Wake. Сериал озвучили актеры, которые задействованы в локализациях от GamesVoice для игр Remedy.

Кроме того, студия поделилась состоянием производства русской озвучки Alan Wake 2: был проведен первый этап тестирования, записаны и сведены правки. GamesVoice отметили, что релиз русской озвучки для игры неуклонно приближается.

Русская озвучка Alan Wake 2 будет включать в себя так же дубляж всех вышедших DLC для игры.