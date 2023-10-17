Геймдиректор Alan Wake 2 заявил, что идея с двумя протагонистами существовала еще до начала разработки концепции

Игра Alan Wake 2 выходит в конце этого месяца, и Remedy Entertainment называет ее самым масштабным проектом. Помимо большего количества открытых пространств и продолжительности игры, превышающей 20 часов, в игре также два главных героя - автор, переживающий не лучшие времена, Алан Уэйк и новичок Сага Андерсон, специалист ФБР, прибывший в Брайт Фоллс для расследования серии убийств.
Учитывая то, как долго разрабатывается Alan Wake 2, когда впервые возникла идея о двух главных героях? Поскольку игра делится примерно 50/50 между частями Уэйка и Андерсона, насколько сложно было добиться того, чтобы они были уникальны и в то же время составляли единую историю? Журналисты поговорили с директором игры Кайлом Роули (Kyle Rowley), чтобы узнать больше.
Идея двух играбельных персонажей возникла еще до того, как мы начали разрабатывать концепцию игры. Это была очень высокоуровневая повествовательная идея от Сэма, еще во времена работы над Quantum Break. Мы не представляли, как это будет работать, какова будет структура игры, но мы знали, что хотим это сделать. Мы пытались (и не смогли) сделать несколько протагонистов в наших предыдущих играх.
Сага также помогает освоиться новым игрокам, не знакомым с событиями первой игры.
Сейчас, спустя 13 лет после выхода первой игры, мы считаем, что Сага выступает в роли очень важного персонажа для игроков, которые не играли в первую игру. В начале игры она ничего не знает о событиях Alan Wake 1, поэтому, узнавая, что произошло, и раскрывая эту сверхъестественную тайну, игроки проходят этот путь вместе с ней.
Что касается проблем, связанных с тем, что каждый персонаж должен быть разным, Роули сказал:
Для нас было важно, чтобы геймплей двух разных персонажей был знакомым при переключении, чтобы не было ощущения, что каждый раз приходится учиться играть в новую игру, но в то же время мы хотели, чтобы каждый из них чувствовал себя уникальным. В целом, у нас одинаковые элементы управления, одинаковые концепции высокого уровня, но их ситуации и индивидуальные роли в сюжете придают каждой механике свой контекст.
Alan Wake 2 выходит 27 октября для Xbox Series X/S, PS5 и PC в Epic Games Store.
щас будут минусить, но мне пофиг. идея состоит только в том, чтобы угодить повестке. я заметил тенденцию добавлять в игры и фильмы, где ГГ изначально белый - напарника темнокожего, а потом постепенно вытеснять им первоначального протагониста (как бы заменяя его). первый опыт был с Капитаном Америка, потом с Питером Паркером, и вот теперь на очереди Алан Вейк. это всё выглядит крайне кринжово, но именно на таких условиях сейчас выделяются средства на разработку игр для крупных западных студий
Да, далеко не первый раз такое.
Или заменять на женщину как в гирс оф вар или в последних ассасин крида и call of duty 2019
Идея с двумя персонажами возникла еще в первом резике, а у вас идея была в том чтобы запихнуть в игру макаку.