Глава Epic Games подтвердил, что Alan Wake 2 не выйдет в Steam

Alan Wake 2 не выйдет в Steam. Об этом заявил Тим Суини, глава Epic Games — компании, которая финансировала разработку игры и которая, по-видимому, имеет последнее слово в вопросе о том, где ее издавать.
Суини высказался по этому поводу в ответ на сообщение пользователя Reddit Freaky_Ass_69_God, который сказал ему, что с радостью купит игру, но сделает это только в Steam, потому что «не фанат Epic Games Store». Далее в сообщении спрашивалось, будет ли Alan Wake 2 выпущена в Steam через год или два. Ответ был четким и однозначным: «Игра не выйдет в Steam».
Alan Wake 2 не имела большого коммерческого успеха. На данный момент считается, что продано около 1,8 миллиона копий. Согласно финансовым отчетам, опубликованным студией-разработчиком Remedy Entertainment, Epic Games полностью профинансировала игру, которая пока не принесла прибыли. В конце концов, без денег Суини и компании игра, скорее всего, никогда бы не была создана. Появление игры в Steam, безусловно, может привести к увеличению продаж, но Epic Games может рассматривать убытки, вызванные отсутствием публикации в магазине Valve, как своего рода инвестиции в привлечение большего числа пользователей в Epic Games Store.
Наконец то правду сказали.Я эту нудятину пытался пройти и дропнул.А Сайлент Хилл 2 ремейк всю прошел.
СХ то тоже перезатянули.
Не очень то и хотелось.
И как, EGS обрёл колоссальный массовый успех, или люди как и раньше заходят туда раз в полгода чтобы забрать интересующую их халяву и забыть о нём ещё на полгода? Сколько уже минуло лет с момента его первых громких заявлений, а Тим Свиньи как вставлял себе палки в колёса и заодно в жопу, так и продолжает это делать.
Так EGS и не обрёл колоссальный успех. Колоссальный успех обрёл Fortnite. И он до сих пор приносит огромное количество денег, которое надо куда-то тратить. Вот они и инвестируют во всякое, а сам EGS остаётся убыточным
Первая часть очень качественная, прошел ее с удовольствием, но вторую чтобы пройти дропнул ее 2 раза, потом где то через полгода все таки выбил платину. Очень ждал вторую часть а тут это, мне больше Silent Hill понравился, тоже сделан дешево но качественно
Согласен про 1 часть, я первый раз играл её перед выходом 2 части, и как же она безумно понравилась, но в длс уже заметил проблески обосратости ( я ещё подумал может мне показалось) а не когда вышла 2 часть всё стало на свои места.
Очередная раздутая новость. Какой ещё ответ этот бравый пользователь Reddit ожидал услышать?
Интересно почему? Возможно эти из-за того, что кто-то выкупил эксклюзивность? Да не)
Выкупили эксклюзивность? Ничего, что они разработку профинансировали, и без них этой игры бы не было?
А почему? Игра неплохая. Кто-то ругает за повестку, но на всю игру найдется таких моментов максимум 2-3. У игры есть проблемы конечно, но явно недостаточно для того, чтобы ее так хейтили как здесь
И, Диванный Боец, удивлен, что ты до сих пор не скинул привычные 2 изображения, которые типа подтверждают, что игра "глубоко инклюзивная"
Если бы они выпустили игру в Стиме то могли бы еще пару миллионов долларов собрать но видимо деньги им не нужны.Ну пусть не ноют что игра до сих пор не может окупится.
А на пг мне усерались что самая лучшая игра и главное продаваемая.
Никто это не говорил.
Все говорили что это стандартная ситуация у Ремеди и окупаемость их игр обычно занимает год-другой и работают они в надежде на долгосрочную перспективу.
У них в принципе со времен Макс Пейн 1 не было сразу комерчески успешных игр.
Тогда сделай игру доступной для покупки в России, Тим.
// Максим Леонов
EGS провал Алан 2 недобрал. Тим мы финансировали разработку игра не взлетела потомучто это EGS где нет базы но выпускать там где она есть я не буду принципиально 😂😂😂 . Вопрос зачем ты вообще игру финансировал если не хочешь еë продать спустя год в другом месте, какая вообще сейчас разница если она прибыли и так не приносит уже в долгосроке это бред полный чушь сидит лепит.
Ну не выйдет, так не купим! сами же от покупателей отказываетесь! дурачье!
Очень хорошо этой помойки сами знаете где на свалке и в печке где ее ждет 10.000 градусов огня