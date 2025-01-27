Глава Epic Games подтвердил, что Alan Wake 2 не выйдет в Steam

Alan Wake 2 не выйдет в Steam. Об этом заявил Тим Суини, глава Epic Games — компании, которая финансировала разработку игры и которая, по-видимому, имеет последнее слово в вопросе о том, где ее издавать.

Суини высказался по этому поводу в ответ на сообщение пользователя Reddit Freaky_Ass_69_God, который сказал ему, что с радостью купит игру, но сделает это только в Steam, потому что «не фанат Epic Games Store». Далее в сообщении спрашивалось, будет ли Alan Wake 2 выпущена в Steam через год или два. Ответ был четким и однозначным: «Игра не выйдет в Steam».

Alan Wake 2 не имела большого коммерческого успеха. На данный момент считается, что продано около 1,8 миллиона копий. Согласно финансовым отчетам, опубликованным студией-разработчиком Remedy Entertainment, Epic Games полностью профинансировала игру, которая пока не принесла прибыли. В конце концов, без денег Суини и компании игра, скорее всего, никогда бы не была создана. Появление игры в Steam, безусловно, может привести к увеличению продаж, но Epic Games может рассматривать убытки, вызванные отсутствием публикации в магазине Valve, как своего рода инвестиции в привлечение большего числа пользователей в Epic Games Store.