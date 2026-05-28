Глава Remedy: ИИ не сможет создать игры уровня Alan Wake 2

Новый CEO Remedy Жан-Шарль Годешон считает, что искусственный интеллект в ближайшие годы не сделает разработку игр дешевле — особенно если речь идёт о проектах уровня Alan Wake 2.
По словам руководителя студии, многие переоценивают возможности ИИ и ошибочно думают, что нейросети способны серьёзно сократить расходы на производство крупных игр.
«Попробуйте сделать Alan Wake 2 с помощью ИИ — и посмотрим, что получится», — заявил Годешон.
Он подчеркнул, что Remedy всегда экспериментировала с новыми технологиями, однако компания не собирается использовать ИИ в творческих аспектах разработки или в том, что напрямую видит игрок.
Годешон также отметил, что создание необычных сюжетных и атмосферных проектов всё ещё требует человеческого подхода, а не автоматизации.
И слава Богу. Alan Wake 2 это шлак
Так и пусть из своей берлоги не вылезает. Уже посветил своими кривыми руками из пятой точки. Спасибо за убогий Alan Wake 2. Это каким надо гоем быть что, бы такое играть.
Такую психоделию любой ИИ сможет создать.
Может ии не сможет такую игру создать , но оптимизация скорее всего будет лучше чем у Alan wake 2
