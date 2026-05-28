Глава Remedy: ИИ не сможет создать игры уровня Alan Wake 2

Новый CEO Remedy Жан-Шарль Годешон считает, что искусственный интеллект в ближайшие годы не сделает разработку игр дешевле — особенно если речь идёт о проектах уровня Alan Wake 2.

По словам руководителя студии, многие переоценивают возможности ИИ и ошибочно думают, что нейросети способны серьёзно сократить расходы на производство крупных игр.

«Попробуйте сделать Alan Wake 2 с помощью ИИ — и посмотрим, что получится», — заявил Годешон.

Он подчеркнул, что Remedy всегда экспериментировала с новыми технологиями, однако компания не собирается использовать ИИ в творческих аспектах разработки или в том, что напрямую видит игрок.

Годешон также отметил, что создание необычных сюжетных и атмосферных проектов всё ещё требует человеческого подхода, а не автоматизации.