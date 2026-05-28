Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 3 147 оценок

Глава Remedy: ИИ не сможет создать игры уровня Alan Wake 2

IKarasik IKarasik

Новый CEO Remedy Жан-Шарль Годешон считает, что искусственный интеллект в ближайшие годы не сделает разработку игр дешевле — особенно если речь идёт о проектах уровня Alan Wake 2.

По словам руководителя студии, многие переоценивают возможности ИИ и ошибочно думают, что нейросети способны серьёзно сократить расходы на производство крупных игр.

«Попробуйте сделать Alan Wake 2 с помощью ИИ — и посмотрим, что получится», — заявил Годешон.

Он подчеркнул, что Remedy всегда экспериментировала с новыми технологиями, однако компания не собирается использовать ИИ в творческих аспектах разработки или в том, что напрямую видит игрок.

Годешон также отметил, что создание необычных сюжетных и атмосферных проектов всё ещё требует человеческого подхода, а не автоматизации.

Твоя Мaмкa

И слава Богу. Alan Wake 2 это шлак

Fyrix

Так и пусть из своей берлоги не вылезает. Уже посветил своими кривыми руками из пятой точки. Спасибо за убогий Alan Wake 2. Это каким надо гоем быть что, бы такое играть.

Pаrallax

Такую психоделию любой ИИ сможет создать.

Akmal Rj

Может ии не сможет такую игру создать , но оптимизация скорее всего будет лучше чем у Alan wake 2

Abarmot90

Когда в steam?

