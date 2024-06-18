Игроки Alan Wake 2 смогут выиграть видеокарту GeForce RTX 4090

Как и было обещано ранее, в Alan Wake 2 появилось обновление с фоторежимом. В связи с этим Remedy устраивает конкурс. Начиная с сегодняшнего дня и до 8 июля 2024 года игроки могут присылать свои лучшие снимки, сделанные в фоторежиме в Alan Wake 2. Для участия в конкурсе игроки должны опубликовать снимок с хэштегом #AW2Photography в тексте сообщения на X (бывший Twitter) или Instagram.
После 8 июля члены жюри, состоящего из сотрудников Remedy Entertainment, рассмотрят работы игроков и назовут победителя. Чтобы стать участником конкурса, вам должно быть не меньше 18 лет. С полными правилами и условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Remedy.
Remedy приготовила следующие призы для трех лучших работ:
- Первое место: видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU Founders Edition
- Второе место: толстовка Makia x Alan Wake Cultist + альбом The Art and Making of Control
- Третье место: термос Airam x Alan Wake + кружка Oh Deer Diner.
Не очень понимаю зачем там фоторежим
никогда в жизни ничего не выигрывал
точно так же
Уже даже знаю кто выиграет. discophotomode конечно-же.
капец, сейчас даже игры старее не на чем запустить
Я лично не встречал никого в интернете, кто бы написал Вот я выиграл что то ..
Кому это устаревшее ведро нужно, лучше бы 5090 разыгрывали осенью
А можно мне это ведро, пожалуйста
"Прости,но ты из России" // Василий Колтун