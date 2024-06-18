ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 312 оценок

Игроки Alan Wake 2 смогут выиграть видеокарту GeForce RTX 4090

Gruz_
Новости

Как и было обещано ранее, в Alan Wake 2 появилось обновление с фоторежимом. В связи с этим Remedy устраивает конкурс. Начиная с сегодняшнего дня и до 8 июля 2024 года игроки могут присылать свои лучшие снимки, сделанные в фоторежиме в Alan Wake 2. Для участия в конкурсе игроки должны опубликовать снимок с хэштегом #AW2Photography в тексте сообщения на X (бывший Twitter) или Instagram.

После 8 июля члены жюри, состоящего из сотрудников Remedy Entertainment, рассмотрят работы игроков и назовут победителя. Чтобы стать участником конкурса, вам должно быть не меньше 18 лет. С полными правилами и условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Remedy.

Remedy приготовила следующие призы для трех лучших работ:

  • Первое место: видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU Founders Edition
  • Второе место: толстовка Makia x Alan Wake Cultist + альбом The Art and Making of Control
  • Третье место: термос Airam x Alan Wake + кружка Oh Deer Diner.
-14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
luVol

Не очень понимаю зачем там фоторежим

2
Александр Мотошвили

никогда в жизни ничего не выигрывал

1
Rorschach93

точно так же

1
DamirFelix

Уже даже знаю кто выиграет. discophotomode конечно-же.

0
Rorschach93

капец, сейчас даже игры старее не на чем запустить

0
PastoralUpton

Я лично не встречал никого в интернете, кто бы написал Вот я выиграл что то ..

0
caliskan

Кому это устаревшее ведро нужно, лучше бы 5090 разыгрывали осенью

-1
Predator556

А можно мне это ведро, пожалуйста

0
Пользователь ВКонтакте

"Прости,но ты из России" // Василий Колтун

-2