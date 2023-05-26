Игроки недовольны отсутствием физического релиза Alan Wake 2

Релиз Alan Wake 2 быстро приближается, теперь с точной датой выхода (17 октября) и впечатляющим новым трейлером на последней выставке PlayStation Showcase. Однако, фанаты остались сильно недовольны после новости о том, что игра выйдет только в цифровом формате; отсутствие физического издания действительно раздражает их
Разработчики называют несколько причин своего решения. Во-первых, они указывают на наличие современных цифровых консолей, таких как PlayStation 5 Digital Edition и Xbox Series S, как на важный фактор. Во-вторых, они отмечают, что отказ от физического диска позволяет им сохранить цену игры на солидном уровне 59,99 долларов для консольных версий, в то же время сэкономив десять долларов для ПК.
Наконец, разработчики выражают свое желание избежать продажи неполного диска, который потребовал бы загрузки в первый день, поскольку это не принесет большого удовольствия фанатам.
В недавней ветке Reddit фанаты выразили свое разочарование такими комментариями, как «ОЧЕНЬ разочаровывает», «Это меня огорчает» и «Что за чертовщина». В Твиттере настроения остаются неизменными: многие люди не только критикуют это решение, но и рассматривают его как часть более широкой тенденции к постепенному исчезновению физических игр, как предполагают jackal27, SmugKaiSupreme и TheOtakuSpartan. Кроме того, давние фанаты, такие как DragonkinSverd, убиты горем из-за того, что Alan Wake 2 не получит коллекционного издания, как её предшественница.
То, как Remedy формулирует свое объявление, демонстрируя явную приверженность и страсть к тому, что лучше для фанатов, также усугубляет эти предчувствия, поскольку решение также вызвано другой тенденцией; это прямой ответ на повышение цен на 10 долларов, которое стало слишком распространенным явлением в современных релиза AAA-игр.
Возможно после будет, многие игры потом получали его.
Да ладно вам, в турции на пс5 игру можно за 2к рублей забрать вы где еще видели в современном мире AAA проект за 2 тысячи рублей? Тем более, на выходе постоянно бывают какие-то задержки с доставкой физического носителя и прочего, то есть пока все будут играть вы будете ждать? Оно вам надо? Как я понял недовольны только западные игроки у которых еще dialup интернет и они просто неделю релиз скачивать будут, в РФ же у большинства уже гигабитный инет и им все равно.
Очень удивлен был, увидев нового ассасина в сторе турции за 450
Подождать не проблема, игр и так столько, что на все интересующее бы время найти. Задержки бывают с единицами, из последнего задержек не было, часть вообще за пару недель до релиза были, такие как RE4R.
Да, у ассасина с ценой точно баг.А вот насчет алак вейка непонятно.
Тоже баг, цена на боксе отличается
А теперь еще и цифровой в России недоступен :)
Это ппц, только выразил ремеди респект и вчера сделал предзаказ, интересно теперь вернут ли деньги по канону как обычно это делаю в эпик геймс
Странно как-то. Эпики являются издателем и по суть блочить не должны. Тоже хотел купить. Теперь если не разблочат, только зеленый стим.
Вполне ожидаемо.
Надеюсь THQ там зарешает. Цифру на консолях брать это деньги на ветер