Игроки недовольны отсутствием физического релиза Alan Wake 2 ©

Релиз Alan Wake 2 быстро приближается, теперь с точной датой выхода (17 октября) и впечатляющим новым трейлером на последней выставке PlayStation Showcase. Однако, фанаты остались сильно недовольны после новости о том, что игра выйдет только в цифровом формате; отсутствие физического издания действительно раздражает их

Разработчики называют несколько причин своего решения. Во-первых, они указывают на наличие современных цифровых консолей, таких как PlayStation 5 Digital Edition и Xbox Series S, как на важный фактор. Во-вторых, они отмечают, что отказ от физического диска позволяет им сохранить цену игры на солидном уровне 59,99 долларов для консольных версий, в то же время сэкономив десять долларов для ПК.

Наконец, разработчики выражают свое желание избежать продажи неполного диска, который потребовал бы загрузки в первый день, поскольку это не принесет большого удовольствия фанатам.

В недавней ветке Reddit фанаты выразили свое разочарование такими комментариями, как «ОЧЕНЬ разочаровывает», «Это меня огорчает» и «Что за чертовщина». В Твиттере настроения остаются неизменными: многие люди не только критикуют это решение, но и рассматривают его как часть более широкой тенденции к постепенному исчезновению физических игр, как предполагают jackal27, SmugKaiSupreme и TheOtakuSpartan. Кроме того, давние фанаты, такие как DragonkinSverd, убиты горем из-за того, что Alan Wake 2 не получит коллекционного издания, как её предшественница.

То, как Remedy формулирует свое объявление, демонстрируя явную приверженность и страсть к тому, что лучше для фанатов, также усугубляет эти предчувствия, поскольку решение также вызвано другой тенденцией; это прямой ответ на повышение цен на 10 долларов, которое стало слишком распространенным явлением в современных релиза AAA-игр.