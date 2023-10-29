Игроки высоко оценили Alan Wake 2: игра получила 4,8 балла из 5 в EGS и PlayStation Store

Alan Wake 2 вышла 27 октября. Игроки уже поделились своими оценками, и они достаточно высоки. На странице Epic Games Store игра получила 4,8 балла из 5. Аналогичная ситуация и в PlayStation Store. Там Alan Wake 2 получила 4,88 из 5. Xbox-геймеры также высоко оценили игру — 4,6 из 5.
На агрегаторе рецензий Metacritic СМИ выставили 92 балла для ПК-версии и 88 для PS5.
Alan Wake 2 доступна на ПК (EGS), PlayStation 5 и Xbox Series.
А от этой оценки оптимизация появится?)
Оптимизация не может появиться на твоём ведре, но не все бомжи в мире и выставили игре достойные оценки!
Уж явно моё "ведро" мощнее твоего
Если ты ноешь про оптимизацию, то твоё ведро запустило его в 10 кадров
Л-логика. Глянь мои скрины ниже и скажи где ты увидел там 10
Ты походу банальных вещей вообще не понимаешь, да хоть сколько кадров, с оптимизацией проблемы эт факт. Хотя откуда тебе это знать, у тя походу и запустить её не на чем
А я играю на компьютере. На вёдрах играть не пробовал. Не представляю, как люди умудряются играть на вёдрах, да ещё жаловаться на оптимизацию. В вёдрах воду носить надо, а не в игры играть. Для игр есть компьютеры. Ну или консольки.
сразу говорю у меня есть пк который игру без проблем потянет, но мы последние два года медленно открывали окно для обосранной оптимизации как данность. сейчас уже можно смело заявлять что окно бесповоротно распахнуто, мамонты никогда ничему не научатся
Забавно что ток с FSR она работает что можно назвать адекватно, чёт мне кажется и с DLSS тоже. Но стоит её откл, на сколько это вообще возможно, так как обычных настроек похоже это не предусмотрено начинаются приколы. Есть ещё другой скрин где видео больше загружена но там по вольтажу куда меньше. зато уже 45 фпс)) Кста меньше 40 он и не смог просесть. Короче забил, часть настрое с ультра на высокие и так погнал. быстрее пройду чем дожидаться пока починят
Игра у меня с включённой трассировкой забивает 16 гб видеопамяти почти под завязку в 1440p. Ладно там в 4кей, но в 1440p - это бред же. И сама игра мыльная даже с DLAA.
Трассировку я даже не трогаю, у меня АМД я про неё забыл)
А мыльная она ещё по причине что у неё как я понял нет настройки резкости конкретно для апскейла. Ну во всяком случае у FSR, даже на моих скриншотах заметно с вкл и выкл разница, одно радует хоть в драйвере включена, но она один фиг не то. Когда в игре есть эта настройка можно так чёткости выкрутить что на глаз так и не заметно даже будет. А так тоже в 2k играю
Плюс тут как фильтр какой то стоит. В целом визуал, ну короче сразу видно на каком двигле делали если запускал прошлые игры на этом движке, особенно это заметно в лесу. Ток допустим в ремнам 2 или как она, она как будто без этого фильтра, а тут мне кажется ремейк sh2 будет очень похож и экз Майков про бабу с шизой, из за жанра, типо нагнетает. Мож он и мылит больше всего
Без трассировки тоже мыло мыльное. в нативном 4к+ DLAA то же самое. Там либо явный motion blur навален, либо что-то ещё. Игра тёмная, какого-то вау графона, который мог бы оправдать такую производительность в камерной игре на 4080, найдено не было
Вырубай нахер эту трассировку, с ней разницы не пришей кобыле хвост, разница только в падении кадров в половину! И длаа не включай, оно тоже потихой садит кадровую частоту! Включи через конфиг родное разрешение, нативное и сглаживание fxaa, и играй, картинка чёткая не мыльная, и нормально идёт!
Ну если откинуть производительность которая нынче во всех играх превосходная, нет, то пока игра сильно больше первой части нравится. Сюжет еще сильнее закрутили плюс все это уже объединили с миром Контрол в итоге интересно и хочется уже вторую часть Контро увидеть. С геймплеем к сожалению ничего придумать нового не смогли и просто сделали больший упор на повествовании нежили экшене. Не лучшее решение проблемы но уж лучше так нежили в первой части, эта однотипная и постоянная стрельба с фонариком откровенно к середине игры задолбала и проходить первую часть после середины пришлось уже через силу, тут же этого пока нет, сюжета больше вываливают, а стрельбу вставляют как правило как кульминацию. В общем получился занятный хоррор-триллеры в духе каких нибудь Секретных материалов или Грани впрочем как все последние игры Рэмиди, получаются у них такие меры надо признать очень и очень хорошо.
Мда,Отзывы игроков так до сих пор и не добавили.
Зная игры Ремеди, уверен, что высокие оценки оправданы. Хотя за оптимизацию балл можно и снять.
высокие настройки , рт средние длсс баланс , лок 30фпс через нвидиа инспектор от этого картинка плавней как на консолях чем просто лок
система rtx2070super 16ram разен5 3600
игра отличная , теперь это хоррор детектив и он на голову выше причудливого резизика коем многие видал сравнивают
графика тут уже реально некстген все фичи от нвидии вкрутили
и многие не понимают тут даже низкие настройки графики могут быть даже выше чем высокие в других играх
Зачем ? если можно в панели нвидиа залочить
затем что там будет дерганная картинка
через нвиди инспектор лок ставиться на половину герцовки монитора
так же прирендер на 3 так плавней картинка будет
и так же лок в рива тюнер на 30 и в игре включить вертикалку
и получается картинка ровная в 30кадров с ровным фреймтаймом как на консолях
а если просто лок поставить то картинка будет дерганная
так же проходил киберпанк там картинка ровная без задержек и прочей херни
Ну так бы и сказал, что ты поставил не ограничения фпс, которое есть в нивиди панели, а ограничил частоту обновления
Ну, не знаю пробовал, на риватюнер картинка плавнее
Кстати сравнивали риватюнер и лок фпс в панели нвидиа., так же был фремрейт ровный и картинка плавная
попробуй как у меня лучше будет !
ну если 30 ставить то реально картинка ровная как на консолях прям
всегда этой штукой пользуюсь
И задержка большая, в отличие от риватюнер
Согласен 👍 с оценками. Игра просто отличная. Чисто мое мнение. Графика действительно некстген.
Я не в курсе, скажите - а за тёмного персонажа играть обязательно тут или по желанию?
Обязательно
странно что это не линкольн написал
Для меня пока 0 из 5, потому что для меня на ПК не выпустили. А пиратку качать мне религия не позволяет.
Тебе к психиатру дорога, хотя случай очень запущенный, не факт, что поможет!