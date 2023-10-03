Игровое время Alan Wake 2 разделено поровну между двумя главными героями

Alan Wake 2 выглядит так, будто во многих отношениях она будет существенно отличаться от своей предшественницы, и что особенно выделяется на данный момент, так это тот факт, что в центре внимания будут два главных героя – к Алану Уэйку присоединится Сага Андерсон, агент ФБР, которая приезжает в Брайт-Фолс, чтобы расследовать серию ритуальных убийств.
Но сколько времени мы проведем в роли каждого из них? Будет ли один главный герой играть большую роль, чем другой, или Alan Wake 2 предоставит им обоим одинаковое экранное время? По словам директора игры Кайла Роули, следует ожидать последнего.
В недавнем интервью Роули сказал, что соотношение между игровыми разделами Алана и Саги составляет «примерно 50 на 50», что «казалось правильным» для темпа игры.
«Это примерно 50 на 50», — сказал Роули. «Очевидно, что мы создаем продолжение Alan Wake, поэтому нам нужно убедиться, что мы хотим представить Алана как персонажа. Но с точки зрения темпа нам показалось, что 50 на 50 нам подходит. Алан также присутствует в истории Саги, так что он не только в Темном месте, которое мы показывали в трейлерах и тому подобном, но и в некоторых других местах».
Ранее было подтверждено, что Alan Wake 2 будет длиться более 20 часов, что делает ее самой продолжительной игрой Remedy Entertainment, а это значит, что мы рассчитываем примерно на 10 часов на каждого главного героя. Конечно, учитывая тот факт, что, как упомянул Роули, истории Алана и Саги будут взаимосвязаны, справедливо предположить, что они также будут пересекаться друг с другом.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
ничего страшного пацаны, будет мод где мы 20 часов играем за мужика