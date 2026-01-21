Издатель Baldur's Gate 3 и Divinity считает, что эксклюзивность в EGS лишила авторов Alan Wake 2 сотен миллионов

Историю релиза Alan Wake 2 можно смело считать своеобразным парадоксом современной игровой индустрии. Игра вроде бы собрала достаточно приличных наград, получила высочайшие оценки критиков, похвалу за смелый нарратив и отличные отзывы геймеров, но при этом до сих пор не может полностью окупить затраты на производство. Пока игрокигадают, почему продажи идут так туго, Майкл Даус, издательский директор Baldur's Gate 3 в команде Larian Studios, выступил с жесткой критикой стратегии Epic Games, заявив, что сделка с EGS, возможно, принесла Remedy больше вреда, чем пользы.

Дискуссия разгорелась в соцсетях после очередного заявления Тима Суини о том, что конкуренция магазинов выгодна всем. Даус парировал это утверждение, указав на реальное положение дел с Alan Wake 2.

Я понимаю, что Epic полностью профинансировала игру, но эти альтруистические разговоры о защите разработчиков звучат неубедительно, когда Remedy, судя по всему, впала в финансовый кризис из-за невозможности продавать AW2 в Steam.

— написал Даус.

По мнению представителя Larian, финская студия потеряла «потенциально сотни миллионов долларов» выручки, отрезав себя от огромной аудитории Steam. Даус уверен: даже если бы Remedy пришлось отдавать процент Epic с продаж на площадке Valve, это всё равно позволило бы окупить затраты гораздо быстрее.

Раздача игр всем подряд может повысить цифры [пользователей], но это не создает жизнеспособную витрину для продажи премиальных проектов.

— подытожил он, намекая на аудиторию Fortnite, которая не спешит покупать дорогие синглплеерные игры.

На этом фоне крайне интригующе выглядит свежая находка датамайнеров. Пользователи заметили, что в Steam название комплекта Alan Wake Franchise Bundle внезапно изменилось на Alan Wake Origins Bundle. Фанаты тут же построили теорию: если есть «Начало» (Origins), значит, должно появиться и «Продолжение». Это породило волну спекуляций о том, что контракт на эксклюзивность может истекать, и релиз Alan Wake 2 в магазине Valve все-таки не за горами, несмотря на ранние заявления Тима Суини об обратном.