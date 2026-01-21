Издатель Baldur's Gate 3 и Divinity считает, что эксклюзивность в EGS лишила авторов Alan Wake 2 сотен миллионов

Историю релиза Alan Wake 2 можно смело считать своеобразным парадоксом современной игровой индустрии. Игра вроде бы собрала достаточно приличных наград, получила высочайшие оценки критиков, похвалу за смелый нарратив и отличные отзывы геймеров, но при этом до сих пор не может полностью окупить затраты на производство. Пока игрокигадают, почему продажи идут так туго, Майкл Даус, издательский директор Baldur's Gate 3 в команде Larian Studios, выступил с жесткой критикой стратегии Epic Games, заявив, что сделка с EGS, возможно, принесла Remedy больше вреда, чем пользы.
Дискуссия разгорелась в соцсетях после очередного заявления Тима Суини о том, что конкуренция магазинов выгодна всем. Даус парировал это утверждение, указав на реальное положение дел с Alan Wake 2.
Я понимаю, что Epic полностью профинансировала игру, но эти альтруистические разговоры о защите разработчиков звучат неубедительно, когда Remedy, судя по всему, впала в финансовый кризис из-за невозможности продавать AW2 в Steam.
— написал Даус.
По мнению представителя Larian, финская студия потеряла «потенциально сотни миллионов долларов» выручки, отрезав себя от огромной аудитории Steam. Даус уверен: даже если бы Remedy пришлось отдавать процент Epic с продаж на площадке Valve, это всё равно позволило бы окупить затраты гораздо быстрее.
Раздача игр всем подряд может повысить цифры [пользователей], но это не создает жизнеспособную витрину для продажи премиальных проектов.
— подытожил он, намекая на аудиторию Fortnite, которая не спешит покупать дорогие синглплеерные игры.
На этом фоне крайне интригующе выглядит свежая находка датамайнеров. Пользователи заметили, что в Steam название комплекта Alan Wake Franchise Bundle внезапно изменилось на Alan Wake Origins Bundle. Фанаты тут же построили теорию: если есть «Начало» (Origins), значит, должно появиться и «Продолжение». Это породило волну спекуляций о том, что контракт на эксклюзивность может истекать, и релиз Alan Wake 2 в магазине Valve все-таки не за горами, несмотря на ранние заявления Тима Суини об обратном.
Я прошёл первую часть несколько раз, настолько она мне нравится. А вот вторая..... компания за Алана была очень скучной, затянутой, экшен слабый, никого хоррора. А вот за Сагу мне понравилось. Было реально интересно играть, не считая стрёмной историей с её построением догадок по делу в голове, совсем не нужная вещь. Короче, возвращаться мне в AW2 не хочется, даже не смотря на выход русской озвучки и 2-х DLC. Так что это мои догадки, даже выйди она в стим она там много прям уж не заработала, но думаю в ноль точно быстрей вышла, чем в EGS.
Мне наоборот за Сагу скучно было играть, одна беготня по душному лесу где на каждом углу спавнятся по паре упырей. Может если бы их было побольше, то было бы сложнее и интереснее. У Алана хотя бы интригующая часть истории была, визуал, разнообразные декорации и какие никакие пространственные головоломки
Так почему ремеди впала в этот кризис если по его словам эпики проспонсировали игру от а до я и ремеди просто собирают сливки с любых продаж?
Скорее намекая на частые раздачи ААА-игр. Только вот зайти раз в несколько месяцев залутать бесплатно игру в которую вряд ли будешь играть, но пусть будет, и покупать в этом ларьке игры для коллекции это разные вещи. А фортнайтерам в целом нахрен другие игры не сдались, кроме форточки. Если утрировать, конечно. Да и перегнать аудиторию стима к себе таким способом ну явно дурачок какой-то придумал. Не удивлюсь если это идея о великого самого главы эпиков. У него черты лица такие, что он может.
А если бы не финансирование от ЕГС, не было бы игры, замкнутый круг)
