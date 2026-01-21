ЧАТ ИГРЫ
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 3 079 оценок

Издатель Baldur's Gate 3 и Divinity считает, что эксклюзивность в EGS лишила авторов Alan Wake 2 сотен миллионов

Gutsz Gutsz

Историю релиза Alan Wake 2 можно смело считать своеобразным парадоксом современной игровой индустрии. Игра вроде бы собрала достаточно приличных наград, получила высочайшие оценки критиков, похвалу за смелый нарратив и отличные отзывы геймеров, но при этом до сих пор не может полностью окупить затраты на производство. Пока игрокигадают, почему продажи идут так туго, Майкл Даус, издательский директор Baldur's Gate 3 в команде Larian Studios, выступил с жесткой критикой стратегии Epic Games, заявив, что сделка с EGS, возможно, принесла Remedy больше вреда, чем пользы.

Дискуссия разгорелась в соцсетях после очередного заявления Тима Суини о том, что конкуренция магазинов выгодна всем. Даус парировал это утверждение, указав на реальное положение дел с Alan Wake 2.

Я понимаю, что Epic полностью профинансировала игру, но эти альтруистические разговоры о защите разработчиков звучат неубедительно, когда Remedy, судя по всему, впала в финансовый кризис из-за невозможности продавать AW2 в Steam.

— написал Даус.

По мнению представителя Larian, финская студия потеряла «потенциально сотни миллионов долларов» выручки, отрезав себя от огромной аудитории Steam. Даус уверен: даже если бы Remedy пришлось отдавать процент Epic с продаж на площадке Valve, это всё равно позволило бы окупить затраты гораздо быстрее.

Раздача игр всем подряд может повысить цифры [пользователей], но это не создает жизнеспособную витрину для продажи премиальных проектов.

— подытожил он, намекая на аудиторию Fortnite, которая не спешит покупать дорогие синглплеерные игры.

Слух: Alan Wake 2 скоро может выйти в Steam

На этом фоне крайне интригующе выглядит свежая находка датамайнеров. Пользователи заметили, что в Steam название комплекта Alan Wake Franchise Bundle внезапно изменилось на Alan Wake Origins Bundle. Фанаты тут же построили теорию: если есть «Начало» (Origins), значит, должно появиться и «Продолжение». Это породило волну спекуляций о том, что контракт на эксклюзивность может истекать, и релиз Alan Wake 2 в магазине Valve все-таки не за горами, несмотря на ранние заявления Тима Суини об обратном.

Последняя Императрица

Богатенькие выродки ссорятся, как мило. Надевайте перчатки. Решите вопрос, как мужчины. Помнится, илонмраск так все грозился, в итоге мамка не разрешила. Вот они, богатые и могущественные трусливые ничтожества

3
Legend_of_the_Hero

Я прошёл первую часть несколько раз, настолько она мне нравится. А вот вторая..... компания за Алана была очень скучной, затянутой, экшен слабый, никого хоррора. А вот за Сагу мне понравилось. Было реально интересно играть, не считая стрёмной историей с её построением догадок по делу в голове, совсем не нужная вещь. Короче, возвращаться мне в AW2 не хочется, даже не смотря на выход русской озвучки и 2-х DLC. Так что это мои догадки, даже выйди она в стим она там много прям уж не заработала, но думаю в ноль точно быстрей вышла, чем в EGS.

3
Tommy451

Мне наоборот за Сагу скучно было играть, одна беготня по душному лесу где на каждом углу спавнятся по паре упырей. Может если бы их было побольше, то было бы сложнее и интереснее. У Алана хотя бы интригующая часть истории была, визуал, разнообразные декорации и какие никакие пространственные головоломки

ОгурчикЮрец

Ага сотни миллионов :D может игра и не плохая, ну не прямо так.

Ну мюзикл, прикольный.

1
Демократ Маргинал

Сначала получили бабки за эксклюзивность в EGS. Теперь плачут мало было.

Антон Патриарх Логвинов
когда Remedy, судя по всему, впала в финансовый кризис из-за невозможности продавать AW2 в Steam

Так почему ремеди впала в этот кризис если по его словам эпики проспонсировали игру от а до я и ремеди просто собирают сливки с любых продаж?

намекая на аудиторию Fortnite

Скорее намекая на частые раздачи ААА-игр. Только вот зайти раз в несколько месяцев залутать бесплатно игру в которую вряд ли будешь играть, но пусть будет, и покупать в этом ларьке игры для коллекции это разные вещи. А фортнайтерам в целом нахрен другие игры не сдались, кроме форточки. Если утрировать, конечно. Да и перегнать аудиторию стима к себе таким способом ну явно дурачок какой-то придумал. Не удивлюсь если это идея о великого самого главы эпиков. У него черты лица такие, что он может.

Последняя Императрица

Чел, я уже много лет ненавижу твою аву всей душой, она такая мерзкая

1
Антон Патриарх Логвинов Последняя Императрица

Спасибо.

Последняя Императрица Антон Патриарх Логвинов

А кто это вообще?)

Niphestotel

А если бы не финансирование от ЕГС, не было бы игры, замкнутый круг)

Owyn

Ну да, а не то что игра *овно :-)

YouCantStopMe

нихрена они не потеряли.