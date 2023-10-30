Лучшая игра 2023 года? Организатор The Game Awards назвал Alan Wake 2 настоящим "произведением искусства"

Сиквел Alan Wake ожидаемо покорил, как умы критиков, так и сердца простых геймеров. Новая игра разработчиков из студии Remedy не оставила равнодушным даже самого организатора и ведущего The Game Awards Джеффа Кили, который принялся хвалить проект на своих страницах в социальных сетях. Кили отметил, что ещё проходит Alan Wake 2, но уже сейчас можно отметить невероятное достижение проекта для всей игровой индустрии.
Alan Wake 2 был впервые официально анонсирован в конце 2021 года в рамках The Game Awards 2021. Тогда проект был представлен лично ведущим мероприятия Джеффом Кили, который позднее назвал этот анонс главным сюрпризом всего шоу. Спустя почти два года, проект наконец-то добрался до релиза, и теперь Кили не перестает делиться своими восторженными отзывами.
По мнению организатора The Game Awards, студии Remedy в продолжении Alan Wake удалось то, за что мы все любим игровую индустрию. У разработчиков получилось настоящее "произведение искусства", которое можно интерпретировать по-разному и разбирать его значение еще не один год.
Руководитель разработки Alan Wake 2, Сэм Лейк, поблагодарил Джеффа Кили за теплые слова и поддержку проекта с самого дебютного трейлера. Похоже, что именно эта игра станет одним из главных фаворитов на The Game Awards в этом году.
Реальная игра года это BG3.
Я надеюсь ее не собираются делать игрой года
То что она у тебя идет в полтора кадра - это не повод не делать её игрой года!
дело не только в производительности, но по твоей логике походу только дерЬмо может стать игрой года. Ну или ты просто гамноед🤔
Эти гов%оеды готовы все жрать и хвалить )) у них мозгов как у колибри. Им куй завернутый в обвертку дай они оближут и скажут вкусно ))) 90% дерьмоедов тут сидит и покупает у этих уродов подобный шлак ))
Просто игра скучное дно, и оптимизация тут не причём
С 4080 rtx и Ryzen 5700x на 2к мониторе при полных настройках графики играть без потери в fps не получается, либо нужно разрешение опускать ниже DLAA либо уменьшать рейтрейсинг на средние настройки, только тогда можно получить 60-75 fps в этой игре (и то при включенной dlss и на графе и на лучах), на полных будет прыгать с 45-60 fps при данной конфигурации компа (даже при включенной dlss и на графу и на лучи), что конечно очень странно, так как графа в игре не вот прям что то запредельное + если не включить dlss frame generation что в windows 10 по умолчанию отключено, будет вообще 23-30 fps я так промучился первые три Главы пока не разобрался что к чему.
Rtx 4080, 2к монитор, по дефолту в драйвере во всех играх включен dldsr на 1.78 что даёт разрешение 3413x1920, в родном 2к давно уже не могу играть из за недостаточной детализации. Канкретно в этой игре всё на высоких, dlss в качество + RR, генерация так же всегда включена во всех играх, хз зачем ее отключают отдельные персонажи, 80 кадров в среднем, dlss при желании можно на баланс опустить, разницы практически нет по качеству.
вроде по скринам красивенькая игра. может быть графон года. звездополе, мираж и воорта 3 не очень некстген хотя ворота местами красиво дымк особенно. тока хогвартц легасе но это полу некстгуэн хотя еще можно сравнить померить аланом вайкой 2. по освещению наверно топ кибер пук с овердрайвом но он раньше вышел. чета больше и игор не помню.
а так алан вайк 2 лично мне как то не очень интересен как игра. запускать мне на ультрачах тоже особо неначем. толька если скриншоты красивые поделать.
Мои глаза...
Так я не пойму, это симулятор ходьбы или хоррор?
Игра на любителя, как по мне слишком скучная, и однообразная. Не мой жанр скорее всего.
Если в соперниках будет baldurs gate 3 , то без шансов. Однако, он может и не быть, если организаторы захотят учесть, что он долго разрабатывался и всевозможные альфа и бета тесты ранее. В целом, среди всего , что выходило в этом году, в плане постановки, сюжета, атмосферы игра заслуживает упоминания, но техническая сторона - мрак.
Пошаговая дрисня не может быть игрой года, слишком специфический жанр для ценителей такого геймплея, лучше уж Резику четвертому дать игру года!
Вопрос не в специфике игры. Вопрос в том , что baldurs gate 3 - это хороший показатель , как надо делать игры, используя старые проверенные качественные схемы. Да, единственный серьезный вопрос к игре - это пошаговая механика, но на фоне плюсов, это мелочь. Alan Wake 2 - это попытка во что-то новое. Используются как старые схемы, так и совсем новые механики. Добавляется хорошая визуальная часть. Но в лобовом сравнении BG3 сильнее, если такое возможно сравнить, в частности из-за технических проблем AW2. Два разных продукта, два разных подхода. Новаторство и классика. Классика всегда побеждает. Но среди всего прочего в этом году - это единственные претенденты.
Пошаговая дрисня как вы выразились, обошла по количеству онлайна и продажам все крупные ааа игры этого года, единственное что Хогвартс не смогла побить, чуть чуть не хватило но это мелочи, а вы про специфический жанр какой-то говорите
Давайте разберём и порассуждаем над лором игры пока ждём оптимизацию.
Она через год?
Нет. 30 фпс это исскуство.
Время покажет. Помню в далеком 2007 году кто-то из журнализдов кудахтал, что первый атсасин произведение искусства, но время показало, что нет. Если лет через 10-15 игрой будут восхищаться и восторгаться на фоне текущих релизов, будут сравнивать с ней и говорить что вот так нужно делал сурвайл хорроры, то тогда соглашусь.
кили в очередной раз решил доказать всему миру, что он самый тупой и некомпетентный в игровой индустрии
он же не сказал что то про бг3
Душнила с потусторонними мирами.Только прошел соулс с его дебильным фонарем.Тут эти туже лажу выкатили.
Только начал игру проходить, а можно мне за Сэма Лейка проходить? а то мне не хочется за черную бабу играть, которая вся прям главная и сильная такая.