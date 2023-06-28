Microsoft отказались от Alan Wake 2 с минисериалом, но решили реализовать эту идею в Quantum Break ©

После 13 лет перерыва франшиза Alan Wake возвращается. Если первая игра была эксклюзивом для Xbox на консолях, то продолжение выйдет и на PlayStation, так как Microsoft продала права на IP обратно Remedy.

В разговоре с порталом Eurogamer о том времени, когда права на игру принадлежали Microsoft, режиссер Сэм Лейк рассказал, что он представил идеи Alan Wake 2 не только Microsoft, но и другим студиям, но в итоге получил отказ. По его словам, это было время, когда многие считали, что однопользовательские игры умирают.

Итак, мы создали концепцию Alan Wake 2, показали ее Microsoft - а также другим издателям того времени - и, возможно, это был немного странный момент, потому что, знаете, индустрия меняется и изменяется по ходу дела.



Именно в то время возникло ощущение, что линейные однопользовательские игры уходят в прошлое. В наши дни однопользовательские игры с сюжетом, безусловно, пользуются огромной популярностью, но в то время казалось, что это никого не интересует.

Тем не менее, различные идеи, предложенные для Alan Wake 2, в конечном итоге были использованы в других проектах, что привело к появлению DLC American Nightmare и Control. Одной из идей сиквела было использование мини-сериала между главами игры, и хотя Microsoft отклонила это предложение, идея сериала им понравилась, что дало жизнь Quantum Break.

Кстати, в той презентации у меня была идея, что между игровыми эпизодами будут мини-сериалы в реальном времени, и во время презентации в Microsoft сказали: "Мы заинтересованы в этом, но они не очень заинтересованы в продолжении Alan Wake". Это переросло в Quantum Break.



Но в промежутках между каждой игрой мы возвращались все с новой версией того, чем может быть Alan Wake 2, и мы провели несколько обсуждений, и вот мы здесь.

По словам Сэма Лэйка, невзирая на все негативные отзывы, которые он получил на этом пути, он рад этому, поскольку чувствует "гораздо большее воодушевление" от того, что команда делает с текущей версией игры.

Alan Wake II выйдет 17 октября 2023 года для PC, PS5 и Xbox Series S|X.